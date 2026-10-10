Άγριες σκηνές στο Νέο Δελχί σε κινητοποίηση των «Κατσαρίδων»: Χιλιάδες προσαγωγές, διαδηλωτές σέρνονται στον δρόμο από αστυνομικούς
ΚΟΣΜΟΣ
Νέο Δελχί Ινδία Ναρέντρα Μόντι Διαδηλωτές

Άγριες σκηνές στο Νέο Δελχί σε κινητοποίηση των «Κατσαρίδων»: Χιλιάδες προσαγωγές, διαδηλωτές σέρνονται στον δρόμο από αστυνομικούς

Οδοφράγματα, έλεγχοι σε οχήματα και περιορισμοί στο διαδίκτυο - Υπό κράτηση ηγετικά στελέχη του κινήματος που ζητά την παραίτηση του επικεφαλής της Εκλογικής Επιτροπής

Άγριες σκηνές στο Νέο Δελχί σε κινητοποίηση των «Κατσαρίδων»: Χιλιάδες προσαγωγές, διαδηλωτές σέρνονται στον δρόμο από αστυνομικούς
Σε κλοιό ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων βρέθηκε το Σάββατο (10 Οκτωβρίου) το Νέο Δελχί, με τις ινδικές αρχές να προχωρούν σε μαζικές προσαγωγές και κρατήσεις διαδηλωτών, επιχειρώντας να αποτρέψουν μεγάλη κινητοποίηση του νεανικού κινήματος «Κόμμα του Λαού των Κατσαρίδων» (CJP), που έχει εξελιχθεί σε μία από τις βασικές δυνάμεις αμφισβήτησης της κυβέρνησης του πρωθυπουργού Ναρέντρα Μόντι.



Χιλιάδες διαδηλωτές τέθηκαν υπό κράτηση, σύμφωνα με διεθνή μέσα ενημέρωσης, ενώ αστυνομικές δυνάμεις αναπτύχθηκαν σε κεντρικούς δρόμους, σταθμούς και εισόδους της πρωτεύουσας, προκειμένου να εμποδίσουν τους υποστηρικτές του κινήματος να φτάσουν στο Τζαντάρ Μαντάρ, το σημείο όπου είχε προγραμματιστεί η συγκέντρωση.

Οι διαδηλωτές ζητούν την παραίτηση του επικεφαλής της Εκλογικής Επιτροπής, Γκιανές Κουμάρ, καταγγέλλοντας παρατυπίες στη διαδικασία αναθεώρησης των εκλογικών καταλόγων, η οποία έχει προκαλέσει έντονες πολιτικές αντιδράσεις στη χώρα.



Αστυνομικοί απομάκρυναν διαδηλωτές με τη βία


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Οι εικόνες από το Νέο Δελχί αποτυπώνουν την ένταση που επικράτησε από τις πρώτες ώρες του Σαββάτου. Αστυνομικοί σταματούσαν διαδηλωτές πριν προλάβουν να φτάσουν στο σημείο της συγκέντρωσης, απομακρύνοντας ορισμένους και οδηγώντας άλλους σε αστυνομικά οχήματα. Σε αρκετές περιπτώσεις, διαδηλωτές σύρθηκαν από αστυνομικούς και μεταφέρθηκαν σε προσωρινούς χώρους κράτησης.

Η επιχείρηση δεν περιορίστηκε στο κέντρο της πρωτεύουσας. Σημεία ελέγχου δημιουργήθηκαν στους βασικούς δρόμους που οδηγούν στο Νέο Δελχί, με αστυνομικούς να σταματούν λεωφορεία, αυτοκίνητα και άλλα οχήματα, αναζητώντας πολίτες που σκόπευαν να συμμετάσχουν στην κινητοποίηση.

Το Τζαντάρ Μαντάρ αποκλείστηκε με οδοφράγματα, ενώ σε κομβικά σημεία αναπτύχθηκαν ειδικά οχήματα καταστολής εξοπλισμένα με εκτοξευτές δακρυγόνων.



Υπό κράτηση ο ιδρυτής του «Κόμματος των Κατσαρίδων», πέθανε η γιαγιά του


Ισχυρό πλήγμα στην οργάνωση της διαδήλωσης αποτέλεσε η κράτηση του ιδρυτή του CJP, Αμπιτζίτ Ντίπκε, και άλλων ηγετικών στελεχών του κινήματος, πριν ακόμη φτάσουν στον χώρο της συγκέντρωσης. Ο Ντίπκε τέθηκε υπό κράτηση κατά την άφιξή του στην ινδική πρωτεύουσα, ενώ αντίστοιχη ήταν η αντιμετώπιση και άλλων εκπροσώπων της οργάνωσης.

Οι προληπτικές αυτές παρεμβάσεις δυσχέραναν την πραγματοποίηση της κινητοποίησης, καθώς σημαντικό μέρος της ηγεσίας του κινήματος δεν μπόρεσε να συμμετάσχει. Η αστυνομία είχε ανακοινώσει από την Παρασκευή ότι δεν επέτρεπε τη συγκέντρωση, υποστηρίζοντας πως το σχετικό αίτημα είχε υποβληθεί εκπρόθεσμα.



Σύμφωνα με όσα μεταδίδει το BBC, η γιαγιά του Ντίπκε πέθανε ενώ ο ίδιος παραμένει υπό αστυνομική κράτηση. Όπως δήλωσε ο πατέρας του, Μπαγκουάν Ντίπκε, στο BBC Marathi, η 78χρονη Σαβιτριμπάι Σανκάρ Ντίπκε έφυγε από τη ζωή στο πατρικό σπίτι της οικογένειας, στο χωριό Σαντούκ Πίμπρι της περιφέρειας Χινγκόλι, στο κρατίδιο Μαχαράστρα, έπειτα από μακροχρόνια ασθένεια. Παραμένει άγνωστο εάν ο ηγέτης του κινήματος, ο οποίος τέθηκε υπό κράτηση μετά την άφιξή του στο Νέο Δελχί για την προγραμματισμένη διαδήλωση, έχει ενημερωθεί για τον θάνατό της ή εάν θα του επιτραπεί να επιστρέψει στην ιδιαίτερη πατρίδα του για την κηδεία. Μέχρι στιγμής, δεν έχει αποσαφηνιστεί ούτε ο τόπος κράτησής του.

Εδώ και εβδομάδες, το αντιπολιτευόμενο κόμμα του Κογκρέσου και το κίνημα των «κατσαρίδων» ηγούνται των επικρίσεων για επικαιροποίηση των εκλογικών καταλόγων, η οποία είχε ως αποτέλεσμα, σύμφωνα με καταμέτρηση μέσων ενημέρωσης, τη διαγραφή 130 εκατομμυρίων εγγεγραμμένων.

Η Εκλογική Επιτροπή (CEI) διέψευσε οποιαδήποτε παρατυπία στη διαδικασία αναθεώρησης των εκλογικών καταλόγων.

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