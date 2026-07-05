Η επίπλαστη ενότητα που προβάλει το Ιράν με την κηδεία του Χαμενεΐ: Οι βαθιές διαιρέσεις των ηγετών και η μάχη για την εύνοια του Μοτζτάμπα

Όλοι οι πολιτικοί και στρατιωτικοί ηγέτες της Τεχεράνης βρέθηκαν, έστω και στιγμιαία, μαζί στις πρώτες μέρες της κηδείας του Αλί Χαμενεΐ - Μοναδικός απών ο Μοτζτάμπα, ο οποίος ήθελε να εμφανιστεί, αλλά «κόπηκε» για λόγους ασφαλείας - Οι συγκεούσεις που είχαν προηγηθεί με φόντο τη συμφωνία με τις ΗΠΑ, η απειλή παραίτησης του Πεζεσκιάν και η αμφίβολη επόμενη μέρα