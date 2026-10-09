Ο Πούτιν καθυστέρησε να προσγειωθεί στη Μόσχα λόγω απειλής από ουκρανικά drone, ισχυρίζονται ρωσικές πηγές
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Ο Πούτιν καθυστέρησε να προσγειωθεί στη Μόσχα λόγω απειλής από ουκρανικά drone, ισχυρίζονται ρωσικές πηγές

Η επιστροφή του από το Τουρκμενιστάν συνέπεσε με την ουκρανική δραστηριότητα που διατάραξε τις πτήσεις και προκάλεσε καθυστερήσεις

Ο Πούτιν καθυστέρησε να προσγειωθεί στη Μόσχα λόγω απειλής από ουκρανικά drone, ισχυρίζονται ρωσικές πηγές
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Τα ουκρανικά drone που εκτοξεύτηκαν νωρίτερα σήμερα κατά της Μόσχας και του αεροδρομίου της είναι πιθανόν να καθυστέρησαν την προσγείωση του προεδρικού αεροσκάφους με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, εκτιμούν πηγές στη Ρωσία.

Ο Ρώσος πρόεδρος επέστρεφε από τη σύνοδο της Κοινοπολιτείας των Ανεξαρτήτων Κρατών στο Τουρκμενιστάν.

Η επιστροφή του, τις μεσημεριανές ώρες, συνέπεσε με την ουκρανική δραστηριότητα που διατάραξε τις πτήσεις και προκάλεσε καθυστερήσεις.


Ακόμη και οι εφαρμογές που παρακολουθούν τις πτήσεις δείχνουν τρία ρωσικά κυβερνητικά αεροσκάφη, από την ειδική μοίρα για τα VIP πρόσωπα, έκαμναν κύκλους πριν πάρουν την άδεια να προσγειωθούν.

Ωστόσο, δεν είναι σαφές σε ποιο βρισκόταν ο Πούτιν, ή αν επέβαινε σε άλλο αεροσκάφος που πιθανόν δεν καταγράφεται σε εφαρμογές.

Κλείσιμο
Σε κάθε περίπτωση η ουκρανική επίθεση κράτησε για κάποια ώρα κλειστά τα αεροδρόμια της ρωσικής πρωτεύουσας.
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