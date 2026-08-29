Μάιλο Γιαννόπουλος: Αντιμέτωπος με απέλαση o ακροδεξιός σχολιαστής που συνελήφθη από την ICE

Ποιος είναι ο Μάιλο Γιαννόπουλος

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Πώς έχασε τους υποστηρικτές του

Αντιμέτωπος με απέλαση από τις ΗΠΑ βρίσκεται ο αμφιλεγόμενος ακροδεξιός σχολιαστής Μάιλο Γιαννόπουλος, που έχτισε την καριέρα του μέσα από δημόσιες παρεμβάσεις αλλά και εκκλήσεις για αυστηρή εφαρμογή της μεταναστευτικής νομοθεσίας.Ο ομογενής συνελήφθη την Πέμπτη από τηνσε αεροδρόμιο της Λουιζιάνα, επειδή είχε παραμείνει στη χώρα μετά τη λήξη της βίζας του, σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ (DHS).Ο σχολιαστής έχει τεθεί υπό κράτηση από την ICE στη Λουιζιάνα. Αρκετές εγκαταστάσεις της υπηρεσίας έχουν αποτελέσει τον τελευταίο σταθμό για χιλιάδες μεταναστών, που έχουν τεθεί υπό απέλαση στο πλαίσιο της εκστρατείας του Ντόναλντ Τραμπ, θερμός υποστηρικτής του οποίου ήταν και ο ίδιος οΓεννημένος στην Αγγλία από Έλληνα γονέα και Βρετανή μητέρα, ομετακόμισε στις ΗΠΑ, όπου έχτισε καριέρα ως συντηρητικός σχολιαστής με προκλητικές απόψεις, ενώ είχε έντονη παρουσία με κείμενα στον ακροδεξιό ιστότοπο Breitbart News, ενώ απέρριπτε την πολιτική ορθότητα.Το 2016, κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας, υπήρξε ένθερμος υποστηρικτής τουΠολλές από τις απόψεις του προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις, ενώ ο ίδιος κατηγορήθηκε για ρατσιστική ρητορική. Μεταξύ άλλων, έχει παρομοιάσει τον φεμινισμό με καρκίνο, έχει δηλώσει ότι η Αμερική «έχει πρόβλημα με τους μουσουλμάνους», έχει επιτεθεί λεκτικά σε τρανς άτομα και είχε δημιουργήσει υποτροφία αποκλειστικά για νέους λευκούς άνδρες.Ο Μάιλο Γιαννόπουλος είχε αυτοχαρακτηριστεί ως ο «πιο εντυπωσιακός υπερκακός του διαδικτύου». Αν και παλαιότερα δήλωνε ομοφυλόφιλος και είχε αναγάγει τη σεξουαλικότητά του σε σημαντικό στοιχείο της δημόσιας εικόνας του, τα τελευταία χρόνια έχει δηλώσει ότι δεν αυτοπροσδιορίζεται πλέον με αυτόν τον τρόπο.Αν και ο Γιαννόπουλος υπεραμύνθηκε τον απόψεών του, τον Φεβρουάριο του 2017 βρέθηκε στο επίκεντρο κριτικής, μετά από σχόλιά του που ερμηνεύτηκαν ως ανοχή ή δικαιολόγηση της παιδοφιλίας.Μέσα στις αντιδράσεις που ακολούθησαν, παραιτήθηκε από το Breitbart και αν και απολογήθηκε, γεγονός σπάνιο για τον ίδιο, υποστήριξε ότι τα μέσα ενημέρωσης είχαν διαστρεβλώσει τα λεγόμενά του.