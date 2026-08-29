Στους 37 οι νεκροί από ρωσικό πλήγμα σε αποθήκη πυρομαχικών και drones κοντά στο Κίεβο, δείτε βίντεο από τις εκρήξεις
ΚΟΣΜΟΣ
Κίεβο Βολοντίμιρ Ζελένσκι Πόλεμος στην Ουκρανία

Στους 37 οι νεκροί από ρωσικό πλήγμα σε αποθήκη πυρομαχικών και drones κοντά στο Κίεβο, δείτε βίντεο από τις εκρήξεις

«Τα πυρομαχικά δεν μπορεί να αποθηκεύονται κοντά σε κατοικίες ή σε άλλες περιοχές κατοίκησης» αναφέρει σε ανάρτησή του ο Ουκρανός πρόεδρος

Στους 37 οι νεκροί από ρωσικό πλήγμα σε αποθήκη πυρομαχικών και drones κοντά στο Κίεβο, δείτε βίντεο από τις εκρήξεις
UPD: 32 ΣΧΟΛΙΑ
Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η αποθήκη που βομβαρδίστηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας από ρωσικό drone κοντά στο Κίεβο περιείχε πυρομαχικά, drones και εκρηκτικά που χρησιμοποιούνταν από τον στρατό.

Το πλήγμα είχε αποτέλεσμα τουλάχιστον 37 άνθρωποι να σκοτωθούν.

«Η αρχική πρόσκρουση είχε στόχο μια τοποθεσία όπου φυλάσσονταν πυρομαχικά που δεν έπρεπε να βρίσκονται εκεί, μια αποθήκη των ενόπλων δυνάμεων», δήλωσε ο Ζελένσκι στο Telegram, μιλώντας για «μεγάλης κλίμακας εκρήξεις οβίδων, ναρκών, άλλων πυρομαχικών και drones» που έγιναν μετά τη ρωσική επίθεση.



Η επιδρομή προκάλεσε τεράστια πυρκαγιά και εκρήξεις, προκαλώντας παράλληλα επικρίσεις για την ύπαρξη μιας τέτοιας αποθήκης σε κατοικημένη περιοχή.

Βίντεο που αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο και σε μέσα ενημέρωσης δείχνουν μια τεράστια έκρηξη ακολουθούμενη από δευτερογενείς εκρήξεις με φλόγες προς όλες τις κατευθύνσεις, υποδεικνύοντας την παρουσία πυρομαχικών στην αποθήκη που χτυπήθηκε.

Ζελένσκι: «Τα πυρομαχικά δεν μπορεί να αποθηκεύονται κοντά σε κατοικίες»


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O πρόεδρος της Ουκρανίας υπενθύμισε επιπλέον την απαγόρευση αποθήκευσης πυρομαχικών κοντά σε κατοικίες, έπειτα από την νυκτερινή ρωσική επιδρομή που προκάλεσε δευτερογενείς εκρήξεις.

«Υπάρχουν κανονισμοί, τα πυρομαχικά δεν μπορεί να αποθηκεύονται κοντά σε κατοικίες ή σε άλλες περιοχές κατοίκησης. Ασφαλώς, θα εξαχθούν τα αναγκαία συμπεράσματα», δήλωσε μέσω του Χ.


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