Sleepovers, σχολικές εκδρομές, κατασκήνωση. Δεν είναι απλώς μια διανυκτέρευση. Είναι μια μικρή πρόβα ανεξαρτησίας.
Ο Πούτιν καθυστέρησε να προσγειωθεί στη Μόσχα λόγω απειλής από ουκρανικά drone, ισχυρίζονται ρωσικές πηγές
Ο Πούτιν καθυστέρησε να προσγειωθεί στη Μόσχα λόγω απειλής από ουκρανικά drone, ισχυρίζονται ρωσικές πηγές
Η επιστροφή του από το Τουρκμενιστάν συνέπεσε με την ουκρανική δραστηριότητα που διατάραξε τις πτήσεις και προκάλεσε καθυστερήσεις
Τα ουκρανικά drone που εκτοξεύτηκαν νωρίτερα σήμερα κατά της Μόσχας και του αεροδρομίου της είναι πιθανόν να καθυστέρησαν την προσγείωση του προεδρικού αεροσκάφους με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, εκτιμούν πηγές στη Ρωσία.
Ο Ρώσος πρόεδρος επέστρεφε από τη σύνοδο της Κοινοπολιτείας των Ανεξαρτήτων Κρατών στο Τουρκμενιστάν.
Η επιστροφή του, τις μεσημεριανές ώρες, συνέπεσε με την ουκρανική δραστηριότητα που διατάραξε τις πτήσεις και προκάλεσε καθυστερήσεις.
Ακόμη και οι εφαρμογές που παρακολουθούν τις πτήσεις δείχνουν τρία ρωσικά κυβερνητικά αεροσκάφη, από την ειδική μοίρα για τα VIP πρόσωπα, έκαμναν κύκλους πριν πάρουν την άδεια να προσγειωθούν.
Ωστόσο, δεν είναι σαφές σε ποιο βρισκόταν ο Πούτιν, ή αν επέβαινε σε άλλο αεροσκάφος που πιθανόν δεν καταγράφεται σε εφαρμογές.
Σε κάθε περίπτωση η ουκρανική επίθεση κράτησε για κάποια ώρα κλειστά τα αεροδρόμια της ρωσικής πρωτεύουσας.
Ο Ρώσος πρόεδρος επέστρεφε από τη σύνοδο της Κοινοπολιτείας των Ανεξαρτήτων Κρατών στο Τουρκμενιστάν.
Η επιστροφή του, τις μεσημεριανές ώρες, συνέπεσε με την ουκρανική δραστηριότητα που διατάραξε τις πτήσεις και προκάλεσε καθυστερήσεις.
BREAKING: Russian sources believe Putin was unable to land in Moscow today back from his trip in Turkmenistan due to today's ongoing Ukrainian drone raid.— WarMonitor🇺🇦🇬🇧 (@WarMonitor3) October 9, 2026
3 Russian government aircraft from the special flight squadron can be seen circling unable to land. pic.twitter.com/Mu8IJaMTAP
Putin cannot land in Moscow. 😂😂😂— Jürgen Nauditt 🇩🇪🇺🇦 (@jurgen_nauditt) October 9, 2026
Putin’s plane is circling near Moscow—the dictator is unable to land at the capital’s airport due to a drone threat.
Here are the first "hot" results of the Ukrainian campaign to close Russian airspace. https://t.co/6TsNqFAKNj pic.twitter.com/tjQJM6cSXk
Ωστόσο, δεν είναι σαφές σε ποιο βρισκόταν ο Πούτιν, ή αν επέβαινε σε άλλο αεροσκάφος που πιθανόν δεν καταγράφεται σε εφαρμογές.
Σε κάθε περίπτωση η ουκρανική επίθεση κράτησε για κάποια ώρα κλειστά τα αεροδρόμια της ρωσικής πρωτεύουσας.
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