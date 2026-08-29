Στους 37 οι νεκροί από ρωσικό πλήγμα σε αποθήκη πυρομαχικών και drones κοντά στο Κίεβο, δείτε βίντεο από τις εκρήξεις
«Τα πυρομαχικά δεν μπορεί να αποθηκεύονται κοντά σε κατοικίες ή σε άλλες περιοχές κατοίκησης» αναφέρει σε ανάρτησή του ο Ουκρανός πρόεδρος
Το πλήγμα είχε αποτέλεσμα τουλάχιστον 37 άνθρωποι να σκοτωθούν.
«Η αρχική πρόσκρουση είχε στόχο μια τοποθεσία όπου φυλάσσονταν πυρομαχικά που δεν έπρεπε να βρίσκονται εκεί, μια αποθήκη των ενόπλων δυνάμεων», δήλωσε ο Ζελένσκι στο Telegram, μιλώντας για «μεγάλης κλίμακας εκρήξεις οβίδων, ναρκών, άλλων πυρομαχικών και drones» που έγιναν μετά τη ρωσική επίθεση.
Since last evening, efforts have been underway in the village of Myla near Kyiv to deal with the aftermath of a Russian drone strike. On-site coordination centers have been set up to assist people. All necessary services are deployed. State Emergency Service units are on the… pic.twitter.com/mQU2DHZYU7— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 29, 2026
WATCH: Major explosion and apparent secondary detonations observed near the M06 Zhytomyr highway in Kyiv region's Bucha district.— Clash Report (@clashreport) August 28, 2026
Multiple accounts claim a Russian Geran-4 jet-powered drone struck an ammunition depot, but this has not been independently confirmed.
The footage… pic.twitter.com/7KU0u5vunb
Βίντεο που αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο και σε μέσα ενημέρωσης δείχνουν μια τεράστια έκρηξη ακολουθούμενη από δευτερογενείς εκρήξεις με φλόγες προς όλες τις κατευθύνσεις, υποδεικνύοντας την παρουσία πυρομαχικών στην αποθήκη που χτυπήθηκε.
Ζελένσκι: «Τα πυρομαχικά δεν μπορεί να αποθηκεύονται κοντά σε κατοικίες»
O πρόεδρος της Ουκρανίας υπενθύμισε επιπλέον την απαγόρευση αποθήκευσης πυρομαχικών κοντά σε κατοικίες, έπειτα από την νυκτερινή ρωσική επιδρομή που προκάλεσε δευτερογενείς εκρήξεις.
«Υπάρχουν κανονισμοί, τα πυρομαχικά δεν μπορεί να αποθηκεύονται κοντά σε κατοικίες ή σε άλλες περιοχές κατοίκησης. Ασφαλώς, θα εξαχθούν τα αναγκαία συμπεράσματα», δήλωσε μέσω του Χ.
The Prime Minister of Ukraine has acknowledged that an ammo depot exploded near Kiev.— Olga Bazova (@OlgaBazova) August 29, 2026
➖"The terrible tragedy in Vishneve [where a missile depot recently exploded] has not served as a lesson," commented Koretsky, referring to the explosions with detonations near the Zhytomyr… https://t.co/9XFWe9PFri pic.twitter.com/2C2FRfNLyf
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