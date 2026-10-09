Τρεις νεκροί από πυραυλική επίθεση των Χούθι στο αεροδρόμιο του Ριάντ, στις φλόγες ένα αεροσκάφος, δείτε βίντεο

Κλιμακώνονται οι εντάσεις στην Υεμένη, μετά τα χτυπήματα του συνπασπισμού της τοπικής κυβέρνησης και της Σαουδικής Αραβίας κατά των Χούθι

Χούθι της Υεμένης κλιμακώνουν τις πυραυλικές επιθέσεις τους κατά του βασιλείου και επιχειρούν να διαταράξουν τη λειτουργία του εναέριου χώρου της χώρας.



Από τα πλήγματα τραυματίστηκαν επίσης αρκετοί άνθρωποι, ενώ προκλήθηκαν ζημιές σε αεροσκάφος της Saudia Airlines. Πυκνός καπνός υψώθηκε πάνω από το αεροδρόμιο, με αποτέλεσμα πολλές αεροπορικές εταιρείες να ακυρώσουν πτήσεις προς τη σαουδαραβική πρωτεύουσα.



Ριάντ φιλοξενήσει μεγάλη συνάντηση με κορυφαία στελέχη της παγκόσμιας πετρελαϊκής αγοράς, γεγονός που εντείνει τις ανησυχίες για τις επιπτώσεις της σύγκρουσης στην ασφάλεια και στην ενέργεια.







Σαουδαραβικά πλήγματα στη Σαναά Κατά τη διάρκεια της νύχτας, σαουδαραβικά μαχητικά έπληξαν στόχους των Χούθι στη Σαναά, σύμφωνα με αξιωματούχους της οργάνωσης και μέσα ενημέρωσης που πρόσκεινται σε αυτήν.



Οι επιδρομές εντάσσονται στην κλιμακούμενη αεροπορική εκστρατεία της Σαουδικής Αραβίας κατά της φιλοϊρανικής οργάνωσης, με στόχο να ανακοπούν οι πρόσφατες εδαφικές της προελάσεις, οι απειλές κατά της διεθνούς ναυσιπλοΐας και οι επιθέσεις στο σαουδαραβικό έδαφος.



Ο υπό σαουδαραβική ηγεσία συνασπισμός που στηρίζει τις κυβερνητικές δυνάμεις στην Υεμένη ανακοίνωσε ότι κατέστρεψε τρεις πλατφόρμες εκτόξευσης πυραύλων που χρησιμοποιούσαν οι Χούθι και προειδοποίησε ότι θα απαντήσει αποφασιστικά σε επιθέσεις κατά αμάχων.



Κλείσιμο Οι Χούθι εντείνουν την πίεση Οι Χούθι, οι οποίοι έχουν περικυκλώσει κυβερνητικές δυνάμεις στην Ταΐζ, την τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Υεμένης, προσπαθούν ταυτόχρονα να διατηρήσουν τις θέσεις τους στις ακτές της Ερυθράς Θάλασσας απέναντι σε αντεπίθεση που υποστηρίζεται από τη Σαουδική Αραβία.



Η σαουδαραβική υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι η κυκλοφορία στο αεροδρόμιο του Ριάντ επανήλθε σε κανονικούς ρυθμούς, ενώ στοιχεία από υπηρεσίες παρακολούθησης πτήσεων έδειξαν σταδιακή επανέναρξη των δρομολογίων.



Η Saudia Airlines ανακοίνωσε ότι ένας από τους ανθρώπους που σκοτώθηκαν στην επίθεση της Πέμπτης ήταν εργαζόμενός της.



Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν από τις επιθέσεις που σημειώθηκαν την Πέμπτη στο αεροδρόμιο του Ριάντ, σύμφωνα με τις σαουδαραβικές αρχές, καθώς οιτης Υεμένης κλιμακώνουν τις πυραυλικές επιθέσεις τους κατά του βασιλείου και επιχειρούν να διαταράξουν τη λειτουργία του εναέριου χώρου της χώρας.Από τα πλήγματα τραυματίστηκαν επίσης αρκετοί άνθρωποι, ενώ προκλήθηκαν ζημιές σε αεροσκάφος της. Πυκνός καπνός υψώθηκε πάνω από το αεροδρόμιο, με αποτέλεσμα πολλές αεροπορικές εταιρείες να ακυρώσουν πτήσεις προς τη σαουδαραβική πρωτεύουσα.Η επίθεση σημειώθηκε λίγες ημέρες πριν τοφιλοξενήσει μεγάλη συνάντηση με κορυφαία στελέχη της παγκόσμιας πετρελαϊκής αγοράς, γεγονός που εντείνει τις ανησυχίες για τις επιπτώσεις της σύγκρουσης στην ασφάλεια και στην ενέργεια.Κατά τη διάρκεια της νύχτας, σαουδαραβικά μαχητικά έπληξαν στόχους τωνστη Σαναά, σύμφωνα με αξιωματούχους της οργάνωσης και μέσα ενημέρωσης που πρόσκεινται σε αυτήν.Οι επιδρομές εντάσσονται στην κλιμακούμενη αεροπορική εκστρατεία της Σαουδικής Αραβίας κατά της φιλοϊρανικής οργάνωσης, με στόχο να ανακοπούν οι πρόσφατες εδαφικές της προελάσεις, οι απειλές κατά της διεθνούς ναυσιπλοΐας και οι επιθέσεις στο σαουδαραβικό έδαφος.Ο υπό σαουδαραβική ηγεσία συνασπισμός που στηρίζει τις κυβερνητικές δυνάμεις στην Υεμένη ανακοίνωσε ότι κατέστρεψε τρεις πλατφόρμες εκτόξευσης πυραύλων που χρησιμοποιούσαν οι Χούθι και προειδοποίησε ότι θα απαντήσει αποφασιστικά σε επιθέσεις κατά αμάχων.Οι Χούθι, οι οποίοι έχουν περικυκλώσει κυβερνητικές δυνάμεις στην Ταΐζ, την τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Υεμένης, προσπαθούν ταυτόχρονα να διατηρήσουν τις θέσεις τους στις ακτές της Ερυθράς Θάλασσας απέναντι σε αντεπίθεση που υποστηρίζεται από τη Σαουδική Αραβία.Η σαουδαραβική υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι η κυκλοφορία στο αεροδρόμιο του Ριάντ επανήλθε σε κανονικούς ρυθμούς, ενώ στοιχεία από υπηρεσίες παρακολούθησης πτήσεων έδειξαν σταδιακή επανέναρξη των δρομολογίων.Η Saudia Airlines ανακοίνωσε ότι ένας από τους ανθρώπους που σκοτώθηκαν στην επίθεση της Πέμπτης ήταν εργαζόμενός της.





Η Υεμένη στο επίκεντρο της περιφερειακής σύγκρουσης Ο εμφύλιος πόλεμος στην Υεμένη εξελίσσεται πλέον σε ένα από τα σφοδρότερα μέτωπα της ευρύτερης περιφερειακής σύγκρουσης που ξέσπασε μετά την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση στο Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου.



Η κατάσταση έχει ιδιαίτερη σημασία για τις παγκόσμιες αγορές ενέργειας, καθώς οι Χούθι εξαπολύουν επιθέσεις κατά της ναυσιπλοΐας στην Ερυθρά Θάλασσα και στα στενά Μπαμπ ελ Μαντέμπ, τη νότια πύλη της.



Η πίεση στις πετρελαϊκές ροές από τον Κόλπο είναι ακόμη μεγαλύτερη λόγω των περιορισμών που έχουν προκληθεί και στα Στενά του Ορμούζ.



Μάχες για τον έλεγχο των ακτών Τον περασμένο μήνα, οι Χούθι πραγματοποίησαν ταχεία προέλαση κατά μήκος των ακτών της Ερυθράς Θάλασσας, καταλαμβάνοντας πλήρως την παράκτια ζώνη γύρω από τα στενά Μπαμπ ελ Μαντέμπ.



Η εξέλιξη αυτή οδήγησε τη Σαουδική Αραβία να επανεμπλακεί ενεργά σε μια σύγκρουση που για μεγάλο διάστημα βρισκόταν σε σχετική ύφεση και να στηρίξει αντεπίθεση των κυβερνητικών δυνάμεων.



Τη Δευτέρα, οι κυβερνητικές δυνάμεις ανακατέλαβαν εδάφη κατά μήκος της ακτής του Μπαμπ ελ Μαντέμπ, ύστερα από έντονους σαουδαραβικούς βομβαρδισμούς, ενώ οι μάχες συνεχίζονται στην περιοχή.



Παράλληλα, οι Χούθι κατάφεραν να αποκόψουν κρίσιμο οδικό άξονα που συνδέει την Ταΐζ, πόλη με περισσότερους από μισό εκατομμύριο κατοίκους και χιλιάδες φιλοκυβερνητικούς μαχητές, με άλλες περιοχές, μέσω προελάσεων σε ορεινές ζώνες.



Απειλές για αεροδρόμια και πετρελαϊκές εγκαταστάσεις Οι Χούθι έχουν ανακοινώσει επανειλημμένες εκτοξεύσεις βαλλιστικών πυραύλων κατά της Σαουδικής Αραβίας, υποστηρίζοντας ότι στόχος τους είναι να «κλείσουν» τον σαουδαραβικό εναέριο χώρο.



Παράλληλα, έχουν προειδοποιήσει εργαζομένους σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις ότι οι υποδομές αυτές ενδέχεται επίσης να αποτελέσουν στόχο.



Μπροστά στην κλιμάκωση, η Σαουδική Αραβία αναζητεί στήριξη από το Πακιστάν και την Τουρκία, χώρες με τις οποίες διατηρεί στενές αμυντικές σχέσεις, προκειμένου να ενισχύσει την προστασία της απέναντι στις επιθέσεις των Χούθι.



Το Ριάντ πιέζει επίσης για ευρύτερη συνδρομή από συμμάχους (όπως η Συρία), τόσο για την αντιμετώπιση των πυραυλικών και μη επανδρωμένων επιθέσεων όσο και για την ανατροπή των εδαφικών κερδών των Χούθι μέσα στην Υεμένη.