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Δείτε βίντεο: Επίθεση σε τηλεοπτικό συνεργείο του CNN στη Δυτική Όχθη από εποίκους, 4 συλλήψεις
ΚΟΣΜΟΣ
Δυτική Όχθη έποικοι CNN Συνεργείο Επίθεση

Δείτε βίντεο: Επίθεση σε τηλεοπτικό συνεργείο του CNN στη Δυτική Όχθη από εποίκους, 4 συλλήψεις

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ισραηλινής αστυνομίας, οι δημοσιογράφοι κινούνταν με όχημα στην περιοχή όταν ομάδα υπόπτων φέρεται να τους έκλεισε τον δρόμο και να προκάλεσε ζημιές στο αυτοκίνητό τους

Δείτε βίντεο: Επίθεση σε τηλεοπτικό συνεργείο του CNN στη Δυτική Όχθη από εποίκους, 4 συλλήψεις
Τέσσερις Ισραηλινοί έποικοι συνελήφθησαν στη Δυτική Όχθη, καθώς κατηγορούνται ότι επιτέθηκαν σε τηλεοπτικό συνεργείο του CNN, κοντά στην παλαιστινιακή πόλη Σιντζίλ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ισραηλινής αστυνομίας, οι δημοσιογράφοι κινούνταν με όχημα στην περιοχή όταν ομάδα υπόπτων φέρεται να τους έκλεισε τον δρόμο και να προκάλεσε ζημιές στο αυτοκίνητό τους.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις του ισραηλινού στρατού, οι οποίες διασφάλισαν την ασφαλή αποχώρηση του τηλεοπτικού συνεργείου, ενώ λίγο αργότερα αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη τεσσάρων υπόπτων.

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Οι Αρχές κατέσχεσαν το όχημα των συλληφθέντων και έλαβαν καταθέσεις από τα μέλη του συνεργείου του CNN.


Κατασχέθηκαν ρόπαλα και μαχαίρι

Κατά την έρευνα στο όχημα των υπόπτων εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν ρόπαλα καθώς και ένα μαχαίρι, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία. Οι τέσσερις συλληφθέντες οδηγήθηκαν για ανάκριση.

Σε ανακοίνωσή της, η ισραηλινή αστυνομία υπογράμμισε ότι αντιμετωπίζει με ιδιαίτερη αυστηρότητα κάθε περιστατικό βίας ή φθοράς ξένης περιουσίας, ειδικά όταν αφορά εργαζόμενους στα μέσα ενημέρωσης που ασκούν το επαγγελματικό τους έργο.

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