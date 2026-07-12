Επίθεση σε συνοριακά φυλάκια και εξέδρα άντλησης πετρελαίου με έναν τραυματία στο Κουβέιτ, βίντεο
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Επίθεση σε συνοριακά φυλάκια και εξέδρα άντλησης πετρελαίου με έναν τραυματία στο Κουβέιτ, βίντεο

Η ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνας της χώρας κάνει λόγο για «εγκληματική» επίθεση με υλικές ζημιές κι έναν τραυματία

Επίθεση σε συνοριακά φυλάκια και εξέδρα άντλησης πετρελαίου με έναν τραυματία στο Κουβέιτ, βίντεο
Το Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι τρία συνοριακά φυλάκια και μια υπεράκτια εξέδρα άντλησης πετρελαίου δέχθηκαν επίθεση νωρίτερα, η οποία προκάλεσε «υλικές ζημιές» κι έναν τραυματία.

Σε ανακοίνωσή του, το υπουργείο Άμυνας ανέφερε ότι τρία χερσαία φυλάκια στα βόρεια σύνορα της χώρας επλήγησαν από «εγκληματική επίθεση».

Η ανακοίνωση προσέθετε ότι ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) έβαλε επίσης στο στόχαστρο υπεράκτια εξέδρα άντλησης, η οποία λειτουργεί υπό τη διαχείριση της Kuwait Oil Company στα χωρικά ύδατα της χώρας, τραυματίζοντας έναν εργαζόμενο.

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