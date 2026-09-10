Αποκλείστηκε διάδρομος του αεροδρομίου Βασιλείας - Μιλούζ μετά από ακινητοποίηση αεροπλάνου τύπου Boeing 737
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Αποκλείστηκε διάδρομος του αεροδρομίου Βασιλείας - Μιλούζ μετά από ακινητοποίηση αεροπλάνου τύπου Boeing 737

Ακυρώθηκαν δεκάδες πτήσεις σύμφωνα με ανακοίνωση του αεροδρομίου

Αποκλείστηκε διάδρομος του αεροδρομίου Βασιλείας - Μιλούζ μετά από ακινητοποίηση αεροπλάνου τύπου Boeing 737
Ο μεγαλύτερος διάδρομος προσγείωσης-απογείωσης του αεροδρομίου Βασιλείας - Μιλούζ αποκλείστηκε το βράδυ της Πέμπτης (10/9) μετά την ακινητοποίηση ενός αεροπλάνου κατά τη διάρκεια της απογείωσης, με αποτέλεσμα να υπάρξουν ακυρώσεις πτήσεων, ανακοίνωσε η υπηρεσία επικοινωνίας του διεθνούς αερολιμένα.

«Επιβατικό αεροπλάνο τύπου Boeing 737 ακινητοποιήθηκε για τεχνικούς λόγους κατά την απογείωση από τον διάδρομο 15, σήμερα το απόγευμα. Οι πτήσεις στις αφίξεις εκτρέπονται επί του παρόντος προς τα γειτονικά αεροδρόμια. Αναμένονται καθυστερήσεις και ακυρώσεις», αναφέρει σε ανακοίνωση EuroAirport, το οποίο βρίσκεται στο Σεν Λουί (νομός Άνω Ρήνου), στην ανατολική Γαλλία, μεταξύ της ελβετικής πόλης της Βασιλείας και της γαλλικής Μιλούζ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του αεροδρομίου ακυρώθηκαν τουλάχιστον δέκα αναχωρήσεις πτήσεων και άλλες τόσες αφίξεις.

Το αεροδρομίου Βασιλείας - Μιλούζ αποτελεί το τέταρτο πιο πολυσύχναστο αεροδρόμιο της Γαλλίας εκτός της περιοχής του Παρισιού και τρίτο της Ελβετίας, μετά τα αεροδρόμια της Γενεύης και της Ζυρίχης, το EuroAirport εξυπηρετεί ως επί το πλείστον τις πτήσεις της αεροπορικής εταιρίας χαμηλού κόστους EasyJet.

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