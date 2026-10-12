Υπάρχουν ερωτήσεις που πολλοί γονείς κάνουν ψιθυριστά. Και άλλες που δεν κάνουν ποτέ. Όχι γιατί δεν τους απασχολούν. Αλλά γιατί φοβούνται ότι η απάντηση μπορεί να τους γεμίσει ενοχές.
Ένας μαθητής λυκείου νεκρός από την έκρηξη στο βόρειο Ισραήλ, τουλάχιστον 19 οι τραυματίες
Ένας μαθητής λυκείου νεκρός από την έκρηξη στο βόρειο Ισραήλ, τουλάχιστον 19 οι τραυματίες
Η έκρηξη, η οποία πιθανότατα προκλήθηκε από μη εκραγέντα πυρομαχικά, έγινε κοντά στην πόλη Νεότ Μορντεχάι, κοντά στα σύνορα με τον Λίβανο
Ένας μαθητής λυκείου σκοτώθηκε σήμερα σε έκρηξη που τραυμάτισε περίπου 20 άλλους κατά τη διάρκεια σχολικής εκδρομής στο βόρειο Ισραήλ, κοντά στα σύνορα με τον Λίβανο, δήλωσε ο υπουργός Άμυνας Ισραελ Κατς.
Σύμφωνα με τους Times of Israel, πρόκειται για μαθητές και καθηγητές που έκαναν πεζοπορία στην περιοχή. Η έκρηξη πιθανότατα προκλήθηκε από μη εκραγέντα πυρομαχικά.
«Συμμερίζομαι τον βαθύ πόνο της οικογένειας του αγοριού που έχασε τη ζωή του στην έκρηξη κατά τη διάρκεια αυτής της εκδρομής κοντά στα βόρεια σύνορα και εύχομαι ταχεία και πλήρη ανάρρωση σε όλους τους τραυματίες», έγραψε ο Κατς στο X, προσθέτοντας ότι το περιστατικό βρίσκεται υπό διερεύνηση.
Ο Magen David Adom (MDA), ο αντίστοιχος του Ερυθρού Σταυρού στο Ισραήλ, τόνισε ότι οι διασώστες περιέθαλψαν «οκτώ άτομα με σοβαρά ή μέτρια τραύματα, καθώς και άλλους με ελαφρά τραύματα» μετά την έκρηξη, η οποία, σύμφωνα με την αστυνομία, σημειώθηκε κοντά στην πόλη Νεότ Μορντεχάι, κοντά στα σύνορα με τον Λίβανο.
Σύμφωνα με τους Times of Israel, πρόκειται για μαθητές και καθηγητές που έκαναν πεζοπορία στην περιοχή. Η έκρηξη πιθανότατα προκλήθηκε από μη εκραγέντα πυρομαχικά.
«Συμμερίζομαι τον βαθύ πόνο της οικογένειας του αγοριού που έχασε τη ζωή του στην έκρηξη κατά τη διάρκεια αυτής της εκδρομής κοντά στα βόρεια σύνορα και εύχομαι ταχεία και πλήρη ανάρρωση σε όλους τους τραυματίες», έγραψε ο Κατς στο X, προσθέτοντας ότι το περιστατικό βρίσκεται υπό διερεύνηση.
Ο Magen David Adom (MDA), ο αντίστοιχος του Ερυθρού Σταυρού στο Ισραήλ, τόνισε ότι οι διασώστες περιέθαλψαν «οκτώ άτομα με σοβαρά ή μέτρια τραύματα, καθώς και άλλους με ελαφρά τραύματα» μετά την έκρηξη, η οποία, σύμφωνα με την αστυνομία, σημειώθηκε κοντά στην πόλη Νεότ Μορντεχάι, κοντά στα σύνορα με τον Λίβανο.
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