Κανένα σχόλιο από την ΕΕ για τον διακανονισμό της Meta με τις αμερικανικές πολιτείες

Η συμφωνία με περίπου 40 αμερικανικές Πολιτείες

βρίσκεται σε συνεχή διάλογο με τημετά τα προκαταρκτικά ευρήματά της πριν από δύο χρόνια, σύμφωνα με τα οποία ο αμερικανικός τεχνολογικός κολοσσός παραβίαζε τον Νόμο περί Ψηφιακών Υπηρεσιών με τον εθιστικό σχεδιασμό των μέσων κοινωνικής δικτύωσης Facebook και Instagram, δήλωσε σήμερα ο, εκπρόσωπος της Επιτροπής για θέματα τεχνολογίας.O εκπρόσωπος δήλωσε ότι η Επιτροπή δεν θα σχολιάσει τον διακανονισμό στον οποίο κατέληξε η εταιρία με σχεδόν όλες τις αμερικανικές Πολιτείες, ο οποίος περιλαμβάνει πληρωμή 18 δισεκατομμυρίων δολαρίων και μια σειρά από δεσμεύσεις.Η Meta "συνεχίζει να έχει τη δυνατότητα να προτείνει δεσμεύσεις στην ΕΕ", ανέφερε ο Ρενιέ σε ανακοίνωσή του.Μετά τις κατηγορίες ότι έκανε το Instagram και το Facebook εθιστικά για τους ανήλικους, η Meta κατέληξε σε συμφωνία σήμερα με περίπου 40 αμερικανικές Πολιτείες για να βάλει τέλος στις δικαστικές διώξεις σε βάρος της, αποδεχόμενη να πληρώσει ποσό έως 16,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων και να βάλει περιορισμούς στις εφαρμογές της για τους εφήβους.Η μητρική εταιρία του Facebook και του Instagram δέχτηκε επίσης να περιορίσει με προεπιλογή τις εφαρμογές της για τους χρήστες κάτω των 18 ετών, σε δύο ώρες ημερησίως και καθόλου κατά τη διάρκεια της νύχτας στις ενδιαφερόμενες Πολιτείες, σύμφωνα με το σχέδιο συμφωνίας που κατατέθηκε σήμερα, που πρέπει επίσης να επικυρωθεί από ομοσπονδιακή δικαστή του Όκλαντ (Καλιφόρνια).Οι περιορισμοί αυτοί θα εφαρμοστούν μόνο στους εφήβους των Πολιτειών που υπογράφουν τη συμφωνία, η οποία διευκρινίζει ότι δεν δημιουργεί κανένα προηγούμενο αλλού, "ούτε σε κανένα διεθνές δικαστήριο".