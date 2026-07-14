Το Κρεμλίνο επικρίνει τον Μερτς σχετικά με τις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία
ΚΟΣΜΟΣ
Κρεμλίνο Φρίντριχ Μερτς Εγγυήσεις ασφαλείας Ουκρανία Ρωσία Ντμίτρι Πεσκόφ

Το Κρεμλίνο επικρίνει τον Μερτς σχετικά με τις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία

«Η δημιουργία εγγυήσεων ασφαλείας για την Ουκρανία χωρίς τη συμμετοχή της Ρωσίας είναι αδύνατη», δήλωσε ο Πεσκόφ

Το Κρεμλίνο επικρίνει τον Μερτς σχετικά με τις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία
9 ΣΧΟΛΙΑ
Το Κρεμλίνο κατέκρινε σήμερα τα σχόλια του Γερμανού καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς σχετικά με τις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία.

«Η δημιουργία εγγυήσεων ασφαλείας για την Ουκρανία χωρίς τη συμμετοχή της Ρωσίας είναι αδύνατη», δήλωσε ο εκπρόσωπος Τύπου του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ, σύμφωνα με ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων.

Τα σχόλια του Μερτς κατέδειξαν πως οι Ευρωπαίοι βρίσκονται σε αδιέξοδο, είπε. Εάν οι Ευρωπαίοι είναι πράγματι πεπεισμένοι για κάτι τέτοιο, «τότε αυτό αποκλείει τη συμμετοχή ευρωπαϊκών χωρών στη διαδικασία διευθέτησης», είπε ο Πεσκόφ.



Η τοποθέτηση του Πεσκόφ εκλαμβάνεται ως απάντηση στις δηλώσεις του Μερτς σε συνέντευξη Τύπου τη Δευτέρα, μετά τη σύνοδο της αποκαλούμενης «Συμμαχίας των Προθύμων» για την υποστήριξη της Ουκρανίας.

Ο καγκελάριος της Γερμανίας υπογράμμισε τις πρόσφατες στρατιωτικές επιτυχίες της Ουκρανίας, εκτιμώντας πως παρουσιάζεται μια ευκαιρία για ειρήνη. «Η Ουκρανία και οι εταίροι της θα αποφασίσουν πώς θα διαμορφώσουμε τις λεπτομέρειες των εγγυήσεων ασφαλείας μας, και όχι η Μόσχα», δήλωσε ο Μερτς.

Η Συμμαχία των Προθύμων σχεδιάζει τη συγκρότηση μιας πολυεθνικής δύναμης, υπό ευρωπαϊκή ηγεσία και με την υποστήριξη των ΗΠΑ, η οποία θα αναπτυχθεί στην Ουκρανία μετά το τέλος του πολέμου προκειμένου να εγγυηθεί την ασφάλεια της χώρας.

Κλείσιμο
Προκειμένου να δικαιολογήσει την εισβολή στρατευμάτων της στη γειτονική Ουκρανία, η Ρωσία είχε επικαλεστεί την ανησυχία της σχετικά με τη διεύρυνση του ΝΑΤΟ προς ανατολάς. Το Κρεμλίνο έχει απορρίψει κατηγορηματικά το ενδεχόμενο ανάπτυξης δυτικών στρατευμάτων στην Ουκρανία.
9 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Plastic Free Greece 2026: Σαντορίνη

Στο ηφαιστειακό κόσμημα του Αιγαίου, συνεχίστηκε το τριήμερο 29-31 Μαΐου το φετινό (2026) πρόγραμμα Plastic Free Greece, καταγράφοντας μια εντυπωσιακή συγκομιδή απορριμμάτων που ξεπέρασε τα 420 κιλά.

Ο Παναθηναϊκός και η Superbet παρουσίασαν τη νέα εποχή του Τριφυλλιού

Σε μια βραδιά υψηλού συμβολισμού στην καρδιά της Αθήνας, με φόντο τον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης, ο Παναθηναϊκός παρουσίασε τις νέες εμφανίσεις του για τη σεζόν 2026/27, εγκαινιάζοντας επισήμως παράλληλα και τη νέα στρατηγική συνεργασία του με τη Superbet, η οποία αποτελεί τον Μεγάλο Χορηγό της ομάδας

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης