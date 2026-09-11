Παλιά, η ψυχαγωγία ήταν κάτι απλό. Ένα βιβλίο, μία ταινία, μια κούνια στην αυλή, φίλοι στη γειτονιά. Αυτές οι στιγμές μας έκαναν να νιώθουμε μαζί, να φτιάχνουμε εικόνες και μνήμες όλοι μαζί. Στο μέλλον θα δίνει την απάντηση στο ερώτημα «ποιος είμαι».
Πέθανε στα 78 της η Έμα Μπονίνο, η πολιτικός που άλλαξε την Ιταλία με τους αγώνες της
Πέθανε στα 78 της η Έμα Μπονίνο, η πολιτικός που άλλαξε την Ιταλία με τους αγώνες της
Η εμβληματική μορφή του Ριζοσπαστικού Κόμματος έδωσε μάχες για το δικαίωμα στο διαζύγιο και την άμβλωση και για τις διεκδικήσεις του φεμινιστικού κινήματος και των ΛΟΑΤΚΙ+
Πέθανε σήμερα σε ηλικία 78 ετών η Έμα Μπονίνο, από τα σημαντικότερα στελέχη του ιταλικού Ριζοσπαστικού Κόμματος. Έδινε μάχη κατά του καρκίνου εδώ και πολλά χρόνια και, όπως είχε γίνει γνωστό, τις τελευταίες ημέρες η κατάστασή της είχε επιδεινωθεί.
Χάρη στις μάχες της Μπονίνο και άλλων Ιταλών Ριζοσπαστών, η Ιταλία την δεκαετία του '70 απέκτησε νόμο που θέσπισε το δικαίωμα στο διαζύγιο και στην άμβλωση. Στήριξε δυναμικά τις διεκδικήσεις του φεμινιστικού κινήματος και των ΛΟΑΤΚΙ+ πολιτών, όπως και την γενικότερη ανάγκη σεβασμού των ανθρώπινων δικαιωμάτων σε παγκόσμια κλίμακα.
Το 1995 ορίσθηκε επίτροπος αρμόδια για θέματα αλιείας και για τα δικαιώματα των καταναλωτών, ενώ αρκετά χρόνια αργότερα, το 2013, διετέλεσε υπουργός Εξωτερικών στην κυβέρνηση του κεντροαριστερού πρωθυπουργού Ενρίκο Λέτα.
Σύμφωνα με πολλά στελέχη του προοδευτικού, αλλά και του μετριοπαθούς χώρου, η εμπειρία και η προσωπικότητα της θα έπρεπε να την οδηγήσουν και στο υψηλότερο θεσμικό αξίωμα της χώρας, εκείνο της Προεδρίας της Δημοκρατίας.
Παρά το ότι ήταν άθεη, η Μπονίνο είχε αναπτύξει βαθιά προσωπική σχέση φιλίας με τον πάπα Φραγκίσκο, ο οποίος την είχε επισκεφθεί στο σπίτι της, στο κέντρο της Ρώμης.
Σε δήλωσή της, η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι υπογράμμισε: «Η Έμα Μπονίνο ήταν επί δεκαετίες μια ισχυρή και αναγνωρίσιμη φωνή της ιταλικής πολιτικής και προώθησε τις ιδέες της με αποφασιστικότητα. Οι ιστορίες και οι ευαισθησίες μας απείχαν, αλλά αυτό δεν με εμπόδισε ποτέ να της αναγνωρίσω το βάρος και τον ρόλο της στην δημόσια ζωή της χώρας. Τα συλλυπητήριά μου στους οικείους της και στην οικογένειά της».
Χάρη στις μάχες της Μπονίνο και άλλων Ιταλών Ριζοσπαστών, η Ιταλία την δεκαετία του '70 απέκτησε νόμο που θέσπισε το δικαίωμα στο διαζύγιο και στην άμβλωση. Στήριξε δυναμικά τις διεκδικήσεις του φεμινιστικού κινήματος και των ΛΟΑΤΚΙ+ πολιτών, όπως και την γενικότερη ανάγκη σεβασμού των ανθρώπινων δικαιωμάτων σε παγκόσμια κλίμακα.
Το 1995 ορίσθηκε επίτροπος αρμόδια για θέματα αλιείας και για τα δικαιώματα των καταναλωτών, ενώ αρκετά χρόνια αργότερα, το 2013, διετέλεσε υπουργός Εξωτερικών στην κυβέρνηση του κεντροαριστερού πρωθυπουργού Ενρίκο Λέτα.
Σύμφωνα με πολλά στελέχη του προοδευτικού, αλλά και του μετριοπαθούς χώρου, η εμπειρία και η προσωπικότητα της θα έπρεπε να την οδηγήσουν και στο υψηλότερο θεσμικό αξίωμα της χώρας, εκείνο της Προεδρίας της Δημοκρατίας.
Παρά το ότι ήταν άθεη, η Μπονίνο είχε αναπτύξει βαθιά προσωπική σχέση φιλίας με τον πάπα Φραγκίσκο, ο οποίος την είχε επισκεφθεί στο σπίτι της, στο κέντρο της Ρώμης.
Σε δήλωσή της, η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι υπογράμμισε: «Η Έμα Μπονίνο ήταν επί δεκαετίες μια ισχυρή και αναγνωρίσιμη φωνή της ιταλικής πολιτικής και προώθησε τις ιδέες της με αποφασιστικότητα. Οι ιστορίες και οι ευαισθησίες μας απείχαν, αλλά αυτό δεν με εμπόδισε ποτέ να της αναγνωρίσω το βάρος και τον ρόλο της στην δημόσια ζωή της χώρας. Τα συλλυπητήριά μου στους οικείους της και στην οικογένειά της».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα