Στο ηφαιστειακό κόσμημα του Αιγαίου, συνεχίστηκε το τριήμερο 29-31 Μαΐου το φετινό (2026) πρόγραμμα Plastic Free Greece, καταγράφοντας μια εντυπωσιακή συγκομιδή απορριμμάτων που ξεπέρασε τα 420 κιλά.
Βίντεο από ιρανική επίθεση στα Στενά του Ορμούζ: Drones χτυπούν πλοίο, ακούγονται εκρήξεις, ακολουθεί πανικός
Βίντεο από ιρανική επίθεση στα Στενά του Ορμούζ: Drones χτυπούν πλοίο, ακούγονται εκρήξεις, ακολουθεί πανικός
Στο υλικό καταγράφονται, σύμφωνα με πληροφορίες, διαδοχικές επιθέσεις ιρανικών drones εναντίον εμπορικού πλοίου, ισχυρές εκρήξεις σε μικρή απόσταση από το κατάστρωμα και φωτιά
Νυχτερινές εικόνες από την καρδιά της πιο επικίνδυνης θαλάσσιας ζώνης στον κόσμο αποκαλύπτει αποκλειστικό βίντεο που εξασφάλισε το protothema.gr από τα Στενά του Ορμούζ.
Στο υλικό καταγράφονται, σύμφωνα με πληροφορίες, διαδοχικές επιθέσεις ιρανικών drones εναντίον εμπορικού πλοίου, ισχυρές εκρήξεις σε μικρή απόσταση από το κατάστρωμα και φωτιά που ξεσπά σε τμήμα του σκάφους, ενώ οι φωνές των μελών του πληρώματος αποτυπώνουν τον πανικό των στιγμών.
Το βίντεο είναι τραβηγμένο μέσα στη νύχτα και υπό εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες. Φωτεινά ίχνη από τροχιοδεικτικά πυρά διακρίνονται να κινούνται στον ουρανό, πριν ακολουθήσουν εκτυφλωτικές λάμψεις και εκρήξεις πάνω ή δίπλα στο πλοίο - τα αντίμετρα με πολυβόλα από τα σκάφη είναι αδύνατο να αναχαιτίσουν τα ιρανικά drones. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, φλόγες εμφανίζονται στις υπερκατασκευές του, με όσους βρίσκονται στο σημείο να προσπαθούν να αντιληφθούν από πού προέρχεται η επόμενη απειλή και να αναζητούν προστασία.
Δείτε το βίντεο:
Οι εικόνες έρχονται σε μία στιγμή νέας και εξαιρετικά επικίνδυνης κλιμάκωσης. Η επίθεση της Κυριακής εναντίον πλοίου μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων στα ανοικτά του Ομάν προκάλεσε νέο κύκλο αμερικανικών πληγμάτων σε ιρανικές εγκαταστάσεις, ενώ η Τεχεράνη απάντησε με πυραυλικές και μη επανδρωμένες επιθέσεις σε αμερικανικές στρατιωτικές υποδομές στην ευρύτερη περιοχή.
Το Ιράν επιμένει ότι ελέγχει τη διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ και επιχειρεί να επιβάλει περιορισμούς και σύστημα αδειών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, από την άλλη, δηλώνουν ότι η θαλάσσια οδός παραμένει διεθνής και συνοδεύουν πλοία μέσω νοτιότερης διαδρομής, κοντά στις ακτές του Ομάν. Παρά τις διαβεβαιώσεις, η εμπορική κίνηση έχει περιοριστεί δραματικά, καθώς οι ναυτιλιακές εταιρείες αποφεύγουν ακόμη και τις διαδρομές που θεωρούνται ασφαλέστερες.
Από τα Στενά του Ορμούζ περνούσε πριν από τον πόλεμο περίπου το ένα πέμπτο των παγκόσμιων φορτίων πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου. Κάθε νέα επίθεση δεν απειλεί μόνο τα πληρώματα και τα πλοία, αλλά μεταφέρει άμεσα την κρίση στις διεθνείς αγορές, στις τιμές της ενέργειας και στην παγκόσμια οικονομία.
Στο υλικό καταγράφονται, σύμφωνα με πληροφορίες, διαδοχικές επιθέσεις ιρανικών drones εναντίον εμπορικού πλοίου, ισχυρές εκρήξεις σε μικρή απόσταση από το κατάστρωμα και φωτιά που ξεσπά σε τμήμα του σκάφους, ενώ οι φωνές των μελών του πληρώματος αποτυπώνουν τον πανικό των στιγμών.
Το βίντεο είναι τραβηγμένο μέσα στη νύχτα και υπό εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες. Φωτεινά ίχνη από τροχιοδεικτικά πυρά διακρίνονται να κινούνται στον ουρανό, πριν ακολουθήσουν εκτυφλωτικές λάμψεις και εκρήξεις πάνω ή δίπλα στο πλοίο - τα αντίμετρα με πολυβόλα από τα σκάφη είναι αδύνατο να αναχαιτίσουν τα ιρανικά drones. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, φλόγες εμφανίζονται στις υπερκατασκευές του, με όσους βρίσκονται στο σημείο να προσπαθούν να αντιληφθούν από πού προέρχεται η επόμενη απειλή και να αναζητούν προστασία.
Δείτε το βίντεο:
@protothema.gr
🚨 Αποκλειστικές εικόνες από τα στενά του Ορμούζ. Ιρανικά drones χτυπούν πλοίο και σπέρνουν πανικό #protothema #news #greektiktok #tiktokgreece♬ πρωτότυπος ήχος - protothema.gr
Το Ιράν επιμένει ότι ελέγχει τη διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ και επιχειρεί να επιβάλει περιορισμούς και σύστημα αδειών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, από την άλλη, δηλώνουν ότι η θαλάσσια οδός παραμένει διεθνής και συνοδεύουν πλοία μέσω νοτιότερης διαδρομής, κοντά στις ακτές του Ομάν. Παρά τις διαβεβαιώσεις, η εμπορική κίνηση έχει περιοριστεί δραματικά, καθώς οι ναυτιλιακές εταιρείες αποφεύγουν ακόμη και τις διαδρομές που θεωρούνται ασφαλέστερες.
Από τα Στενά του Ορμούζ περνούσε πριν από τον πόλεμο περίπου το ένα πέμπτο των παγκόσμιων φορτίων πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου. Κάθε νέα επίθεση δεν απειλεί μόνο τα πληρώματα και τα πλοία, αλλά μεταφέρει άμεσα την κρίση στις διεθνείς αγορές, στις τιμές της ενέργειας και στην παγκόσμια οικονομία.
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