Τραμπ στο Fox News: Θα γίνουμε οι φύλακες των Στενών του Ορμούζ και θα πληρωθούμε γι' αυτό

«Το προστατεύαμε για 50 χρόνια χωρίς να πληρωθούμε, τώρα θα βγάλουμε λεφτά» είπε ο Αμερικανός πρόεδρος - Παράλληλα, ο Τραμπ είπε πως την Κυριακή έγιναν διαπραγματεύσεις 11 ωρών με τους Ιρανούς - «Συμφωνήσαμε σε όλα και μετά ήθελαν πάλι αλλαγές»