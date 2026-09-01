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Δικαστής ζήτησε να «μπει» στις πλατφόρμες των όλων των Tesla - Τι σημαίνει τους κατόχους στην Ελλάδα
Ανεξάρτητος πραγματογνώμονας ενδέχεται να αποκτήσει απευθείας πρόσβαση στα εσωτερικά συστήματα μηχανικής της Tesla, στο πλαίσιο ομαδικής αγωγής περίπου 10.000 ιδιοκτητών.
Ανεξάρτητος πραγματογνώμονας ενδέχεται να αποκτήσει απευθείας πρόσβαση στα εσωτερικά συστήματα μηχανικής της Tesla, στο πλαίσιο ομαδικής αγωγής περίπου 10.000 ιδιοκτητών.
Μια ιδιαίτερα σημαντική δικαστική εξέλιξη, που μπορεί να υποχρεώσει την Tesla να ανοίξει για πρώτη φορά κρίσιμα εσωτερικά συστήματα μηχανικής σε ανεξάρτητο ειδικό, βρίσκεται σε εξέλιξη στην Αυστραλία.
Ο δικαστής του Ομοσπονδιακού Δικαστηρίου Tom Thawley εξετάζει τον διορισμό πραγματογνώμονα με απευθείας πρόσβαση στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες, τα τεχνικά δεδομένα και τα συστήματα που χρησιμοποιούν οι μηχανικοί της αμερικανικής αυτοκινητοβιομηχανίας.
Η πρόταση κατατέθηκε στο πλαίσιο ομαδικής αγωγής που εκπροσωπεί περίπου 10.000 ιδιοκτήτες Tesla Model 3 και Model Y. Οι ενάγοντες υποστηρίζουν ότι τα αυτοκίνητα εμφανίζουν περιστατικά αιφνίδιας και αδικαιολόγητης επιβράδυνσης, γνωστά ως «phantom braking», ενώ αμφισβητούν τόσο τις διαφημιζόμενες τιμέ...
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