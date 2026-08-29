Η Νορβηγία αποχαιρετά τον βασιλιά Χάραλντ, πλήθη κόσμου στο βασιλικό παλάτι

Τι λένε Νορβηγοί για τον Χάραλντ

Η κεντρική λεωφόρος στο κέντρο του Όσλο, Καρλ Γιόχαν, ήταν γεμάτη με Νορβηγούς όλων των κοινωνικών στρωμάτων που κατευθύνονταν προς το παλάτι, κρατώντας λουλούδια, χειρόγραφες κάρτες, ζωγραφιές και μικρές εθνικές σημαίες.Σε αυτό που θα έπρεπε να ήταν η 58η επέτειος γάμου του Χάραλντ και της βασίλισσας Σόνια, πολλοί επαίνεσαν το πνεύμα συμπερίληψης του εκλιπόντος βασιλιά.«Σήμαινε πολλά για εμάς τους μετανάστες... Νιώσαμε πραγματικά πολύ ενσωματωμένοι. Έτσι, χάρη σε αυτόν, νιώθω τόσο Νορβηγίδα», δήλωσε στο Reuters έξω από το παλάτι η Βεσελίνα Βιτάνοβα, μια 43χρονη δασκάλα με καταγωγή από τη Βουλγαρία.Μια άλλη γυναίκα έκανε αναφορά σε μια ομιλία που εκφώνησε ο Χάραλντ το 2016, η οποία έγινε viral παγκοσμίως, στην οποία είπε: «Οι Νορβηγοί είναι κορίτσια που αγαπούν κορίτσια, αγόρια που αγαπούν αγόρια και κορίτσια και αγόρια που αγαπούν ο ένας τον άλλον».«Αυτό ενσάρκωνε τον τρόπο που ένιωθε για τους ανθρώπους και τον τρόπο που ήθελε να νιώθουμε εμείς οι Νορβηγοί ο ένας για τον άλλον», δήλωσε η 32χρονη Μάρι Έιντσβααγκ, η οποία φορούσε ένα μπλουζάκι με αυτή την φράση, ένα ουράνιο τόξο και ένα σκίτσο του βασιλιά Χάραλντ.Θα υπάρξουν πολλές ημέρες εθνικού πένθους μέχρι την τέλεση της κηδείας του Χάραλντ . Η νεκρώσιμος ακολουθία θα τελεστεί στον Καθεδρικό του Όσλο και ο Χάραλντ θα ταφεί πλάι στους προγόνους του στο βασιλικό μαυσωλείο του φρουρίου Άκερσχους-- ένα κάστρο του 13ου αιώνα το οποίο βλέπει στο λιμάνι του Όσλο.Ο Χάραλντ θα ταφεί δίπλα στην μητέρα του, την πριγκίπισσα διάδοχο Μάρθα, τον πατέρα του, τον βασιλιά Όλαφ, την γιαγιά του, τη βασίλισσα Μοντ και τον παππού του, τον βασιλιά ΧάακονΠηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ