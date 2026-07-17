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Δείτε βίντεο: Χάος σε δρόμο της Νέας Υόρκης με άγριο ξύλο, σκέιτμπορντ μετατράπηκε σε αυτοσχέδιο όπλο
Δείτε βίντεο: Χάος σε δρόμο της Νέας Υόρκης με άγριο ξύλο, σκέιτμπορντ μετατράπηκε σε αυτοσχέδιο όπλο
Άγριο επεισόδιο στους δρόμους του Μανχάταν, όταν ένας οδηγός πολυτελούς SUV και ένας χρήστης σκέιτμπορντ ήρθαν στα χέρια ύστερα από έντονη αντιπαράθεση - Ο οδηγός διακομίστηκε λιπόθυμος σε νοσοκομείο
Σκηνές χάους εκτυλίχθηκαν στους δρόμους του Μανχάταν, όταν ένας οδηγός πολυτελούς SUV και ένας χρήστης σκέιτμπορντ ήρθαν στα χέρια ύστερα από έντονη αντιπαράθεση, με τη σανίδα να μετατρέπεται σε αυτοσχέδιο όπλο. Το περιστατικό, που σημειώθηκε στην περιοχή Ιστ Βίλατζ της Νέας Υόρκης, καταγράφηκε σε βίντεο το οποίο έχει ήδη συγκεντρώσει περισσότερες από 3 εκατομμύρια προβολές στο X.
Σύμφωνα με την Αστυνομία της Νέας Υόρκης (NYPD), η συμπλοκή σημειώθηκε για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία. Πάντως, αυτόπτης μάρτυρας που βρέθηκε στο σημείο και κατέγραψε το περιστατικό, δήλωσε ότι δεν είδε πώς ξεκίνησε ο καβγάς. Ωστόσο, όπως του ανέφεραν άλλοι παρόντες, ο οδηγός φέρεται να παραλίγο να παρασύρει τον νεαρό με το σκέιτμπορντ, καθώς και έναν ακόμη άνδρα που τον συνόδευε.
Αρχικά υπήρξε μια λεκτική αντιπαράθεση που γρήγορα ξέφυγε από κάθε έλεγχο με τον κάτοχο του σκείτμπορντ να σηκώνει τη σανίδα και να σπάει το παρμπρίζ του SUV, πριν συνεχίσει να χτυπά επανειλημμένα το όχημα. Στο βίντεο ξεκινά λίγα δευτερόλεπτα αργότερα και καταγράφει τον νεαρό να καταφέρει ακόμη δύο χτυπήματα στο SUV, προτού πετάξει το σκέιτμπορντ στο πλάι.
Δείτε βίντεο
Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, ο «σκεϊτάς» κατάφερε να ρίξει τον οδηγό στο έδαφος, πήρε ξανά το σκέιτμπορντ και τον χτύπησε στο κεφάλι, ενώ μία γυναίκα που βρισκόταν μέσα στο SUV φώναζε απεγνωσμένα «Σταματήστε».
Η κατάσταση κλιμακώθηκε ακόμη περισσότερο όταν ο νεαρός ακινητοποίησε τον οδηγό εφαρμόζοντάς του λαβή στον λαιμό. Στο βίντεο ακούγεται ο ίδιος να φωνάζει ότι «εκείνος μου επιτέθηκε», ενώ ένας ακόμη άνδρας υποστηρίζει ότι «τον χτύπησε με το αυτοκίνητο».
Όταν έφτασαν στο σημείο οι αστυνομικοί της Αστυνομίας, διαπίστωσαν ότι ο 34χρονος οδηγός είχε χάσει τις αισθήσεις του εξαιτίας της λαβής. Μεταφέρθηκε σε κοντινό νοσοκομείο, όπου νοσηλεύτηκε σε σταθερή κατάσταση.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο χρήστης του σκέιτμπορντ είχε ήδη αποχωρήσει πριν από την άφιξη της αστυνομίας. Μέχρι στιγμής δεν έχει πραγματοποιηθεί καμία σύλληψη, ενώ οι έρευνες για τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού βρίσκονται σε εξέλιξη.
Σύμφωνα με την Αστυνομία της Νέας Υόρκης (NYPD), η συμπλοκή σημειώθηκε για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία. Πάντως, αυτόπτης μάρτυρας που βρέθηκε στο σημείο και κατέγραψε το περιστατικό, δήλωσε ότι δεν είδε πώς ξεκίνησε ο καβγάς. Ωστόσο, όπως του ανέφεραν άλλοι παρόντες, ο οδηγός φέρεται να παραλίγο να παρασύρει τον νεαρό με το σκέιτμπορντ, καθώς και έναν ακόμη άνδρα που τον συνόδευε.
Αρχικά υπήρξε μια λεκτική αντιπαράθεση που γρήγορα ξέφυγε από κάθε έλεγχο με τον κάτοχο του σκείτμπορντ να σηκώνει τη σανίδα και να σπάει το παρμπρίζ του SUV, πριν συνεχίσει να χτυπά επανειλημμένα το όχημα. Στο βίντεο ξεκινά λίγα δευτερόλεπτα αργότερα και καταγράφει τον νεαρό να καταφέρει ακόμη δύο χτυπήματα στο SUV, προτού πετάξει το σκέιτμπορντ στο πλάι.
Δείτε βίντεο
Τότε ο εξαγριωμένος οδηγός βγήκε από το όχημα, άρπαξε το σκέιτμπορντ και το χρησιμοποίησε για να χτυπήσει τον αντίπαλό του. Ακολούθησε συμπλοκή σώμα με σώμα, με τους δύο άνδρες να ανταλλάσσουν χτυπήματα στη μέση του δρόμου.
insane fight broke out on saint marks in front of me today… #nyc @whatisny pic.twitter.com/0pYneVIUtk— Michael O’Hara (@michael_ohara00) July 15, 2026
Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, ο «σκεϊτάς» κατάφερε να ρίξει τον οδηγό στο έδαφος, πήρε ξανά το σκέιτμπορντ και τον χτύπησε στο κεφάλι, ενώ μία γυναίκα που βρισκόταν μέσα στο SUV φώναζε απεγνωσμένα «Σταματήστε».
Ο οδηγός έχασε τις αισθήσεις του
Η κατάσταση κλιμακώθηκε ακόμη περισσότερο όταν ο νεαρός ακινητοποίησε τον οδηγό εφαρμόζοντάς του λαβή στον λαιμό. Στο βίντεο ακούγεται ο ίδιος να φωνάζει ότι «εκείνος μου επιτέθηκε», ενώ ένας ακόμη άνδρας υποστηρίζει ότι «τον χτύπησε με το αυτοκίνητο».
Όταν έφτασαν στο σημείο οι αστυνομικοί της Αστυνομίας, διαπίστωσαν ότι ο 34χρονος οδηγός είχε χάσει τις αισθήσεις του εξαιτίας της λαβής. Μεταφέρθηκε σε κοντινό νοσοκομείο, όπου νοσηλεύτηκε σε σταθερή κατάσταση.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο χρήστης του σκέιτμπορντ είχε ήδη αποχωρήσει πριν από την άφιξη της αστυνομίας. Μέχρι στιγμής δεν έχει πραγματοποιηθεί καμία σύλληψη, ενώ οι έρευνες για τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού βρίσκονται σε εξέλιξη.
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