Δείτε βίντεο: Επίθεση σε τηλεοπτικό συνεργείο του CNN στη Δυτική Όχθη από εποίκους, 4 συλλήψεις
Δείτε βίντεο: Επίθεση σε τηλεοπτικό συνεργείο του CNN στη Δυτική Όχθη από εποίκους, 4 συλλήψεις
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ισραηλινής αστυνομίας, οι δημοσιογράφοι κινούνταν με όχημα στην περιοχή όταν ομάδα υπόπτων φέρεται να τους έκλεισε τον δρόμο και να προκάλεσε ζημιές στο αυτοκίνητό τους
Τέσσερις Ισραηλινοί έποικοι συνελήφθησαν στη Δυτική Όχθη, καθώς κατηγορούνται ότι επιτέθηκαν σε τηλεοπτικό συνεργείο του CNN, κοντά στην παλαιστινιακή πόλη Σιντζίλ.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ισραηλινής αστυνομίας, οι δημοσιογράφοι κινούνταν με όχημα στην περιοχή όταν ομάδα υπόπτων φέρεται να τους έκλεισε τον δρόμο και να προκάλεσε ζημιές στο αυτοκίνητό τους.
Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις του ισραηλινού στρατού, οι οποίες διασφάλισαν την ασφαλή αποχώρηση του τηλεοπτικού συνεργείου, ενώ λίγο αργότερα αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη τεσσάρων υπόπτων.
Δείτε βίντεο
Οι Αρχές κατέσχεσαν το όχημα των συλληφθέντων και έλαβαν καταθέσεις από τα μέλη του συνεργείου του CNN.
Κατά την έρευνα στο όχημα των υπόπτων εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν ρόπαλα καθώς και ένα μαχαίρι, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία. Οι τέσσερις συλληφθέντες οδηγήθηκαν για ανάκριση.
Σε ανακοίνωσή της, η ισραηλινή αστυνομία υπογράμμισε ότι αντιμετωπίζει με ιδιαίτερη αυστηρότητα κάθε περιστατικό βίας ή φθοράς ξένης περιουσίας, ειδικά όταν αφορά εργαζόμενους στα μέσα ενημέρωσης που ασκούν το επαγγελματικό τους έργο.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ισραηλινής αστυνομίας, οι δημοσιογράφοι κινούνταν με όχημα στην περιοχή όταν ομάδα υπόπτων φέρεται να τους έκλεισε τον δρόμο και να προκάλεσε ζημιές στο αυτοκίνητό τους.
Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις του ισραηλινού στρατού, οι οποίες διασφάλισαν την ασφαλή αποχώρηση του τηλεοπτικού συνεργείου, ενώ λίγο αργότερα αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη τεσσάρων υπόπτων.
Δείτε βίντεο
مستوطنون يطاردون الطواقم الصحفية في منطقة التل والباطن جنوب بلدة سنجل شمال رام الله pic.twitter.com/oDxhlxxvCg— شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) July 11, 2026
Οι Αρχές κατέσχεσαν το όχημα των συλληφθέντων και έλαβαν καταθέσεις από τα μέλη του συνεργείου του CNN.
Κατά την έρευνα στο όχημα των υπόπτων εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν ρόπαλα καθώς και ένα μαχαίρι, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία. Οι τέσσερις συλληφθέντες οδηγήθηκαν για ανάκριση.
Κατασχέθηκαν ρόπαλα και μαχαίρι
Σε ανακοίνωσή της, η ισραηλινή αστυνομία υπογράμμισε ότι αντιμετωπίζει με ιδιαίτερη αυστηρότητα κάθε περιστατικό βίας ή φθοράς ξένης περιουσίας, ειδικά όταν αφορά εργαζόμενους στα μέσα ενημέρωσης που ασκούν το επαγγελματικό τους έργο.
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