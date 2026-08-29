Μάιλο Γιαννόπουλος: Αντιμέτωπος με απέλαση o ακροδεξιός σχολιαστής που συνελήφθη από την ICE
Μάιλο Γιαννόπουλος: Αντιμέτωπος με απέλαση o ακροδεξιός σχολιαστής που συνελήφθη από την ICE
Ο αμφιλεγόμενος πρώην υποστηρικτής του Ντόναλντ Τραμπ συνελήφθη για παραβίαση της μεταναστευτικής νομοθεσίας –Παρέμεινε στις ΗΠΑ και μετά τη λήξη της βίζας του
Αντιμέτωπος με απέλαση από τις ΗΠΑ βρίσκεται ο αμφιλεγόμενος ακροδεξιός σχολιαστής Μάιλο Γιαννόπουλος, που έχτισε την καριέρα του μέσα από δημόσιες παρεμβάσεις αλλά και εκκλήσεις για αυστηρή εφαρμογή της μεταναστευτικής νομοθεσίας.
Ο ομογενής συνελήφθη την Πέμπτη από την Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων των ΗΠΑ (ICE) σε αεροδρόμιο της Λουιζιάνα, επειδή είχε παραμείνει στη χώρα μετά τη λήξη της βίζας του, σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ (DHS).
Ο σχολιαστής έχει τεθεί υπό κράτηση από την ICE στη Λουιζιάνα. Αρκετές εγκαταστάσεις της υπηρεσίας έχουν αποτελέσει τον τελευταίο σταθμό για χιλιάδες μεταναστών, που έχουν τεθεί υπό απέλαση στο πλαίσιο της εκστρατείας του Ντόναλντ Τραμπ, θερμός υποστηρικτής του οποίου ήταν και ο ίδιος ο Μάιλο Γιαννόπουλος.
Το 2016, κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας, υπήρξε ένθερμος υποστηρικτής του Ντόναλντ Τραμπ.
Πολλές από τις απόψεις του προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις, ενώ ο ίδιος κατηγορήθηκε για ρατσιστική ρητορική. Μεταξύ άλλων, έχει παρομοιάσει τον φεμινισμό με καρκίνο, έχει δηλώσει ότι η Αμερική «έχει πρόβλημα με τους μουσουλμάνους», έχει επιτεθεί λεκτικά σε τρανς άτομα και είχε δημιουργήσει υποτροφία αποκλειστικά για νέους λευκούς άνδρες.
Ο Μάιλο Γιαννόπουλος είχε αυτοχαρακτηριστεί ως ο «πιο εντυπωσιακός υπερκακός του διαδικτύου». Αν και παλαιότερα δήλωνε ομοφυλόφιλος και είχε αναγάγει τη σεξουαλικότητά του σε σημαντικό στοιχείο της δημόσιας εικόνας του, τα τελευταία χρόνια έχει δηλώσει ότι δεν αυτοπροσδιορίζεται πλέον με αυτόν τον τρόπο.
Αν και ο Γιαννόπουλος υπεραμύνθηκε τον απόψεών του, τον Φεβρουάριο του 2017 βρέθηκε στο επίκεντρο κριτικής, μετά από σχόλιά του που ερμηνεύτηκαν ως ανοχή ή δικαιολόγηση της παιδοφιλίας.
Μέσα στις αντιδράσεις που ακολούθησαν, παραιτήθηκε από το Breitbart και αν και απολογήθηκε, γεγονός σπάνιο για τον ίδιο, υποστήριξε ότι τα μέσα ενημέρωσης είχαν διαστρεβλώσει τα λεγόμενά του.
Ο ομογενής συνελήφθη την Πέμπτη από την Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων των ΗΠΑ (ICE) σε αεροδρόμιο της Λουιζιάνα, επειδή είχε παραμείνει στη χώρα μετά τη λήξη της βίζας του, σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ (DHS).
Ο σχολιαστής έχει τεθεί υπό κράτηση από την ICE στη Λουιζιάνα. Αρκετές εγκαταστάσεις της υπηρεσίας έχουν αποτελέσει τον τελευταίο σταθμό για χιλιάδες μεταναστών, που έχουν τεθεί υπό απέλαση στο πλαίσιο της εκστρατείας του Ντόναλντ Τραμπ, θερμός υποστηρικτής του οποίου ήταν και ο ίδιος ο Μάιλο Γιαννόπουλος.
Ποιος είναι ο Μάιλο ΓιαννόπουλοςΓεννημένος στην Αγγλία από Έλληνα γονέα και Βρετανή μητέρα, ο Γιαννόπουλος μετακόμισε στις ΗΠΑ, όπου έχτισε καριέρα ως συντηρητικός σχολιαστής με προκλητικές απόψεις, ενώ είχε έντονη παρουσία με κείμενα στον ακροδεξιό ιστότοπο Breitbart News, ενώ απέρριπτε την πολιτική ορθότητα.
Το 2016, κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας, υπήρξε ένθερμος υποστηρικτής του Ντόναλντ Τραμπ.
Πολλές από τις απόψεις του προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις, ενώ ο ίδιος κατηγορήθηκε για ρατσιστική ρητορική. Μεταξύ άλλων, έχει παρομοιάσει τον φεμινισμό με καρκίνο, έχει δηλώσει ότι η Αμερική «έχει πρόβλημα με τους μουσουλμάνους», έχει επιτεθεί λεκτικά σε τρανς άτομα και είχε δημιουργήσει υποτροφία αποκλειστικά για νέους λευκούς άνδρες.
Ο Μάιλο Γιαννόπουλος είχε αυτοχαρακτηριστεί ως ο «πιο εντυπωσιακός υπερκακός του διαδικτύου». Αν και παλαιότερα δήλωνε ομοφυλόφιλος και είχε αναγάγει τη σεξουαλικότητά του σε σημαντικό στοιχείο της δημόσιας εικόνας του, τα τελευταία χρόνια έχει δηλώσει ότι δεν αυτοπροσδιορίζεται πλέον με αυτόν τον τρόπο.
Πώς έχασε τους υποστηρικτές του
Αν και ο Γιαννόπουλος υπεραμύνθηκε τον απόψεών του, τον Φεβρουάριο του 2017 βρέθηκε στο επίκεντρο κριτικής, μετά από σχόλιά του που ερμηνεύτηκαν ως ανοχή ή δικαιολόγηση της παιδοφιλίας.
Μέσα στις αντιδράσεις που ακολούθησαν, παραιτήθηκε από το Breitbart και αν και απολογήθηκε, γεγονός σπάνιο για τον ίδιο, υποστήριξε ότι τα μέσα ενημέρωσης είχαν διαστρεβλώσει τα λεγόμενά του.
Μέσα σε μία ημέρα έχασε το συμβόλαιο για την έκδοση βιβλίου με τον εκδοτικό κολοσσό Simon & Schuster και ακυρώθηκε η προγραμματισμένη ομιλία του στο ισχυρό Conservative Political Action Conference (CPAC).
Μετά την κατακραυγή, ο Γιαννόπουλος επικεντρώθηκε σε μεγάλο βαθμό στην αποκήρυξη του προηγούμενου αυτοπροσδιορισμού του ως ομοφυλόφιλου άνδρα. Στον λογαριασμό του στο Telegram, στον οποίο δεν έχουν γίνει νέες αναρτήσεις εδώ και περισσότερο από έναν χρόνο, είχε αναφέρει ότι σχεδίαζε να ανοίξει κλινική στη Φλόριντα, η οποία θα βοηθούσε «άνδρες που βασανίζονται από έλξη προς το ίδιο φύλο».
Πέρυσι είχε δηλώσει επίσης στον Τάκερ Κάρλσον ότι «η κανονικοποίηση της ομοφυλοφιλίας στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα είναι η μεγαλύτερη μεταμέλεια της ζωής μου».
Το Twitter είχε αποκλείσει τον Γιαννόπουλο από την πλατφόρμα το 2016, ενώ και ο λογαριασμός του στο Facebook καταργήθηκε το 2019, περιορίζοντας περαιτέρω την παρουσία του στο διαδίκτυο.
Σε ανάρτησή του στο Telegram το 2022 είχε αναφέρει ότι εργαζόταν χωρίς αμοιβή ως ασκούμενος για την πρώην βουλευτή Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν, τη σκληροπυρηνική Ρεπουμπλικανή από την Τζόρτζια. Ο Γιαννόπουλος συνέχισε επίσης να δραστηριοποιείται γύρω από την εθνική πολιτική σκηνή, συμμετέχοντας στην προεδρική εκστρατεία του 2024 του Ye, του ράπερ που ήταν παλαιότερα γνωστός ως Kanye West και ο οποίος βρέθηκε στο περιθώριο μετά από επαίνους προς τον Χίτλερ και σειρά αντισημιτικών δηλώσεων.
Ο Ye εμφανίστηκε την Παρασκευή στο Caesars Superdome της Νέας Ορλεάνης, μία ημέρα μετά τη σύλληψη του Γιαννόπουλου από την ICE στο κοντινό αεροδρόμιο της πόλης.
Μετά την εξαγορά του Twitter από τον Έλον Μασκ και τη μετονομασία του σε X, ο λογαριασμός του Γιαννόπουλου αποκαταστάθηκε και ο ίδιος επέστρεψε σε έντονη διαδικτυακή δραστηριότητα.
Μάλιστα, έκανε ανάρτηση στο X ακόμη και την Πέμπτη, την ίδια ημέρα που οι ομοσπονδιακές αρχές τον συνέλαβαν στη Λουιζιάνα.
Ο Γιαννόπουλος εισήλθε νόμιμα στις ΗΠΑ στις 14 Μαΐου 2019, αλλά «επέλεξε να παραμείνει πέραν της επιτρεπόμενης διάρκειας, παραβιάζοντας τους νόμους της χώρας μας», ανέφερε το DHS σε ανακοίνωσή του.
Δικαστής εξέδωσε στις 22 Ιουλίου οριστική απόφαση απέλασης εις βάρος του Γιαννόπουλου, αφού εκείνος δεν εμφανίστηκε σε ακρόαση για μεταναστευτική υπόθεση, σύμφωνα με την υπηρεσία.
Ο Γιαννόπουλος συνελήφθη την Πέμπτη από την ICE στο Διεθνές Αεροδρόμιο Louis Armstrong της Νέας Ορλεάνης, στο Κένερ της Λουιζιάνα. Το DHS ανακοίνωσε ότι θα παραμείνει υπό ομοσπονδιακή κράτηση μέχρι την απομάκρυνσή του από τη χώρα.
Δεν είναι σαφές με ποιο καθεστώς βρισκόταν και εργαζόταν στις ΗΠΑ πριν από το 2019, καθώς είχε επαγγελματική δραστηριότητα και εμφανιζόταν τακτικά σε δημόσιες εκδηλώσεις σε όλη τη χώρα τουλάχιστον από το 2015. Το 2017 είχε δηλώσει ότι βρισκόταν στις ΗΠΑ με βίζα O-1, η οποία χορηγείται σε άτομα με «εξαιρετικές ικανότητες».
Τον τελευταίο χρόνο ο Γιαννόπουλος έχει επανειλημμένα ζητήσει αυστηρότερα μέτρα επιβολής της μεταναστευτικής νομοθεσίας, ενώ ζητούσε την απέλαση εκατομμυρίων ανθρώπων.
Μετά την κατακραυγή, ο Γιαννόπουλος επικεντρώθηκε σε μεγάλο βαθμό στην αποκήρυξη του προηγούμενου αυτοπροσδιορισμού του ως ομοφυλόφιλου άνδρα. Στον λογαριασμό του στο Telegram, στον οποίο δεν έχουν γίνει νέες αναρτήσεις εδώ και περισσότερο από έναν χρόνο, είχε αναφέρει ότι σχεδίαζε να ανοίξει κλινική στη Φλόριντα, η οποία θα βοηθούσε «άνδρες που βασανίζονται από έλξη προς το ίδιο φύλο».
Πέρυσι είχε δηλώσει επίσης στον Τάκερ Κάρλσον ότι «η κανονικοποίηση της ομοφυλοφιλίας στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα είναι η μεγαλύτερη μεταμέλεια της ζωής μου».
Το Twitter είχε αποκλείσει τον Γιαννόπουλο από την πλατφόρμα το 2016, ενώ και ο λογαριασμός του στο Facebook καταργήθηκε το 2019, περιορίζοντας περαιτέρω την παρουσία του στο διαδίκτυο.
Σε ανάρτησή του στο Telegram το 2022 είχε αναφέρει ότι εργαζόταν χωρίς αμοιβή ως ασκούμενος για την πρώην βουλευτή Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν, τη σκληροπυρηνική Ρεπουμπλικανή από την Τζόρτζια. Ο Γιαννόπουλος συνέχισε επίσης να δραστηριοποιείται γύρω από την εθνική πολιτική σκηνή, συμμετέχοντας στην προεδρική εκστρατεία του 2024 του Ye, του ράπερ που ήταν παλαιότερα γνωστός ως Kanye West και ο οποίος βρέθηκε στο περιθώριο μετά από επαίνους προς τον Χίτλερ και σειρά αντισημιτικών δηλώσεων.
Ο Ye εμφανίστηκε την Παρασκευή στο Caesars Superdome της Νέας Ορλεάνης, μία ημέρα μετά τη σύλληψη του Γιαννόπουλου από την ICE στο κοντινό αεροδρόμιο της πόλης.
Μετά την εξαγορά του Twitter από τον Έλον Μασκ και τη μετονομασία του σε X, ο λογαριασμός του Γιαννόπουλου αποκαταστάθηκε και ο ίδιος επέστρεψε σε έντονη διαδικτυακή δραστηριότητα.
Μάλιστα, έκανε ανάρτηση στο X ακόμη και την Πέμπτη, την ίδια ημέρα που οι ομοσπονδιακές αρχές τον συνέλαβαν στη Λουιζιάνα.
Συνελήφθη για παραβίαση των νόμων για τη μετανάστευση
Ο Γιαννόπουλος εισήλθε νόμιμα στις ΗΠΑ στις 14 Μαΐου 2019, αλλά «επέλεξε να παραμείνει πέραν της επιτρεπόμενης διάρκειας, παραβιάζοντας τους νόμους της χώρας μας», ανέφερε το DHS σε ανακοίνωσή του.
Δικαστής εξέδωσε στις 22 Ιουλίου οριστική απόφαση απέλασης εις βάρος του Γιαννόπουλου, αφού εκείνος δεν εμφανίστηκε σε ακρόαση για μεταναστευτική υπόθεση, σύμφωνα με την υπηρεσία.
Ο Γιαννόπουλος συνελήφθη την Πέμπτη από την ICE στο Διεθνές Αεροδρόμιο Louis Armstrong της Νέας Ορλεάνης, στο Κένερ της Λουιζιάνα. Το DHS ανακοίνωσε ότι θα παραμείνει υπό ομοσπονδιακή κράτηση μέχρι την απομάκρυνσή του από τη χώρα.
Δεν είναι σαφές με ποιο καθεστώς βρισκόταν και εργαζόταν στις ΗΠΑ πριν από το 2019, καθώς είχε επαγγελματική δραστηριότητα και εμφανιζόταν τακτικά σε δημόσιες εκδηλώσεις σε όλη τη χώρα τουλάχιστον από το 2015. Το 2017 είχε δηλώσει ότι βρισκόταν στις ΗΠΑ με βίζα O-1, η οποία χορηγείται σε άτομα με «εξαιρετικές ικανότητες».
Τον τελευταίο χρόνο ο Γιαννόπουλος έχει επανειλημμένα ζητήσει αυστηρότερα μέτρα επιβολής της μεταναστευτικής νομοθεσίας, ενώ ζητούσε την απέλαση εκατομμυρίων ανθρώπων.
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