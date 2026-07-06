40χρονος με σκλήρυνση κατά πλάκας πάει την Αυστρία στο ΕΔΑΔ επειδή η ζέστη τον καθηλώνει σε αναπηρικό αμαξίδιο

Ο Μεξ Μίλνερ κατηγορεί την χώρα του για αδράνεια στο θέμα της κλιματικής αλλαγής και παραβίαση των δικαιωμάτων του - «Δεν θέλω κλιματιστικό, θέλω έναν βιώσιμο πλανήτη» τονίζει