Σε κλοιό καύσωνα η Ευρώπη: Αστυνομικά οχήματα ρίχνουν νερό σε πολίτες στη Γερμανία, περίπου 1.000 επιπλέον νεκροί στη Γαλλία

Προβλήματα σε μεταφορές, ηλεκτροδότηση και ποτάμια

Πίεση στην ηλεκτροπαραγωγή και τη γεωργία

Ο καύσωνας υποχωρεί στη Γαλλία, αλλά οι επιπτώσεις παραμένουν

Όπως επισήμανε, η κλιματική αλλαγή και η υπερθέρμανση του πλανήτη έχουν μετατρέψει το φαινόμενο του «καύσωνα που εμφανιζόταν μία φορά σε κάθε γενιά» σε σχεδόν ετήσιο γεγονός. «Είχαμε προειδοποιηθεί», έγραψε, προσθέτοντας ότι τα σπίτια, οι χώροι εργασίας και τα σχολεία της Ευρώπης δεν είναι κατάλληλα προετοιμασμένα για τόσο ακραίες θερμοκρασίες.Σύμφωνα με επιστήμονες, ο συγκεκριμένος καύσωνας θα ήταν «σχεδόν αδύνατο» να εκδηλωθεί χωρίς την ανθρωπογενή κλιματική αλλαγή, η οποία έχει καταστήσει τις εξαιρετικά υψηλές νυχτερινές θερμοκρασίες αυτής της εβδομάδαςσε σχέση με πριν από μόλις δύο δεκαετίες.Νέα ρεκόρ θερμοκρασιών καταγράφηκαν στην Αυστρία, την Τσεχία, τη Γερμανία και την Πολωνία, ενώ καταιγίδες έπληξαν περιοχές της, προκαλώντας νέα προβλήματα στις μετακινήσεις και στην ηλεκτροδότηση.Στημειώθηκαν τα δρομολόγια των τρένων σε βασική σιδηροδρομική γραμμή του κρατιδίου της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας, ενώ ανεστάλη η λειτουργία του τραμ στη Λειψία.Τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι πολλοί πολίτες προτίμησαν να παραμείνουν στα σπίτια τους μέχρι να δύσει ο ήλιος, ενώ άλλοι βγήκαν στους δρόμους, όπου οχήματα της Αστυνομίας τους έριχναν νερό για να τους δροσίσουν.Στη Ρώμη, οευχαρίστησε τους πιστούς που συμμετείχαν στην κυριακάτικη προσευχή στην πλατεία του Αγίου Πέτρου, παρά τις εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες.Η παρατεταμένη ζέστη έχει επηρεάσει σημαντικά και τους ευρωπαϊκούς ποταμούς, μειώνοντας τη στάθμη και αυξάνοντας τη θερμοκρασία των υδάτων, γεγονός που δημιουργεί προβλήματα τόσο στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας όσο και στη γεωργία.Στην, ο πυρηνικός σταθμός τουμείωσε εκ νέου την παραγωγή του την Κυριακή, καθώς τα νερά του Δούναβη, τα οποία χρησιμοποιούνται για την ψύξη των αντιδραστήρων, είχαν υπερθερμανθεί.Στην, η παροχή νερού του ποταμούέχει περιοριστεί σημαντικά, επιτρέποντας στο θαλασσινό νερό να εισχωρήσει έως και 18 χιλιόμετρα στην ενδοχώρα, γεγονός που προκαλεί ανησυχία για τις καλλιέργειες αλλά και για τους προστατευόμενους υγροτόπους του δέλτα.Παράλληλα, δεκάδες άνθρωποι που επιχείρησαν να δροσιστούν στη θάλασσα ή σε λίμνες φέρονται να έχασαν τη ζωή τους από πνιγμό.Στην, διασώστες αναζητούσαν τον σύζυγο της υπουργού Οικογένειας, ο οποίος αγνοείται από το Σάββατο, όταν εξαφανίστηκε ενώ κολυμπούσε στη λίμνη Βίκο, περίπου 70 χιλιόμετρα από τη Ρώμη.Οι αρχές τηςκάλεσαν τους πολίτες να αποφεύγουν τη σωματική άσκηση και εξέδωσαν προειδοποιήσεις για νέφος στις κεντρικές και βόρειες περιοχές της χώρας, λόγω των αυξημένων επιπέδων όζοντος που προκάλεσε η ζέστη.Οι μετεωρολόγοι προβλέπουν ότι μέσα στις επόμενες μία έως δύο ημέρες καταιγίδες θα πλήξουν περιοχές της Γαλλίας, τηςκαι της, ενώ ο καύσωνας θα μετακινηθεί σταδιακά προς την Κεντρική Ευρώπη και τα Βαλκάνια.Η γαλλική μετεωρολογική υπηρεσία ανακοίνωσε ότι τα ακραία φαινόμενα έχουν υποχωρήσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας, αν και ορισμένες περιοχές στα βορειοανατολικά εξακολουθούν να βρίσκονται σε καθεστώς προειδοποίησης.Η υπουργός Υγείας της, δήλωσε στην εφημερίδαότι οι συνέπειες του καύσωνα ενδέχεται να συνεχίσουν να γίνονται αισθητές για έως και δέκα ημέρες μετά την υποχώρηση των υψηλών θερμοκρασιών. «Το επεισόδιο δεν έχει τελειώσει ακόμη», είπε στο τηλεοπτικό δίκτυοΟι ισχυρές καταιγίδες που έπληξαν τμήματα τηςτο βράδυ του Σαββάτου έφεραν μεν δροσερότερες αέριες μάζες, προκάλεσαν όμως και εκτεταμένες διακοπές ηλεκτροδότησης.Σύμφωνα με την εταιρεία διαχείρισης δικτύου, το απόγευμα της Κυριακής περίπουστη βόρεια και κεντρικήπαρέμεναν χωρίς