Τουλάχιστον 3.700 επιπλέον θάνατοι σε Γαλλία, Βέλγιο και Ολλανδία κατά τη διάρκεια του καύσωνα

Ειδικοί έχουν ανακοινώσει ότι ο καύσωνας, ο οποίος διήρκεσε περίπου από τις 20 ως τις 28 Ιουνίου, ήταν ο χειρότερος που έχει καταγραφεί στην Ευρώπη