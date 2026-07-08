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Σύνοδος του ΝΑΤΟ: Το δώρο που έκανε ο Ερντογάν στους ηγέτες
Σύνοδος του ΝΑΤΟ: Το δώρο που έκανε ο Ερντογάν στους ηγέτες
Κάθε αρχηγός κράτους και κυβέρνησης έλαβε ένα στυλό, στο οποίο ήταν χαραγμένο με χρυσά γράμματα το όνομά του
Η τουρκική προεδρία προσέφερε στους αρχηγούς κρατών - μελών του ΝΑΤΟ ένα προσωπικό αναμνηστικό δώρο, που είχε ετοιμαστεί ειδικά για την περίσταση.
Συγκεκριμένα, κάθε αρχηγός κράτους και κυβέρνησης έλαβε ένα στυλό, στο οποίο ήταν χαραγμένο με χρυσά γράμματα το όνομά του.
Τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης επισημαίνουν ότι τα προσωπικά στυλό ξεχώρισαν τόσο για τον σχεδιασμό τους όσο και για τον προσωπικό χαρακτήρα τους. Όπως αναφέρουν, εικόνες των δώρων που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προκάλεσαν θετικά σχόλια.
Συγκεκριμένα, κάθε αρχηγός κράτους και κυβέρνησης έλαβε ένα στυλό, στο οποίο ήταν χαραγμένο με χρυσά γράμματα το όνομά του.
Τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης επισημαίνουν ότι τα προσωπικά στυλό ξεχώρισαν τόσο για τον σχεδιασμό τους όσο και για τον προσωπικό χαρακτήρα τους. Όπως αναφέρουν, εικόνες των δώρων που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προκάλεσαν θετικά σχόλια.
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