Τραγωδία στη Βαρκελώνη: Οδηγός προσπαθούσε να ξεφύγει από την Αστυνομία και συγκρούστηκε με αυτοκίνητο που περίμενε σε φανάρι, δύο νεκροί
ΚΟΣΜΟΣ
Βαρκελώνη Τροχαίο δυστύχημα Αστυνομία Καταδίωξη

Τραγωδία στη Βαρκελώνη: Οδηγός προσπαθούσε να ξεφύγει από την Αστυνομία και συγκρούστηκε με αυτοκίνητο που περίμενε σε φανάρι, δύο νεκροί

Λίγο νωρίτερα τον είχαν διώξει από χώρο στάθμευσης λόγω επικίνδυνης οδήγησης - Κατά τη διάρκεια της καταδίωξης οδηγούσε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, ενώ ανά διαστήματα ανέβηκε και στο πεζοδρόμιο

Τραγωδία στη Βαρκελώνη: Οδηγός προσπαθούσε να ξεφύγει από την Αστυνομία και συγκρούστηκε με αυτοκίνητο που περίμενε σε φανάρι, δύο νεκροί
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Τραγωδία σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής (28/6) στη συνοικία Πομπλένου της Βαρκελώνης, όταν δύο άτομα έχασαν τη ζωή τους μετά από σφοδρό τροχαίο, ενώ ένα ακόμα τραυματίστηκε.

Σύμφωνα με πληροφορίες της καταλονικής Αστυνομίας (Mossos) αρχικά ένας οδηγός αυτοκινήτου τον είχαν διώξει λίγα λεπτά νωρίτερα από έναν χώρο στάθμευσης λόγω επικίνδυνης οδήγησής, ενώ οι υπεύθυνοι του πάρκινγκ ειδοποίησαν τις Αρχές. Στη συνέχεια ο οδηγός επιχείρησε να διαφύγει από την Αστυνομία και οδηγώντας. Λίγο αργότερα συγκρούστηκε με ένα αυτοκίνητο που ήταν ακινητοποιημένο σε φανάρι με αποτέλεσμα οι δύο οδηγοί να σκοτωθούν ακαριαία. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, που απεγκλώβισαν τον τραυματία, ο οποίος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο.

Οι Αρχές περιμένουν τα αποτελέσματα της νεκροψίας για να διαπιστωθεί αν ο οδηγός είχε καταναλώσει κάποια ουσία και οδηγούσε με αυτόν τον τρόπο ή αν έπασχε από κάποια ασθένεια.
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