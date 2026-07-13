Στο ηφαιστειακό κόσμημα του Αιγαίου, συνεχίστηκε το τριήμερο 29-31 Μαΐου το φετινό (2026) πρόγραμμα Plastic Free Greece, καταγράφοντας μια εντυπωσιακή συγκομιδή απορριμμάτων που ξεπέρασε τα 420 κιλά.
Η Ουάσιγκτον επιβάλλει κυρώσεις σε κουβανικές οντότητες, μεταξύ άλλων το υπουργείο Τουρισμού
Η Ουάσιγκτον επιβάλλει κυρώσεις σε κουβανικές οντότητες, μεταξύ άλλων το υπουργείο Τουρισμού
Οι οντότητες που μπαίνουν στο στόχαστρο αυτών των νέων κυρώσεων υφίστανται δέσμευση των περιουσιακών τους στοιχείων στις Ηνωμένες Πολιτείες και τους απαγορεύεται να διατηρούν οποιαδήποτε εμπορική σχέση στην αμερικανική επικράτεια
Το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ ανακοίνωσε σήμερα την επιβολή νέων κυρώσεων σε ιδιωτικές και κρατικές οντότητες της Κούβας, όπως και σε βάρος παραστρατιωτικών οργανώσεων της κομουνιστικής νήσου.
Οι κυρώσεις αυτές στοχεύουν στους «πυλώνες» της κουβανικής κυβέρνησης και του ιδιωτικού τομέα, εξήγησε η αμερικανική διπλωματία σε ένα δελτίο Τύπου, ιδίως το υπουργείο Τουρισμού και εταιρείες που εξειδικεύονται στις εξαγωγές-εισαγωγές καυσίμων.
Παραστρατιωτικές οργανώσεις, ορισμένες εκ των οποίων υπάγονται στο υπουργείο Ενόπλων Δυνάμεων και χαρακτηρίζονται «όργανα καταστολής» από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, επίσης μπαίνουν στο στόχαστρο.
Πολλές από τις οντότητες, σε βάρος των οποίων επιβάλλονται κυρώσεις, συνδέονται με την κοινοπραξία των κουβανικών ενόπλων δυνάμεων Gaesa, που ελέγχει στρατηγικούς τομείς της οικονομίας της νήσου και είναι και η ίδια αντιμέτωπη με αμερικανικές κυρώσεις.
Οι οντότητες που μπαίνουν στο στόχαστρο αυτών των νέων κυρώσεων υφίστανται δέσμευση των περιουσιακών τους στοιχείων στις Ηνωμένες Πολιτείες και τους απαγορεύεται να διατηρούν οποιαδήποτε εμπορική σχέση με επιχειρήσεις ή ιδιώτες που βρίσκονται στην αμερικανική επικράτεια.
Πέραν του αμερικανικού εμπάργκο που βρίσκεται σε ισχύ από το 1962, η Ουάσιγκτον, η οποία δεν κρύβει την επιθυμία της να δει μια αλλαγή καθεστώτος στην Αβάνα, επιβάλλει από τον Ιανουάριο στην Κούβα έναν πετρελαϊκό αποκλεισμό, επιτρέποντας έκτοτε την άφιξη μόνο ενός ρωσικού πετρελαιοφόρου.
Την περασμένη εβδομάδα, η νήσος βρέθηκε αντιμέτωπη με δύο γενικά μπλακ άουτ. Το ηλεκτρικό δίκτυο της Κούβας αντιμετωπίζει τακτικά γενικές ή μερικές διακοπές ρεύματος, οι οποίες όμως έχουν επιδεινωθεί εξαιτίας του αμερικανικού αποκλεισμού, που εμποδίζει τις παραδόσεις καυσίμων για την τροφοδοσία των μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.
Παράλληλα, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την 1η Μαΐου την περαιτέρω αυστηροποίηση των αμερικανικών κυρώσεων σε βάρος της κομμουνιστικής νήσου, την ώρα που αυτή βρίσκεται αντιμέτωπη με βαθιά οικονομική κρίση.
Οι κυρώσεις αυτές στοχεύουν στους «πυλώνες» της κουβανικής κυβέρνησης και του ιδιωτικού τομέα, εξήγησε η αμερικανική διπλωματία σε ένα δελτίο Τύπου, ιδίως το υπουργείο Τουρισμού και εταιρείες που εξειδικεύονται στις εξαγωγές-εισαγωγές καυσίμων.
Παραστρατιωτικές οργανώσεις, ορισμένες εκ των οποίων υπάγονται στο υπουργείο Ενόπλων Δυνάμεων και χαρακτηρίζονται «όργανα καταστολής» από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, επίσης μπαίνουν στο στόχαστρο.
The US added Cuba’s Ministry of Tourism to its expanding sanctions list, striking once-again at one of the main economic drivers of the communist-run Caribbean island. https://t.co/AkMsgbHwL1— Bloomberg (@business) July 13, 2026
Πολλές από τις οντότητες, σε βάρος των οποίων επιβάλλονται κυρώσεις, συνδέονται με την κοινοπραξία των κουβανικών ενόπλων δυνάμεων Gaesa, που ελέγχει στρατηγικούς τομείς της οικονομίας της νήσου και είναι και η ίδια αντιμέτωπη με αμερικανικές κυρώσεις.
Οι οντότητες που μπαίνουν στο στόχαστρο αυτών των νέων κυρώσεων υφίστανται δέσμευση των περιουσιακών τους στοιχείων στις Ηνωμένες Πολιτείες και τους απαγορεύεται να διατηρούν οποιαδήποτε εμπορική σχέση με επιχειρήσεις ή ιδιώτες που βρίσκονται στην αμερικανική επικράτεια.
Πέραν του αμερικανικού εμπάργκο που βρίσκεται σε ισχύ από το 1962, η Ουάσιγκτον, η οποία δεν κρύβει την επιθυμία της να δει μια αλλαγή καθεστώτος στην Αβάνα, επιβάλλει από τον Ιανουάριο στην Κούβα έναν πετρελαϊκό αποκλεισμό, επιτρέποντας έκτοτε την άφιξη μόνο ενός ρωσικού πετρελαιοφόρου.
Την περασμένη εβδομάδα, η νήσος βρέθηκε αντιμέτωπη με δύο γενικά μπλακ άουτ. Το ηλεκτρικό δίκτυο της Κούβας αντιμετωπίζει τακτικά γενικές ή μερικές διακοπές ρεύματος, οι οποίες όμως έχουν επιδεινωθεί εξαιτίας του αμερικανικού αποκλεισμού, που εμποδίζει τις παραδόσεις καυσίμων για την τροφοδοσία των μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.
Παράλληλα, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την 1η Μαΐου την περαιτέρω αυστηροποίηση των αμερικανικών κυρώσεων σε βάρος της κομμουνιστικής νήσου, την ώρα που αυτή βρίσκεται αντιμέτωπη με βαθιά οικονομική κρίση.
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