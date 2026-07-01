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Αμερικανικό στρατιωτικό ελικόπτερο κατέπεσε στην Αραβική Θάλασσα, αγνοείται μέλος του πληρώματος
Αμερικανικό στρατιωτικό ελικόπτερο κατέπεσε στην Αραβική Θάλασσα, αγνοείται μέλος του πληρώματος
Τα αίτια του συμβάντος διερευνώνται, σύμφωνα με ενημέρωση, στην οποία υπογραμμίζεται πως δεν υπάρχουν ενδείξεις που να υποδηλώνουν ότι οφείλεται σε εχθρική ενέργεια
Στρατιωτικό ελικόπτερο MH-60S Seahawk του πολεμικού ναυτικού των ΗΠΑ επιχείρησε αναγκαστική προσθαλάσσωση σήμερα στην Αραβική Θάλασσα, ανακοίνωσε η διοίκηση του 5ου Στόλου, διευκρινίζοντας πως τρία μέλη του πληρώματος ανασύρθηκαν τραυματισμένα αλλά αγνοείται η τύχη του τέταρτου.
«Τα αίτια του συμβάντος διερευνώνται», σύμφωνα με την ενημέρωση, στην οποία υπογραμμίζεται πως δεν υπάρχουν ενδείξεις που να υποδηλώνουν ότι οφείλεται σε εχθρική ενέργεια.
Τα τρία μέλη του πληρώματος του ελικοπτέρου μεταφέρθηκαν στο αεροπλανοφόρο USS George H.W. Bush (CVN 77) και συνεχίζεται η έρευνα για τον εντοπισμό του αγνοούμενου.
«Τα αίτια του συμβάντος διερευνώνται», σύμφωνα με την ενημέρωση, στην οποία υπογραμμίζεται πως δεν υπάρχουν ενδείξεις που να υποδηλώνουν ότι οφείλεται σε εχθρική ενέργεια.
Τα τρία μέλη του πληρώματος του ελικοπτέρου μεταφέρθηκαν στο αεροπλανοφόρο USS George H.W. Bush (CVN 77) και συνεχίζεται η έρευνα για τον εντοπισμό του αγνοούμενου.
Earlier today, a U.S. Navy MH-60S Sea Hawk helicopter assigned to the USS George H. W. Bush made an emergency water landing in the Arabian Sea. Three of the four crew members were rescued and are in stable condition aboard the aircraft carrier. Search efforts are ongoing for the… pic.twitter.com/kvAOvbRtjX— T_CAS videos (@tecas2000) July 1, 2026
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