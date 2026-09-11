Πέντε νεκροί και 40 τραυματίες μετά το τροχαίο με τουριστικό λεωφορείο στην Ελβετία
ΚΟΣΜΟΣ
Ελβετία Τουριστικό λεωφορείο Τροχαίο Δυστύχημα

Πέντε νεκροί και 40 τραυματίες μετά το τροχαίο με τουριστικό λεωφορείο στην Ελβετία

Στο λεωφορείο επέβαιναν συνολικά 45 ενήλικες - Εξετράπη της πορείας του και αναποδογύρισε εκτός δρόμου

Πέντε νεκροί και 40 τραυματίες μετά το τροχαίο με τουριστικό λεωφορείο στην Ελβετία
Πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και ακόμη 40 τραυματίστηκαν μετά από το τροχαίο που σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης (10/9) στην ανατολική Ελβετία, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες ένα τουριστικό λεωφορείο εξετράπη της πορείας του.

Σύμφωνα με πληροφορίες της τοπικής Αστυνομίας, το ολλανδικό λεωφορείο αναχώρησε στις 16:45 (τοπική ώρα) από το Ζερνέζ με προορισμό το Σούς. Στην περιοχή Λες, εντός της ζώνης έργων, βγήκε από το δρόμο και ανατράπηκε. Από τους 40 τραυματίες, οι τρεις νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση. 

Πέντε νεκροί και 40 τραυματίες μετά το τροχαίο με τουριστικό λεωφορείο στην Ελβετία

Όλοι οι επιβάτες μεταφέρθηκαν σε διάφορα νοσοκομεία από επτά ελικόπτερα διάσωσης της Rega, της Alpine Air Ambulance και της Heli Austria, καθώς και από 13 ασθενοφόρα που έσπευσαν στο σημείο. Η ταυτοποίηση των θυμάτων δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί.

Η Εισαγγελία του Graubünden διερευνά, σε συνεργασία με την Καντονική Αστυνομία, τις συνθήκες που οδήγησαν στο τροχαίο δυστύχημα.

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