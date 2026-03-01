Ο Χαμενεΐ πέθανε, το καθεστώς θα καταρρεύσει; Επτά ερωτήσεις και απαντήσεις για την επόμενη μέρα για το Ιράν και τον κόσμο

Τι θα σημαίνει το νέο καθεστώς στην Τεχεράνη με έναν νέο ηγέτη για τις ισορροπίες της περιοχής; Και τι θα σημάνουν οι αλλαγές για την παγκόσμια οικονομία και τις τιμές του πετρελαίου;