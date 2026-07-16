ΕΣΥ: Το 1566 «απέκτησε» δύο νέους ψηφιακούς βοηθούς, τι προσφέρουν
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ΕΣΥ: Το 1566 «απέκτησε» δύο νέους ψηφιακούς βοηθούς, τι προσφέρουν

Δύο νέοι ψηφιακοί βοηθοί αναλαμβάνουν να οργανώνουν την πληροφορία για τους πολίτες και να υποστηρίζουν τους εκπροσώπους στη διαχείριση αιτημάτων

ΕΣΥ: Το 1566 «απέκτησε» δύο νέους ψηφιακούς βοηθούς, τι προσφέρουν
Σαβίνα Αποστολοπούλου
Η Τεχνητή Νοημοσύνη μπαίνει πιο ενεργά στην εξυπηρέτηση των πολιτών για θέματα Υγείας, μέσα από δύο νέους ψηφιακούς βοηθούς που εντάσσονται στο Πολυκαναλικό Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών 1566.

Τα εργαλεία σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν ώστε να έχουν δύο διακριτούς ρόλους: ο πρώτος απευθύνεται στους πολίτες, ενώ ο δεύτερος υποστηρίζει τους εκπροσώπους του 1566 που διεκπεραιώνουν καθημερινά τα αιτήματα.

Στόχος είναι η ταχύτερη αναζήτηση πληροφοριών, η σαφέστερη καθοδήγηση και η πιο αποτελεσματική διαχείριση σύνθετων υποθέσεων.

Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Σαβίνα Αποστολοπούλου

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