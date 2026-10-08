«Δεν λένε στον κόσμο τι συνέβη πραγματικά»: Ο πρώην στρατιωτικός γραμματέας του Νετανιάχου μιλάει για την 7η Οκτωβρίου

Τις αναφορές σύμφωνα με τις οποίες ο επικεφαλής του γραφείου τουπροσπάθησε να τροποποιήσει ένα επίσημο πρακτικό από το πρωί της επίθεσης τηςστις, επιβεβαίωσε ο πρώην στρατιωτικός γραμματέας του Ισραηλινού πρωθυπουργού, τον οποίο κατηγορεί πως παρουσίασε μια ελλιπή περιγραφή των γεγονότων που συνέθεσαν τη μεγαλύτερη, ίσως, τραγωδία στην ιστορία του Ισραήλ., ο οποίος υπηρετούσε ως στρατιωτικός γραμματέας τουστις 7 Οκτωβρίου, τόνισε στην εφημερίδακαι στοότι είχε παραμείνει σιωπηλός μέχρι τώρα, με την ελπίδα να καταθέσει ενώπιον μιας κρατικής εξεταστικής επιτροπής — τη σύσταση της οποίας οκαι οι σύμμαχοί του έχουν αντιταχθεί.«Υπάρχουν πάρα πολλά ψέματα που κυκλοφορούν, και το κοινό δικαιούται να γνωρίζει την αλήθεια», λέει και προσθέτει: «Έχουν περάσει τρία χρόνια από τις 7 Οκτωβρίου και δύο χρόνια από τότε που αποστρατεύτηκα από τις IDF. Ήλπιζα ότι θα συσταθεί μια κρατική επιτροπή έρευνας για να διερευνήσει τα πάντα. Δυστυχώς, αυτό δεν έχει συμβεί, και αμφιβάλλω αν θα συμβεί».«Αυτό που λένε στο κοινό δεν είναι αυτό που πραγματικά συνέβη», προσθέτει. «Αυτή δεν είναι η δική μου αλήθεια. Είναι η αλήθεια της χώρας».Όταν ρωτήθηκε αν η Αίγυπτος προειδοποίησε το Ισραήλ πριν από την επίθεση, όπως έχει αναφερθεί, οτόνισε ότι δεν γνωρίζει τίποτα για κάποιο τέτοιο μήνυμα, αλλά επισήμανε την άφιξη ενός αιγυπτιακού αεροσκάφους των μυστικών υπηρεσιών στα τέλη Σεπτεμβρίου.«Ένα αιγυπτιακό αεροσκάφος των μυστικών υπηρεσιών προσγειώθηκε στο Ισραήλ και παρέμεινε εδώ για λίγο πάνω από 60 λεπτά. Αυτό είναι γεγονός. Ένα τέτοιο αεροσκάφος δεν εμφανίζεται έτσι απλά», λέει, ισχυριζόμενος ότι όποιος υποδέχτηκε το αεροσκάφος ή έλαβε μήνυμα από αυτό «το αποκρύπτει ακόμα και σήμερα».Ο Γκιλ πρόσθεσε ότι εξέφρασε, επίσης, υποψίες για πιθανές αλλοιώσεις στα επίσημα πρακτικά δύο εβδομάδες μετά την έναρξη του πολέμου, αφού παρατήρησε μια «δυσανάλογη συλλογή υλικού» από τους συνεργάτες του. Τότε, επικοινώνησε με τη Γενική Εισαγγελέακαι της ζήτησε «να διευκρινίσει τους κανόνες σχετικά με το τι επιτρέπεται και τι δεν επιτρέπεται να γίνεται με τα επίσημα πρακτικά».Τρεις μήνες αργότερα, όπως επισημαίνει, μια στενογράφος του Γραφείου του Πρωθυπουργού τον ενημέρωσε ότι ο επικεφαλής του προσωπικού του Νετανιάχου,της είχε δώσει εντολή να αλλάξει την καταγεγραμμένη ώρα της πρώτης τηλεφωνικής συνομιλίας του Γκιλ με τονστις 7 Οκτωβρίου.Ο Γκιλ χαρακτηρίζει την υποτιθέμενη αλλοίωση ως μέροςκαι υποδηλώνει ότι ενδεχομένως είχε ως στόχο είτε να παρουσιάσει τον Νετανιάχου ως εκδότη εντολών από την αρχή της επίθεσης είτε να υπονοήσει ότι οι πληροφορίες που μεταφέρθηκαν κατά τη διάρκεια μιας δεύτερης κλήσης ήταν ήδη γνωστές στους αξιωματούχους κατά τη στιγμή της πρώτης – υποστηρίζοντας ενδεχομένως τους ισχυρισμούς τουγια «προδοσία», κατά την οποία του αποκρύφτηκαν κρίσιμες πληροφορίες.Ακόμη, δήλωσε ότι οποιαδήποτε μελλοντική επιτροπή έρευνας πρέπει να εξετάσει τις αρχικές ηχογραφήσεις αντί να βασίζεται σε γραπτά αρχεία, «επειδή δεν ξέρω τι άλλαξε». «Το έγγραφο που υποβλήθηκε στον κρατικό ελεγκτή δεν αντικατοπτρίζει αυτό που πραγματικά συνέβη», λέει αναφερόμενος στην εκδοχή του Νετανιάχου. «Είναι μέρος της αλήθειας, αλλά όχι ολόκληρη η αλήθεια».Το Λικούντ απορρίπτει τις κατηγορίες, χαρακτηρίζοντας τη συνέντευξη «μέρος της ψευδούς και πολιτικά υποκινούμενης προπαγανδιστικής εκστρατείας εναντίον του πρωθυπουργού Νετανιάχου και του Λικούντ», ενώ υποστηρίζει, ακόμα, πως ο Νετανιάχου «δεν έλαβε καμία προειδοποίηση πριν από τις 7 Οκτωβρίου για επίθεση από τη Χαμάς».