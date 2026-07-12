Τραμπ και Νετανιάχου αποχαιρετούν τον Λίντσεϊ Γκράχαμ
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Τραμπ και Νετανιάχου αποχαιρετούν τον Λίντσεϊ Γκράχαμ

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ εξέφρασε τη βαθιά του θλίψη για τον θάνατο του γερουσιαστή Λίντσεϊ Γκράχαμ, τιμώντας τον ως σπουδαίο πατριώτη, ο Νετανιάχου χαρακτήρισε τον Γκράχαμ «μεγάλο φίλο» του Ισραήλ

Τραμπ και Νετανιάχου αποχαιρετούν τον Λίντσεϊ Γκράχαμ
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε τα συλλυπητήριά του για τον θάνατο του Αμερικανού γερουσιαστή Λίντσεϊ Γκράχαμ, αποτίοντας φόρο τιμής στον εκλιπόντα μέσω ανάρτησης στο δίκτυό του Truth Social. Ο Τραμπ χαρακτήρισε τον Γκράχαμ «έναν από τους πιο σπουδαίους ανθρώπους και γερουσιαστές» που είχε γνωρίσει, υπογραμμίζοντας την αφοσίωση και τον πατριωτισμό του.




«Ο γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκράχαμ, ένας από τους πιο σπουδαίους ανθρώπους και γερουσιαστές που έχω ποτέ γνωρίσει, πέθανε! Πάντα εργαζόταν και ήταν ένας αληθινός Αμερικανός πατριώτης. Ο Λίντσεϊ θα λείψει πολύ!!!», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος στην ανάρτησή του, μετά την επίσημη ανακοίνωση του θανάτου του Γκράχαμ.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου εξέφρασε επίσης τη θλίψη του, δηλώνοντας ότι το Ισραήλ έχασε «έναν από τους μεγαλύτερους φίλους του». Σε ανακοίνωση του γραφείου του, ο Νετανιάχου σημείωσε πως ο Γκράχαμ κατανοούσε βαθιά ότι η ασφάλεια του Ισραήλ και των Ηνωμένων Πολιτειών είναι άρρηκτα συνδεδεμένες.

«Το Ισραήλ έχασε έναν από τους μεγαλύτερους φίλους του. Η Αμερική έχασε έναν μεγάλο πατριώτη. Εγώ έχασα έναν αγαπημένο φίλο», πρόσθεσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, αποτίοντας προσωπικό φόρο τιμής στον Αμερικανό γερουσιαστή.

Σε ξεχωριστές αναρτήσεις στο X, ο Ισραηλινός πρόεδρος Ισαάκ Χέρτσογκ, ο υπουργός Άμυνας Ίσραελ Κατς, ο υπουργός Εξωτερικών Γκιντεόν Σαάρ και ο πρώην πρωθυπουργός Ναφτάλι Μπένετ χαρακτήρισαν τον Γκράχαμ αληθινό φίλο του Ισραήλ και έναν από τους πιο ένθερμους υποστηρικτές του στη διεθνή σκηνή.

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