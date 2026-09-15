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Βάζουν στην παραγωγή «φθηνό» υπερηχητικό πύραυλο - Γιατί αφορά και την Ελλάδα
Βάζουν στην παραγωγή «φθηνό» υπερηχητικό πύραυλο - Γιατί αφορά και την Ελλάδα
Το αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό περνά τον Blackbeard από το στάδιο των δοκιμών στη μαζική παραγωγή, με νέα συμφωνία έως 200 εκατ. δολάρια. Το πραγματικά σημαντικό όμως δεν είναι μόνο η ταχύτητα του νέου όπλου, αλλά το εξαιρετικά χαμηλό κόστος...
UPD:
Μία σημαντική αλλαγή βρίσκεται σε εξέλιξη στον τρόπο με τον οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες αντιμετωπίζουν τα υπερηχητικά όπλα. Μέχρι σήμερα, οι συγκεκριμένες τεχνολογίες ήταν συνδεδεμένες με τεράστια προγράμματα ανάπτυξης, περιορισμένους αριθμούς πυραύλων και κόστος πολλών εκατομμυρίων δολαρίων ανά μονάδα.
Ο Blackbeard της αμερικανικής Castelion επιχειρεί να ανατρέψει ακριβώς αυτή τη λογική. Χτές, 14 Σεπτεμβρίου η εταιρεία ανακοίνωσε ότι το U.S. Navy προχώρησε σε νέα παραγγελία παραγωγής συνολικής δυνητικής αξίας έως 200 εκατ. δολάρια, για την κατασκευή, συναρμολόγηση, δοκιμή και παράδοση μιας πρώτης παρτίδας επιχειρησιακών Blackbeard στον αμερικανικό στόλο. Ο ακριβής αριθμός των πυραύλων που περιλαμβάνονται στη νέα συμφωνία δεν έχει δημοσιοποιηθεί.
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Ο Blackbeard της αμερικανικής Castelion επιχειρεί να ανατρέψει ακριβώς αυτή τη λογική. Χτές, 14 Σεπτεμβρίου η εταιρεία ανακοίνωσε ότι το U.S. Navy προχώρησε σε νέα παραγγελία παραγωγής συνολικής δυνητικής αξίας έως 200 εκατ. δολάρια, για την κατασκευή, συναρμολόγηση, δοκιμή και παράδοση μιας πρώτης παρτίδας επιχειρησιακών Blackbeard στον αμερικανικό στόλο. Ο ακριβής αριθμός των πυραύλων που περιλαμβάνονται στη νέα συμφωνία δεν έχει δημοσιοποιηθεί.
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UPD:
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