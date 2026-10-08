Η Toyota εξελίσσεται εδώ και 6 δεκαετίες μαζί με την ελληνική αγορά και τις ανάγκες των οδηγών, διαμορφώνοντας παράλληλα τη δική της πρόταση για το μέλλον της βιώσιμης αυτοκίνησης.
«Δεν λένε στον κόσμο τι συνέβη πραγματικά»: Ο πρώην στρατιωτικός γραμματέας του Νετανιάχου μιλάει για την 7η Οκτωβρίου
«Δεν λένε στον κόσμο τι συνέβη πραγματικά»: Ο πρώην στρατιωτικός γραμματέας του Νετανιάχου μιλάει για την 7η Οκτωβρίου
Τι είπε ο Άβι Γκιλ για τις φερόμενες προειδοποιήσεις της Αιγύπτου στο Ισραήλ πριν την επίθεση της Χαμάς - Εξέφρασε, επίσης, υποψίες για πιθανές αλλοιώσεις στα επίσημα πρακτικά της 7ης Οκτωβρίου δύο εβδομάδες μετά
Τις αναφορές σύμφωνα με τις οποίες ο επικεφαλής του γραφείου του Μπενιαμίν Νετανιάχου προσπάθησε να τροποποιήσει ένα επίσημο πρακτικό από το πρωί της επίθεσης της Χάμας στις 7 Οκτωβρίου 2023, επιβεβαίωσε ο πρώην στρατιωτικός γραμματέας του Ισραηλινού πρωθυπουργού, τον οποίο κατηγορεί πως παρουσίασε μια ελλιπή περιγραφή των γεγονότων που συνέθεσαν τη μεγαλύτερη, ίσως, τραγωδία στην ιστορία του Ισραήλ.
Ο Άβι Γκιλ, ο οποίος υπηρετούσε ως στρατιωτικός γραμματέας του Νετανιάχου στις 7 Οκτωβρίου, τόνισε στην εφημερίδα «Israel Hayom» και στο Κανάλι 12 ότι είχε παραμείνει σιωπηλός μέχρι τώρα, με την ελπίδα να καταθέσει ενώπιον μιας κρατικής εξεταστικής επιτροπής — τη σύσταση της οποίας ο Νετανιάχου και οι σύμμαχοί του έχουν αντιταχθεί.
«Υπάρχουν πάρα πολλά ψέματα που κυκλοφορούν, και το κοινό δικαιούται να γνωρίζει την αλήθεια», λέει και προσθέτει: «Έχουν περάσει τρία χρόνια από τις 7 Οκτωβρίου και δύο χρόνια από τότε που αποστρατεύτηκα από τις IDF. Ήλπιζα ότι θα συσταθεί μια κρατική επιτροπή έρευνας για να διερευνήσει τα πάντα. Δυστυχώς, αυτό δεν έχει συμβεί, και αμφιβάλλω αν θα συμβεί».
«Αυτό που λένε στο κοινό δεν είναι αυτό που πραγματικά συνέβη», προσθέτει. «Αυτή δεν είναι η δική μου αλήθεια. Είναι η αλήθεια της χώρας».
Όταν ρωτήθηκε αν η Αίγυπτος προειδοποίησε το Ισραήλ πριν από την επίθεση, όπως έχει αναφερθεί, ο Γκιλ τόνισε ότι δεν γνωρίζει τίποτα για κάποιο τέτοιο μήνυμα, αλλά επισήμανε την άφιξη ενός αιγυπτιακού αεροσκάφους των μυστικών υπηρεσιών στα τέλη Σεπτεμβρίου.
«Ένα αιγυπτιακό αεροσκάφος των μυστικών υπηρεσιών προσγειώθηκε στο Ισραήλ και παρέμεινε εδώ για λίγο πάνω από 60 λεπτά. Αυτό είναι γεγονός. Ένα τέτοιο αεροσκάφος δεν εμφανίζεται έτσι απλά», λέει, ισχυριζόμενος ότι όποιος υποδέχτηκε το αεροσκάφος ή έλαβε μήνυμα από αυτό «το αποκρύπτει ακόμα και σήμερα».
Ο Γκιλ πρόσθεσε ότι εξέφρασε, επίσης, υποψίες για πιθανές αλλοιώσεις στα επίσημα πρακτικά δύο εβδομάδες μετά την έναρξη του πολέμου, αφού παρατήρησε μια «δυσανάλογη συλλογή υλικού» από τους συνεργάτες του Νετανιάχου. Τότε, επικοινώνησε με τη Γενική Εισαγγελέα Γκάλι Μπαχαράβ-Μιάρα και της ζήτησε «να διευκρινίσει τους κανόνες σχετικά με το τι επιτρέπεται και τι δεν επιτρέπεται να γίνεται με τα επίσημα πρακτικά».
Τρεις μήνες αργότερα, όπως επισημαίνει, μια στενογράφος του Γραφείου του Πρωθυπουργού τον ενημέρωσε ότι ο επικεφαλής του προσωπικού του Νετανιάχου, Τζάχι Μπράβερμαν, της είχε δώσει εντολή να αλλάξει την καταγεγραμμένη ώρα της πρώτης τηλεφωνικής συνομιλίας του Γκιλ με τον Νετανιάχου στις 7 Οκτωβρίου.
Ο Γκιλ χαρακτηρίζει την υποτιθέμενη αλλοίωση ως μέρος «ενός εγκληματικού τρόπου συμπεριφοράς» και υποδηλώνει ότι ενδεχομένως είχε ως στόχο είτε να παρουσιάσει τον Νετανιάχου ως εκδότη εντολών από την αρχή της επίθεσης είτε να υπονοήσει ότι οι πληροφορίες που μεταφέρθηκαν κατά τη διάρκεια μιας δεύτερης κλήσης ήταν ήδη γνωστές στους αξιωματούχους κατά τη στιγμή της πρώτης – υποστηρίζοντας ενδεχομένως τους ισχυρισμούς του Νετανιάχου για «προδοσία», κατά την οποία του αποκρύφτηκαν κρίσιμες πληροφορίες.
Ακόμη, δήλωσε ότι οποιαδήποτε μελλοντική επιτροπή έρευνας πρέπει να εξετάσει τις αρχικές ηχογραφήσεις αντί να βασίζεται σε γραπτά αρχεία, «επειδή δεν ξέρω τι άλλαξε». «Το έγγραφο που υποβλήθηκε στον κρατικό ελεγκτή δεν αντικατοπτρίζει αυτό που πραγματικά συνέβη», λέει αναφερόμενος στην εκδοχή του Νετανιάχου. «Είναι μέρος της αλήθειας, αλλά όχι ολόκληρη η αλήθεια».
Το Λικούντ απορρίπτει τις κατηγορίες, χαρακτηρίζοντας τη συνέντευξη «μέρος της ψευδούς και πολιτικά υποκινούμενης προπαγανδιστικής εκστρατείας εναντίον του πρωθυπουργού Νετανιάχου και του Λικούντ», ενώ υποστηρίζει, ακόμα, πως ο Νετανιάχου «δεν έλαβε καμία προειδοποίηση πριν από τις 7 Οκτωβρίου για επίθεση από τη Χαμάς».
Ο Άβι Γκιλ, ο οποίος υπηρετούσε ως στρατιωτικός γραμματέας του Νετανιάχου στις 7 Οκτωβρίου, τόνισε στην εφημερίδα «Israel Hayom» και στο Κανάλι 12 ότι είχε παραμείνει σιωπηλός μέχρι τώρα, με την ελπίδα να καταθέσει ενώπιον μιας κρατικής εξεταστικής επιτροπής — τη σύσταση της οποίας ο Νετανιάχου και οι σύμμαχοί του έχουν αντιταχθεί.
«Υπάρχουν πάρα πολλά ψέματα που κυκλοφορούν, και το κοινό δικαιούται να γνωρίζει την αλήθεια», λέει και προσθέτει: «Έχουν περάσει τρία χρόνια από τις 7 Οκτωβρίου και δύο χρόνια από τότε που αποστρατεύτηκα από τις IDF. Ήλπιζα ότι θα συσταθεί μια κρατική επιτροπή έρευνας για να διερευνήσει τα πάντα. Δυστυχώς, αυτό δεν έχει συμβεί, και αμφιβάλλω αν θα συμβεί».
«Αυτό που λένε στο κοινό δεν είναι αυτό που πραγματικά συνέβη», προσθέτει. «Αυτή δεν είναι η δική μου αλήθεια. Είναι η αλήθεια της χώρας».
Όταν ρωτήθηκε αν η Αίγυπτος προειδοποίησε το Ισραήλ πριν από την επίθεση, όπως έχει αναφερθεί, ο Γκιλ τόνισε ότι δεν γνωρίζει τίποτα για κάποιο τέτοιο μήνυμα, αλλά επισήμανε την άφιξη ενός αιγυπτιακού αεροσκάφους των μυστικών υπηρεσιών στα τέλη Σεπτεμβρίου.
«Ένα αιγυπτιακό αεροσκάφος των μυστικών υπηρεσιών προσγειώθηκε στο Ισραήλ και παρέμεινε εδώ για λίγο πάνω από 60 λεπτά. Αυτό είναι γεγονός. Ένα τέτοιο αεροσκάφος δεν εμφανίζεται έτσι απλά», λέει, ισχυριζόμενος ότι όποιος υποδέχτηκε το αεροσκάφος ή έλαβε μήνυμα από αυτό «το αποκρύπτει ακόμα και σήμερα».
Ο Γκιλ πρόσθεσε ότι εξέφρασε, επίσης, υποψίες για πιθανές αλλοιώσεις στα επίσημα πρακτικά δύο εβδομάδες μετά την έναρξη του πολέμου, αφού παρατήρησε μια «δυσανάλογη συλλογή υλικού» από τους συνεργάτες του Νετανιάχου. Τότε, επικοινώνησε με τη Γενική Εισαγγελέα Γκάλι Μπαχαράβ-Μιάρα και της ζήτησε «να διευκρινίσει τους κανόνες σχετικά με το τι επιτρέπεται και τι δεν επιτρέπεται να γίνεται με τα επίσημα πρακτικά».
Τρεις μήνες αργότερα, όπως επισημαίνει, μια στενογράφος του Γραφείου του Πρωθυπουργού τον ενημέρωσε ότι ο επικεφαλής του προσωπικού του Νετανιάχου, Τζάχι Μπράβερμαν, της είχε δώσει εντολή να αλλάξει την καταγεγραμμένη ώρα της πρώτης τηλεφωνικής συνομιλίας του Γκιλ με τον Νετανιάχου στις 7 Οκτωβρίου.
Ο Γκιλ χαρακτηρίζει την υποτιθέμενη αλλοίωση ως μέρος «ενός εγκληματικού τρόπου συμπεριφοράς» και υποδηλώνει ότι ενδεχομένως είχε ως στόχο είτε να παρουσιάσει τον Νετανιάχου ως εκδότη εντολών από την αρχή της επίθεσης είτε να υπονοήσει ότι οι πληροφορίες που μεταφέρθηκαν κατά τη διάρκεια μιας δεύτερης κλήσης ήταν ήδη γνωστές στους αξιωματούχους κατά τη στιγμή της πρώτης – υποστηρίζοντας ενδεχομένως τους ισχυρισμούς του Νετανιάχου για «προδοσία», κατά την οποία του αποκρύφτηκαν κρίσιμες πληροφορίες.
Ακόμη, δήλωσε ότι οποιαδήποτε μελλοντική επιτροπή έρευνας πρέπει να εξετάσει τις αρχικές ηχογραφήσεις αντί να βασίζεται σε γραπτά αρχεία, «επειδή δεν ξέρω τι άλλαξε». «Το έγγραφο που υποβλήθηκε στον κρατικό ελεγκτή δεν αντικατοπτρίζει αυτό που πραγματικά συνέβη», λέει αναφερόμενος στην εκδοχή του Νετανιάχου. «Είναι μέρος της αλήθειας, αλλά όχι ολόκληρη η αλήθεια».
Το Λικούντ απορρίπτει τις κατηγορίες, χαρακτηρίζοντας τη συνέντευξη «μέρος της ψευδούς και πολιτικά υποκινούμενης προπαγανδιστικής εκστρατείας εναντίον του πρωθυπουργού Νετανιάχου και του Λικούντ», ενώ υποστηρίζει, ακόμα, πως ο Νετανιάχου «δεν έλαβε καμία προειδοποίηση πριν από τις 7 Οκτωβρίου για επίθεση από τη Χαμάς».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα