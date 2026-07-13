Ο Τραμπ πανηγυρίζει για δημοτικότητα και πτώση τιμών στην ενέργεια, την ώρα που οι αγορές «κοκκινίζουν» ξανά λόγω Ορμούζ
Ο Τραμπ πανηγυρίζει για δημοτικότητα και πτώση τιμών στην ενέργεια, την ώρα που οι αγορές «κοκκινίζουν» ξανά λόγω Ορμούζ
Ο Αμερικανός πρόεδρος μιλά για 59% αποδοχή, ωστόσο δημοσκοπήσεις προηγούμενων ημερών παρουσιάζουν άλλη εικόνα - Την ίδια ώρα, οι τιμές στο πετρέλαιο τραβούν ξανά την ανηφόρα μετά τις ανταλλαγές πυρών ΗΠΑ - Ιράν
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Truth Social ότι το ποσοστό αποδοχής του ανέρχεται στο 59%, υποστηρίζοντας ότι η αύξηση της δημοτικότητάς του αντανακλά τη στήριξη των πολιτών στις πολιτικές του.
Στην ανάρτησή του συνέδεσε, παράλληλα, τη βελτίωση των οικονομικών συνθηκών με τη μείωση των τιμών της ενέργειας.
«59% ποσοστό αποδοχής. Οι τιμές πέφτουν μαζί με τις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Σας ευχαριστώ!», έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ, υπογράφοντας την ανάρτηση ως «Πρόεδρος Ντόναλντ Τζ. Τραμπ».
Ο Αμερικανός πρόεδρος δημοσίευσε αυτό το μήνυμα λίγες ώρες αφότου οι νέες ανταλλαγές πυρών ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν οδήγησαν το πετρέλαιο σε άνοδο, και όχι σε πτώση. Τα Στενά του Ορμούζ διακινούν περίπου το 20% της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου. Η κυκλοφορία στον συγκεκριμένο θαλάσσιο διάδρομο είχε αρχίσει να αυξάνεται τις τελευταίες εβδομάδες, στο πλαίσιο της - εύθραυστης - συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός της 17ης Ιουνίου μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Η συμφωνία αυτή ακυρώθηκε από τον ίδιο τον Τραμπ στις 8 Ιουλίου, προκαλώντας εκ νέου άνοδο στις τιμές του πετρελαίου.
Ούτε οι τιμές της βενζίνης έχουν πέσει όπως τις περιέγραψε. Σύμφωνα με στοιχεία της Αμερικανικής Ομοσπονδίας Αυτοκίνησης (AAA), η μέση εθνική τιμή της βενζίνης κυμαίνεται κοντά στα 3,87 δολάρια το γαλόνι. Αυτό αντιστοιχεί σε αύξηση περίπου 30% από την έναρξη του πολέμου τον Φεβρουάριο, αν και αποτελεί μείωση σε σχέση με το υψηλό των 4,56 δολαρίων που καταγράφηκε την Ημέρα Μνήμης.
Οι αναλυτές αποδίδουν αυτή την προηγούμενη πτώση στα μηνύματα αποκλιμάκωσης και όχι σε μια διαρκή τάση. Οι επιθέσεις έχουν ξαναρχίσει, η ναυσιπλοϊα στα Στενά τίθεται ξανά εν αμφιβόλω και οι αγορές έχουν αρχίσει ξανά να «κοκκινίζουν».
Στην ανάρτησή του συνέδεσε, παράλληλα, τη βελτίωση των οικονομικών συνθηκών με τη μείωση των τιμών της ενέργειας.
«59% ποσοστό αποδοχής. Οι τιμές πέφτουν μαζί με τις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Σας ευχαριστώ!», έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ, υπογράφοντας την ανάρτηση ως «Πρόεδρος Ντόναλντ Τζ. Τραμπ».
Ο Αμερικανός πρόεδρος δημοσίευσε αυτό το μήνυμα λίγες ώρες αφότου οι νέες ανταλλαγές πυρών ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν οδήγησαν το πετρέλαιο σε άνοδο, και όχι σε πτώση. Τα Στενά του Ορμούζ διακινούν περίπου το 20% της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου. Η κυκλοφορία στον συγκεκριμένο θαλάσσιο διάδρομο είχε αρχίσει να αυξάνεται τις τελευταίες εβδομάδες, στο πλαίσιο της - εύθραυστης - συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός της 17ης Ιουνίου μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Η συμφωνία αυτή ακυρώθηκε από τον ίδιο τον Τραμπ στις 8 Ιουλίου, προκαλώντας εκ νέου άνοδο στις τιμές του πετρελαίου.
Οι αριθμοί δεν ταιριάζουν με την ανάρτησηΕπιπλέον, σε ότι αφορά την αποδοχή του Τραμπ, ανεξάρτητες δημοσκοπήσεις δείχνουν μια διαφορετική εικόνα. Οι μέσοι όροι από τα περιοδικά «The Economist» και «FiftyPlusOne» τοποθετούν το ποσοστό κοντά στο 37-40%. Το ποσοστό αποδοκιμασίας είναι αυτό που κυμαίνεται κοντά στο 59%, σχεδόν το αντίθετο από αυτό που αναφέρεται στην ανάρτησή του.
Ούτε οι τιμές της βενζίνης έχουν πέσει όπως τις περιέγραψε. Σύμφωνα με στοιχεία της Αμερικανικής Ομοσπονδίας Αυτοκίνησης (AAA), η μέση εθνική τιμή της βενζίνης κυμαίνεται κοντά στα 3,87 δολάρια το γαλόνι. Αυτό αντιστοιχεί σε αύξηση περίπου 30% από την έναρξη του πολέμου τον Φεβρουάριο, αν και αποτελεί μείωση σε σχέση με το υψηλό των 4,56 δολαρίων που καταγράφηκε την Ημέρα Μνήμης.
Οι αναλυτές αποδίδουν αυτή την προηγούμενη πτώση στα μηνύματα αποκλιμάκωσης και όχι σε μια διαρκή τάση. Οι επιθέσεις έχουν ξαναρχίσει, η ναυσιπλοϊα στα Στενά τίθεται ξανά εν αμφιβόλω και οι αγορές έχουν αρχίσει ξανά να «κοκκινίζουν».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα