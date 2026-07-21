Για ελλειψη επαγγελματισμού κατηγορεί ο Αραγτσί τους Γάλλους διπλωμάτες που συνελήφθησαν στην Τεχεράνη
Για ελλειψη επαγγελματισμού κατηγορεί ο Αραγτσί τους Γάλλους διπλωμάτες που συνελήφθησαν στην Τεχεράνη
Ο Ιρανός ΥΠΕΞ χαρακτήρισε αντισυμβατική και αντιεπαγγελματική τη συμπεριφορά δύο Γάλλων διπλωματών που συνελήφθησαν στην ιρανική πρωτεύουσα, κάνοντας λόγο για ενέργειες που είναι απαράδεκτες
Νέα διπλωματική ένταση καταγράφεται στις σχέσεις Ιράν και Γαλλίας, με τον Ιρανό υπουργό Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί να χαρακτηρίζει «αντισυμβατική και αντιεπαγγελματική» τη συμπεριφορά δύο Γάλλων διπλωματών που υπηρετούν στην Τεχεράνη, κάνοντας λόγο για ενέργειες που είναι «απαράδεκτες».
Οι δηλώσεις έγιναν κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχε με τον Γάλλο υπουργό Εξωτερικών, Ζαν-Νοέλ Μπαρό.
Σύμφωνα με ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε στο κανάλι του Αραγτσί στο Telegram, ο Ιρανός υπουργός εξέφρασε την έντονη αντίθεσή του για τις ενέργειες των δύο Γάλλων διπλωματών, χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει σε ποιες πράξεις αναφερόταν.
Ο ίδιος υπογράμμισε ότι «ο σεβασμός στους νόμους και τους κανονισμούς της χώρας υποδοχής, καθώς και η τήρηση των καθιερωμένων διπλωματικών αρχών και κανόνων, αποτελούν βασική προϋπόθεση για τη συνέχιση της λειτουργίας των ξένων διπλωματικών αποστολών».
Από την πλευρά του, ο Ζαν-Νοέλ Μπαρό είχε δηλώσει μία ημέρα νωρίτερα ότι οι δύο Γάλλοι διπλωμάτες υπέστησαν «μια εξαιρετικά σοβαρή πράξη εκφοβισμού» από τις ιρανικές υπηρεσίες ασφαλείας.
Σύμφωνα με τον Γάλλο υπουργό Εξωτερικών, οι δύο αξιωματούχοι κρατήθηκαν και ανακρίθηκαν για αρκετές ώρες το περασμένο Σαββατοκύριακο, γεγονός που προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Παρισιού.
Το περιστατικό προσθέτει νέο επεισόδιο στην ήδη τεταμένη σχέση μεταξύ Ιράν και δυτικών χωρών, σε μια περίοδο αυξημένων διπλωματικών και γεωπολιτικών εντάσεων.
Οι δηλώσεις έγιναν κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχε με τον Γάλλο υπουργό Εξωτερικών, Ζαν-Νοέλ Μπαρό.
Σύμφωνα με ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε στο κανάλι του Αραγτσί στο Telegram, ο Ιρανός υπουργός εξέφρασε την έντονη αντίθεσή του για τις ενέργειες των δύο Γάλλων διπλωματών, χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει σε ποιες πράξεις αναφερόταν.
Ο ίδιος υπογράμμισε ότι «ο σεβασμός στους νόμους και τους κανονισμούς της χώρας υποδοχής, καθώς και η τήρηση των καθιερωμένων διπλωματικών αρχών και κανόνων, αποτελούν βασική προϋπόθεση για τη συνέχιση της λειτουργίας των ξένων διπλωματικών αποστολών».
Από την πλευρά του, ο Ζαν-Νοέλ Μπαρό είχε δηλώσει μία ημέρα νωρίτερα ότι οι δύο Γάλλοι διπλωμάτες υπέστησαν «μια εξαιρετικά σοβαρή πράξη εκφοβισμού» από τις ιρανικές υπηρεσίες ασφαλείας.
Οι καταγγελίες της Γαλλίας
Σύμφωνα με τον Γάλλο υπουργό Εξωτερικών, οι δύο αξιωματούχοι κρατήθηκαν και ανακρίθηκαν για αρκετές ώρες το περασμένο Σαββατοκύριακο, γεγονός που προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Παρισιού.
Το περιστατικό προσθέτει νέο επεισόδιο στην ήδη τεταμένη σχέση μεταξύ Ιράν και δυτικών χωρών, σε μια περίοδο αυξημένων διπλωματικών και γεωπολιτικών εντάσεων.
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