Στους 37 οι νεκροί από ρωσικό πλήγμα σε αποθήκη πυρομαχικών και drones κοντά στο Κίεβο, δείτε βίντεο από τις εκρήξεις

Η επιδρομή προκάλεσε τεράστια πυρκαγιά και εκρήξεις, προκαλώντας παράλληλα επικρίσεις για την ύπαρξη μιας τέτοιας αποθήκης σε κατοικημένη περιοχή.

Βίντεο που αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο και σε μέσα ενημέρωσης δείχνουν μια τεράστια έκρηξη ακολουθούμενη από δευτερογενείς εκρήξεις με φλόγες προς όλες τις κατευθύνσεις, υποδεικνύοντας την παρουσία πυρομαχικών στην αποθήκη που χτυπήθηκε.

Ζελένσκι: «Τα πυρομαχικά δεν μπορεί να αποθηκεύονται κοντά σε κατοικίες»

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