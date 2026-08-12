Τόπος μαρτυρίου η Θέουτα για ανήλικες μετανάστριες, τουλάχιστον 5 βιάστηκαν μέσα σε μια εβδομάδα, δεκάδες σώθηκαν τελευταία στιγμή

Σύμφωνα με το Euronews, μετά το μαζικό μεταναστευτικό κύμα από το Μαρόκο, είναι μεγάλος ο φόβος για έξαρση μεταδοτικών ασθενειών, ενώ ανθρωπιστικές οργανώσεις επισημαίνουν τον κίνδυνο του sex trafficking





Ιατρικές πηγές επιβεβαίωσαν ότι το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Θέουτα περιέθαλψε μέσα σε μία εβδομάδα τουλάχιστον πέντε κορίτσια, κανένα από τα οποία δεν ήταν μεγαλύτερο των 14 ετών, για περιστατικά ύποπτα για βιασμό. Όλες οι ανήλικες είχαν φτάσει στην πόλη από το Μαρόκο κατά τη διάρκεια της πρόσφατης μαζικής μεταναστευτικής εισροής.







La policía de Ceuta denuncia agresiones sexuales a mujeres y niñas por los marroquíes. pic.twitter.com/ocwKdS4mg5 — España Actual (@esp_act_news) August 12, 2026





Έρευνα της αστυνομίας για τον βιασμό ανήλικης Η Εθνική Αστυνομία της Ισπανίας έχει ήδη ξεκινήσει έρευνα για την καταγγελλόμενη σεξουαλική κακοποίηση μίας ανήλικης, η οποία εισήλθε στη Θέουτα κατά τη μαζική άφιξη μεταναστών από το Μαρόκο.



Το κορίτσι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί εντόπισαν τραύματα συμβατά με σεξουαλική επίθεση.



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Δικαστικές πηγές αναφέρουν, παράλληλα, ότι κάτοικοι της περιοχής κατάφεραν με την παρέμβασή τους να αποτρέψουν αρκετές απόπειρες σεξουαλικής επίθεσης. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, υπάρχουν στοιχεία και για άλλες απόπειρες που τελικά δεν ολοκληρώθηκαν.



«Κορίτσια 14 ετών μένουν στον δρόμο» Η Σουζάνα Ασκάσο, γιατρός στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου της Θέουτα, επιβεβαίωσε ότι το νοσοκομείο περιθάλπει ανήλικες μετανάστριες που έχουν πέσει θύματα βιασμού.



Όπως εξήγησε, πρόκειται για κορίτσια κάτω των 14 ετών, τα οποία βρίσκονται ουσιαστικά στον δρόμο, καθώς δεν υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις στις δομές υποδοχής ανηλίκων.



Σοβαρές καταγγελίες για σεξουαλικές επιθέσεις σε βάρος ανήλικων μεταναστριών ερευνούν οι ισπανικές Αρχές στη Θέουτα , στον απόηχο της μαζικής άφιξης μεταναστών από το Μαρόκο στον ισπανικό θύλακα της Βόρειας Αφρικής, όπως αναφέρει το Euronews Ιατρικές πηγές επιβεβαίωσαν ότι το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Θέουτα περιέθαλψε μέσα σε μία εβδομάδα τουλάχιστον πέντε κορίτσια, κανένα από τα οποία δεν ήταν μεγαλύτερο των 14 ετών, για περιστατικά ύποπτα για βιασμό. Όλες οι ανήλικες είχαν φτάσει στην πόλη από το Μαρόκο κατά τη διάρκεια της πρόσφατης μαζικής μεταναστευτικής εισροής.Μεταξύ των θυμάτων φέρεται να βρίσκεται και ένα αγόρι, ενώ οι ίδιες πηγές εκτιμούν ότι ο πραγματικός αριθμός των περιστατικών ενδέχεται να είναι μεγαλύτερος, καθώς ορισμένα από τα θύματα δεν έχουν ακόμη προχωρήσει σε καταγγελία.Συνολικά, περισσότεροι από δέκα άνθρωποι έχουν εξεταστεί μέχρι στιγμής με ευρήματα που συνάδουν με σεξουαλική επίθεση.Η Εθνική Αστυνομία της Ισπανίας έχει ήδη ξεκινήσει έρευνα για την καταγγελλόμενη σεξουαλική κακοποίηση μίας ανήλικης, η οποία εισήλθε στη Θέουτα κατά τη μαζική άφιξη μεταναστών από το Μαρόκο.Το κορίτσι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί εντόπισαν τραύματα συμβατά με σεξουαλική επίθεση.Μέχρι στιγμής δεν έχουν ανακοινωθεί συλλήψεις, ενώ δεν έχουν γίνει γνωστές οι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες φέρεται να σημειώθηκε η επίθεση. Οι έρευνες των ισπανικών Αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη.Δικαστικές πηγές αναφέρουν, παράλληλα, ότι κάτοικοι της περιοχής κατάφεραν με την παρέμβασή τους να αποτρέψουν αρκετές απόπειρες σεξουαλικής επίθεσης. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, υπάρχουν στοιχεία και για άλλες απόπειρες που τελικά δεν ολοκληρώθηκαν.Η Σουζάνα Ασκάσο, γιατρός στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου της Θέουτα, επιβεβαίωσε ότι το νοσοκομείο περιθάλπει ανήλικες μετανάστριες που έχουν πέσει θύματα βιασμού.Όπως εξήγησε, πρόκειται για κορίτσια κάτω των 14 ετών, τα οποία βρίσκονται ουσιαστικά στον δρόμο, καθώς δεν υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις στις δομές υποδοχής ανηλίκων.

«Δεν είναι ότι δεν θέλουν να τις φιλοξενήσουν, απλώς δεν υπάρχει χώρος», ανέφερε χαρακτηριστικά η γιατρός.



Η Ασκάσο εντάσσει τα συγκεκριμένα περιστατικά σε μια πολύ ευρύτερη κρίση, την οποία περιγράφει ως «υγειονομική καταστροφή».



Το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών δέχεται κατά μέσο όρο από 300 έως 400 μετανάστες ημερησίως, χωρίς ωστόσο να έχει ενισχυθεί σε προσωπικό ή πόρους μετά τη μαζική άφιξη ανθρώπων στα τέλη Ιουλίου. Σύμφωνα με την ίδια, απαιτείται σημαντικά μεγαλύτερος αριθμός εργαζομένων για να αντιμετωπιστεί η δραματική αύξηση των περιστατικών.



Ένα ακόμη σοβαρό πρόβλημα προκύπτει μετά την έξοδο των ασθενών από το νοσοκομείο, καθώς πολλοί από αυτούς δεν έχουν μέρος για να μείνουν.



Φόβοι και για μεταδοτικές ασθένειες Η γιατρός προειδοποίησε παράλληλα για τον κίνδυνο εμφάνισης ασθενειών με δυνατότητα επιδημικής εξάπλωσης, όπως η φυματίωση και η ηπατίτιδα, τη στιγμή που ένα Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών δεν διαθέτει τις δυνατότητες για συστηματικό εντοπισμό τέτοιων νοσημάτων.



Παράλληλα, καταγράφονται περιστατικά απορρύθμισης του διαβήτη και επιληπτικών κρίσεων μεταξύ μεταναστών που έχουν μείνει χωρίς πρόσβαση στη φαρμακευτική αγωγή που λάμβαναν.



Η Ασκάσο έχει ζητήσει δημοσίως την άμεση ενίσχυση του νοσοκομείου με επιπλέον προσωπικό, καθώς και την αναγνώριση της Θέουτα ως περιοχής με ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες υγειονομικής κάλυψης.



Κορίτσια φτάνουν σε κατάσταση σοκ Ανάλογη εικόνα περιγράφεται και στον αυτοσχέδιο καταυλισμό του Σίντι Εμπάρεκ, όπου περίπου 300 άνθρωποι βρίσκονται συγκεντρωμένοι υπό δύσκολες συνθήκες.



Ο πρόεδρος της τοπικής ένωσης κατοίκων, Αμπντελάχ Μουσταφά, ανέφερε ότι ορισμένα κορίτσια φτάνουν εκεί σε κατάσταση σοκ, καταγγέλλοντας ότι έχουν δεχθεί σεξουαλική επίθεση στους γύρω λόφους.



Πολλά από τα θύματα, σύμφωνα με τον ίδιο, δεν προχωρούν σε επίσημη καταγγελία εξαιτίας της ψυχολογικής κατάστασης στην οποία βρίσκονται. Για τον λόγο αυτό, κάτοικοι της περιοχής φρόντισαν να εξασφαλίσουν τη συνδρομή ψυχολόγου και δικηγόρου, προκειμένου να παρέχεται υποστήριξη στα κορίτσια.



Η κατάσταση έχει προκαλέσει την αντίδραση οργανώσεων όπως η Save the Children, η οποία προειδοποιεί για τους κινδύνους εμπορίας ανθρώπων και σεξουαλικής εκμετάλλευσης που αντιμετωπίζουν τα κορίτσια και οι έφηβες μετανάστριες στη Θέουτα.



Η Τζένιφερ Ζουπιρόλι, ειδικός σε θέματα μετανάστευσης της οργάνωσης, επισήμανε ότι ένα έφηβο κορίτσι που βρίσκεται μόνο του και εκτός του συστήματος προστασίας ανηλίκων είναι εξαιρετικά ευάλωτο.



Μπροστά στη νέα πραγματικότητα, η Εθνική Αστυνομία έχει δώσει προτεραιότητα στην ταυτοποίηση και προστασία των κοριτσιών και των παιδιών κάτω των 13 ετών. Η υπουργός Νεολαίας και Παιδιών της Ισπανίας, Σίρα Ρέγκο, έχει επίσης αναγνωρίσει ότι το προφίλ των ανηλίκων που φτάνουν στη Θέουτα έχει αλλάξει, καθώς πλέον μεταξύ τους βρίσκονται περισσότερα κορίτσια και πολύ μικρά παιδιά.



Η έλλειψη διαθέσιμων θέσεων φιλοξενίας, σε συνδυασμό με την πίεση στις υγειονομικές υπηρεσίες και την παρουσία ασυνόδευτων ανηλίκων στους δρόμους, έχει δημιουργήσει ένα ιδιαίτερα επικίνδυνο περιβάλλον. Οι καταγγελίες για σεξουαλικές επιθέσεις εντείνουν πλέον την πίεση προς τις ισπανικές Αρχές για άμεση ενίσχυση των μηχανισμών προστασίας των παιδιών που φτάνουν στη Θέουτα.