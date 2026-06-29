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Ο ευρωπαϊκός καύσωνας πλησιάζει την Ελλάδα, έως 38°C η θερμοκρασία τις επόμενες μέρες, η πρόγνωση Τσατραφύλλια στο protothema
Ο ευρωπαϊκός καύσωνας πλησιάζει την Ελλάδα, έως 38°C η θερμοκρασία τις επόμενες μέρες, η πρόγνωση Τσατραφύλλια στο protothema
Η θερμή εισβολή φτάνει εξασθενημένη στη χώρα μας, ενώ οι ισχυροί άνεμοι και η ξηρή βλάστηση κρατούν σε πολύ υψηλά επίπεδα τον κίνδυνο πυρκαγιών
Ο καύσωνας που πλήττει τη δυτική και την κεντρική Ευρώπη κινείται σταδιακά προς τα Βαλκάνια, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του protothema.gr Γιώργο Τσατραφύλλια. Πιο εξασθενημένος, θα επηρεάσει και τη χώρα μας, προκαλώντας αισθητή άνοδο της θερμοκρασίας, χωρίς όμως, με τα σημερινά δεδομένα, να φτάσουμε σε συνθήκες καύσωνα.
Παράλληλα, ο συνδυασμός της ζέστης, των ισχυρών ανέμων και της ξηρής βλάστησης διατηρεί πολύ υψηλό τον κίνδυνο εκδήλωσης και γρήγορης εξάπλωσης πυρκαγιών.
Πιο αναλυτικά, σήμερα, Δευτέρα 29 Ιουνίου 2026, περιμένουμε γενικά αίθριο καιρό. Μόνο μετά το μεσημέρι θα αναπτυχθούν λίγες νεφώσεις στη βόρεια Ελλάδα.
Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 36 με 37 βαθμούς στα ηπειρωτικά, τους 33 με 34 βαθμούς στην Κρήτη, τα Δωδεκάνησα και το Ιόνιο και τους 30 βαθμούς στις Κυκλάδες.
Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο οι βοριάδες θα φτάσουν τοπικά τα 7 μποφόρ.
Στην Αττική αναμένεται αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, τοπικά έως 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς.
Στη Θεσσαλονίκη θα αναπτυχθούν λίγες νεφώσεις μετά το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα είναι ασθενείς στον Θερμαϊκό και η θερμοκρασία θα φτάσει τους 36 βαθμούς.
Την Τρίτη, την Τετάρτη και την Πέμπτη επιστρέφει η αστάθεια τις θερμές ώρες της ημέρας στην ηπειρωτική Ελλάδα, κυρίως στις ορεινές περιοχές. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο με τον υδράργυρο να φλερτάρει με τους 38 βαθμούς στα βόρεια, ενώ οι βοριάδες στα ανατολικά πελάγη δεν θα ξεπερνούν τα 6 μποφόρ.
Την Παρασκευή η αστάθεια θα ενταθεί λίγο, ενώ το Σαββατοκύριακο θα περιοριστεί σημαντικά. Η θερμοκρασία θα υποχωρήσει και οι βοριάδες θα ενισχυθούν.
Παράλληλα, ο συνδυασμός της ζέστης, των ισχυρών ανέμων και της ξηρής βλάστησης διατηρεί πολύ υψηλό τον κίνδυνο εκδήλωσης και γρήγορης εξάπλωσης πυρκαγιών.
Πιο αναλυτικά, σήμερα, Δευτέρα 29 Ιουνίου 2026, περιμένουμε γενικά αίθριο καιρό. Μόνο μετά το μεσημέρι θα αναπτυχθούν λίγες νεφώσεις στη βόρεια Ελλάδα.
Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 36 με 37 βαθμούς στα ηπειρωτικά, τους 33 με 34 βαθμούς στην Κρήτη, τα Δωδεκάνησα και το Ιόνιο και τους 30 βαθμούς στις Κυκλάδες.
Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο οι βοριάδες θα φτάσουν τοπικά τα 7 μποφόρ.
Στην Αττική αναμένεται αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, τοπικά έως 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς.
Στη Θεσσαλονίκη θα αναπτυχθούν λίγες νεφώσεις μετά το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα είναι ασθενείς στον Θερμαϊκό και η θερμοκρασία θα φτάσει τους 36 βαθμούς.
Την Τρίτη, την Τετάρτη και την Πέμπτη επιστρέφει η αστάθεια τις θερμές ώρες της ημέρας στην ηπειρωτική Ελλάδα, κυρίως στις ορεινές περιοχές. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο με τον υδράργυρο να φλερτάρει με τους 38 βαθμούς στα βόρεια, ενώ οι βοριάδες στα ανατολικά πελάγη δεν θα ξεπερνούν τα 6 μποφόρ.
Την Παρασκευή η αστάθεια θα ενταθεί λίγο, ενώ το Σαββατοκύριακο θα περιοριστεί σημαντικά. Η θερμοκρασία θα υποχωρήσει και οι βοριάδες θα ενισχυθούν.
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