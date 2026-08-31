G20: Δεν υφίσταται επιστροφή στην κανονικότητα με την Ρωσία, λένε οι Γερμανοί
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G20: Δεν υφίσταται επιστροφή στην κανονικότητα με την Ρωσία, λένε οι Γερμανοί

Βρίσκω αρκετά ανησυχητικό το μήνυμα που εκπέμφθηκε με την υποδοχή του Ρώσου υπουργού Οικονομικών στη σύνοδο είπε ο Λαρς Κλινγκμπάιλ

G20: Δεν υφίσταται επιστροφή στην κανονικότητα με την Ρωσία, λένε οι Γερμανοί
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Ο Γερμανός υπουργός Οικονομικών Λαρς Κλινγκμπάιλ δήλωσε σήμερα πως δεν υπάρχει επιστροφή στην κανονικότητα σε ό,τι αφορά τη Ρωσία, παρότι η ρωσική κυβέρνηση συμμετέχει στη σύνοδο των ΥΠΟΙΚ των χωρών μελών της G20 που διεξάγεται στο Άσβιλ της Βόρειας Καρολίνας στις ΗΠΑ.

«Άνθρωποι πεθαίνουν κάθε μέρα, είδαμε άλλη μια κλιμάκωση των επιθέσεων», δήλωσε ο Κλινγκμπάιλ. «Δεν μπορείς έτσι απλά να επιστρέψεις στην κανονικότητα», συμπλήρωσε κι εξήγησε πως θεωρεί ανησυχητικό το μήνυμα που εκπέμπεται με την υποδοχή του Ρώσου υπουργού Οικονομικών Αντόν Σιλουάνοφ στη σύνοδο.

«Βρίσκω αρκετά ανησυχητικό το μήνυμα που εκπέμφθηκε με την υποδοχή του Ρώσου υπουργού Οικονομικών εδώ», δήλωσε ο Κλινγκμπάιλ σε δημοσιογράφους στο Άσβιλ, διευκρινίζοντας πως θα περίμενε από τους οικοδεσπότες να καθιστούσαν σαφές πως ο Σιλουάνοφ δεν θα γινόταν δεκτός όπως κάθε άλλος προσκεκλημένος.

Νωρίτερα, ο Ρώσος υπουργός Οικονομικών Αντόν Σιλουάνοφ και ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ πραγματοποίησαν συνομιλίες στο περιθώριο της συνάντησης των υπουργών Οικονομικών και των διοικητών των κεντρικών τραπεζών της G20 στο Άσβιλ της Βόρειας Καρολίνας, όπως ανακοίνωσε  το ρωσικό υπουργείο Οικονομικών.

Το υπουργείο αναφέρει στην ανακοίνωση του ότι οι δύο πλευρές συζήτησαν τη συνεργασία μεταξύ Ρωσίας και ΗΠΑ σε χρηματοοικονομικά θέματα, καθώς και τη συνεργασία στο πλαίσιο της G20.
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