Οι υπουργοί οικονομικών Ρωσίας και ΗΠΑ συζήτησαν θέματα οικονομικής συνεργασίας στο περιθώριο της G20
ΚΟΣΜΟΣ
Σκοτ Μπέσεντ Ρωσία ΗΠΑ Σύνοδος G20

Οι υπουργοί οικονομικών Ρωσίας και ΗΠΑ συζήτησαν θέματα οικονομικής συνεργασίας στο περιθώριο της G20

Ο Αντόν Σιλουάνοφ και ο Σκοτ Μπέσεντ συζήτησαν τη συνεργασία μεταξύ Ρωσίας και ΗΠΑ σε χρηματοοικονομικά θέματα

Οι υπουργοί οικονομικών Ρωσίας και ΗΠΑ συζήτησαν θέματα οικονομικής συνεργασίας στο περιθώριο της G20
Ο Ρώσος υπουργός Οικονομικών Αντόν Σιλουάνοφ και ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ πραγματοποίησαν συνομιλίες στο περιθώριο της συνάντησης των υπουργών Οικονομικών και των διοικητών των κεντρικών τραπεζών της G20 στο Άσβιλ της Βόρειας Καρολίνας, όπως ανακοίνωσε σήμερα το ρωσικό υπουργείο Οικονομικών.

Το υπουργείο αναφέρει στην ανακοίνωση του ότι οι δύο πλευρές συζήτησαν τη συνεργασία μεταξύ Ρωσίας και ΗΠΑ σε χρηματοοικονομικά θέματα, καθώς και τη συνεργασία στο πλαίσιο της G20.

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