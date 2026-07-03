Οι πέντε αστοχίες που επέτρεψαν την απόπειρα δολοφονίας κατά του Τραμπ: Πώς το χάος στην επικοινωνία και ο κακός συντονισμός «τύφλωσαν» τις Μυστικές Υπηρεσίες

Οι συστάσεις

Οι Μυστικές Υπηρεσίες και η τοπική Αστυνομία δεν κατάφεραν ποτέ να συντονιστούν και να αποκτήσουν την απαιτούμενη επικοινωνία και συνεργασία. Οι δυο υπηρεσίες βρίσκονταν σε διαφορετικά δωμάτια και αυτό είχε ως αποτέλεσμα, οι Μυστικές Υπηρεσίες να χάσουν 102 ραδιοφωνικές μεταδόσεις της τοπικής αστυνομίας που αφορούσαν τον ύποπτο. Επίσης, έχασαν και τις αναφορές ότι κάποιος βρισκόταν στη στέγη με όπλο και αυτό είχε ως συνέπεια να μην ενημερωθεί ποτέ έγκαιρα η προσωπική φρουρά του Τραμπ.Σύμφωνα με την νέα έκθεση, παρόλο που η Διεύθυνση Πληροφοριών (PID) των Μυστικών Υπηρεσιών είχε λάβει διαβαθμισμένες πληροφορίες για σοβαρή απειλή εναντίον του Τραμπ, δεν τις μοιράστηκε με το τοπικό γραφείο του Πίτσμπουργκ, ούτε με τους πράκτορες που σχεδίαζαν την ασφάλεια του χώρου. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να μην ζητηθεί επιπλέον προσωπικό ασφαλείας.: Όπως τονίζεται στην έκθεση, υπήρξε αναποτελεσματικός συντονισμός με την Κρατική Αστυνομία της Πενσυλβάνια (PSP) και την τοπική ομάδα ESU. Οι Μυστικές Υπηρεσίες έλεγξαν τα σχέδια δράσης τους, αλλά δεν παρείχαν σχόλια ούτε ζήτησαν τη φύλαξη του συγκροτήματος, αφήνοντας την περιοχή απ' όπου πυροβόλησε ο δράστης εντελώς εκτεθειμένη.Αν και είχε αναγνωριστεί πως υπήρχε οπτική επαφή προς τον Ντόναλντ Τραμπ και την εξέδρα, από το μεγαλύτερο μέρος του κτιριακού συγκροτήματος και αυτό ενείχε κινδύνους, τελικά δεν τοποθετήθηκε ο κατάλληλος εξοπλισμός που θα μπορούσε να εμποδίσει τη θέα. Αυτό επέτρεψε στον δράστη να έχει καθαρό και ανεμπόδιστο πεδίο βολής από τη στέγη που ανέβηκε.Η έκθεση καταλήγει σε 7 συστάσεις για τη βελτίωση της ασφάλειας των εκδηλώσεων όπως για παράδειγμα η αναβάθμιση εκπαίδευσης στα drones, η υποχρεωτική παρουσία τοπικών αρχών στα κέντρα επικοινωνίας, οι αυστηρότερες διαδικασίες για τον αποκλεισμό της οπτικής επαφής κ.ά.).Οι Μυστικές Υπηρεσίες συμφώνησαν πλήρως με όλες τις συστάσεις και έχει ήδη ξεκινήσει την εφαρμογή τους σύμφωνα με την έκθεση.