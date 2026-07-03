Οι πέντε αστοχίες που επέτρεψαν την απόπειρα δολοφονίας κατά του Τραμπ: Πώς το χάος στην επικοινωνία και ο κακός συντονισμός «τύφλωσαν» τις Μυστικές Υπηρεσίες
Οι πέντε αστοχίες που επέτρεψαν την απόπειρα δολοφονίας κατά του Τραμπ: Πώς το χάος στην επικοινωνία και ο κακός συντονισμός «τύφλωσαν» τις Μυστικές Υπηρεσίες
Οι χαμένες ευκαιρίες της αποτροπής της απόπειρας δολοφονίας εστιάζονται στην έλλειψη εσωτερικών διαδικασιών, κακού συντονισμού και προβληματικής επικοινωνίας - Ο Τραμπ είχε τραυματιστεί στο αυτί ενώ ένας θεατής σκοτώθηκε πριν ελεύθερος σκοπευτής της αστυνομίας εξουδετερώσει τον δράστη
Επιχειρησιακές και κρίσιμες αστοχίες των Μυστικών Υπηρεσιών αποκαλύπτει νέα έκθεση του Γραφείου Γενικού Επιθεωρητή του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ και οι οποίες επέτρεψαν να πραγματοποιηθεί η απόπειρα δολοφονίας κατά του Ντόναλντ Τραμπ στις 13 Ιουλίου 2024 στο Μπάτλερ της Πενσυλβάνια.
Τότε, ο Τραμπ τραυματίστηκε στο αυτί από πυροβολισμό κατά τη διάρκεια προεκλογικής συγκέντρωσης, ενώ ένας θεατής σκοτώθηκε πριν ελεύθερος σκοπευτής της αστυνομίας εξουδετερώσει τον δράστη.
Οι χαμένες ευκαιρίες της αποτροπής της απόπειρας δολοφονίας εστιάζονται στην έλλειψη εσωτερικών διαδικασιών, κακού συντονισμού και προβληματικής επικοινωνίας.
Τότε, ο Τραμπ τραυματίστηκε στο αυτί από πυροβολισμό κατά τη διάρκεια προεκλογικής συγκέντρωσης, ενώ ένας θεατής σκοτώθηκε πριν ελεύθερος σκοπευτής της αστυνομίας εξουδετερώσει τον δράστη.
Οι χαμένες ευκαιρίες της αποτροπής της απόπειρας δολοφονίας εστιάζονται στην έλλειψη εσωτερικών διαδικασιών, κακού συντονισμού και προβληματικής επικοινωνίας.
Ο δράστης εντοπίστηκε δύο λεπτά πριν πυροβολήσειΣύμφωνα με το πόρισμα, ο δράστης Τόμας Μάθιου Κρουκς είχε εντοπιστεί σε ταράτσα με τουφέκι, περίπου δύο λεπτά πριν πυροβολήσει κατά του Τραμπ, χωρίς ωστόσο να υπάρξει έγκαιρη ειδοποίηση προς την ασφάλειά του.
Τα 5 βασικά ευρήματα της έκθεσης1. Δεν ανιχνεύθηκε ποτέ το drone του δράστη: Σύμφωνα με την έκθεση, ο δράστης πέταξε ένα drone επί 9 λεπτά πάνω από το χώρο της εκδήλωσης λίγες ώρες την επίθεση και οι Μυστικές Υπηρεσίες δεν το εντόπισαν ποτέ. Ο λόγος που δεν το εντόπισαν φέρεται να εστιάζεται στο γεγονός πως ο μοναδικός χειριστής του συστήματος counter-drone ήταν ανεπαρκώς εκπαιδευμένος και ως εκ τούτου δεν είχε ελέγξει τον εξοπλισμό την προηγούμενη ημέρα και το σύστημα παρουσίασε βλάβη την ώρα της πτήσης.
2. Δεν δημιουργήθηκε ένα κοινό, ενιαίο κέντρο επικοινωνίας: Οι Μυστικές Υπηρεσίες και η τοπική Αστυνομία δεν κατάφεραν ποτέ να συντονιστούν και να αποκτήσουν την απαιτούμενη επικοινωνία και συνεργασία. Οι δυο υπηρεσίες βρίσκονταν σε διαφορετικά δωμάτια και αυτό είχε ως αποτέλεσμα, οι Μυστικές Υπηρεσίες να χάσουν 102 ραδιοφωνικές μεταδόσεις της τοπικής αστυνομίας που αφορούσαν τον ύποπτο. Επίσης, έχασαν και τις αναφορές ότι κάποιος βρισκόταν στη στέγη με όπλο και αυτό είχε ως συνέπεια να μην ενημερωθεί ποτέ έγκαιρα η προσωπική φρουρά του Τραμπ.
3. Δεν ανταλλάχθηκαν οι πληροφορίες: Σύμφωνα με την νέα έκθεση, παρόλο που η Διεύθυνση Πληροφοριών (PID) των Μυστικών Υπηρεσιών είχε λάβει διαβαθμισμένες πληροφορίες για σοβαρή απειλή εναντίον του Τραμπ, δεν τις μοιράστηκε με το τοπικό γραφείο του Πίτσμπουργκ, ούτε με τους πράκτορες που σχεδίαζαν την ασφάλεια του χώρου. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να μην ζητηθεί επιπλέον προσωπικό ασφαλείας.
4. Μεγάλο κενό ασφαλείας έξω από την περίμετρο: Όπως τονίζεται στην έκθεση, υπήρξε αναποτελεσματικός συντονισμός με την Κρατική Αστυνομία της Πενσυλβάνια (PSP) και την τοπική ομάδα ESU. Οι Μυστικές Υπηρεσίες έλεγξαν τα σχέδια δράσης τους, αλλά δεν παρείχαν σχόλια ούτε ζήτησαν τη φύλαξη του συγκροτήματος, αφήνοντας την περιοχή απ' όπου πυροβόλησε ο δράστης εντελώς εκτεθειμένη.
5. Δεν αποκλείστηκε η οπτική επαφή: Αν και είχε αναγνωριστεί πως υπήρχε οπτική επαφή προς τον Ντόναλντ Τραμπ και την εξέδρα, από το μεγαλύτερο μέρος του κτιριακού συγκροτήματος και αυτό ενείχε κινδύνους, τελικά δεν τοποθετήθηκε ο κατάλληλος εξοπλισμός που θα μπορούσε να εμποδίσει τη θέα. Αυτό επέτρεψε στον δράστη να έχει καθαρό και ανεμπόδιστο πεδίο βολής από τη στέγη που ανέβηκε.
Οι συστάσειςΗ έκθεση καταλήγει σε 7 συστάσεις για τη βελτίωση της ασφάλειας των εκδηλώσεων όπως για παράδειγμα η αναβάθμιση εκπαίδευσης στα drones, η υποχρεωτική παρουσία τοπικών αρχών στα κέντρα επικοινωνίας, οι αυστηρότερες διαδικασίες για τον αποκλεισμό της οπτικής επαφής κ.ά.).
Οι Μυστικές Υπηρεσίες συμφώνησαν πλήρως με όλες τις συστάσεις και έχει ήδη ξεκινήσει την εφαρμογή τους σύμφωνα με την έκθεση.
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