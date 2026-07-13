Η Ουάσιγκτον επιβάλλει κυρώσεις σε κουβανικές οντότητες, μεταξύ άλλων το υπουργείο Τουρισμού

Οι οντότητες που μπαίνουν στο στόχαστρο αυτών των νέων κυρώσεων υφίστανται δέσμευση των περιουσιακών τους στοιχείων στις Ηνωμένες Πολιτείες και τους απαγορεύεται να διατηρούν οποιαδήποτε εμπορική σχέση στην αμερικανική επικράτεια