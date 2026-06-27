Γαλλία: Πνίγηκαν 74 άνθρωποι από τις 18 Ιουνίου λόγω του καύσωνα
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Γαλλία Καύσωνας

Γαλλία: Πνίγηκαν 74 άνθρωποι από τις 18 Ιουνίου λόγω του καύσωνα

Οι θάνατοι σημειώθηκαν σε μη εποπτευόμενες περιοχές όπως ποτάμια, λίμνες και ιδιωτικές πισίνες,  εξήγησε ο υπουργός Εσωτερικών

Γαλλία: Πνίγηκαν 74 άνθρωποι από τις 18 Ιουνίου λόγω του καύσωνα
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Οι γαλλικές αρχές κατέγραψαν 74 θανάτους από πνιγμό από τις 18 Ιουνίου στη χώρα λόγω του ακραίου καύσωνα που πλήττει τη Γαλλία, ανακοίνωσε σήμερα ο υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νουνιέζ σε συνέντευξή του.

Οι θάνατοι αυτοί σημειώθηκαν "σε μεγάλο βαθμό σε μη εξουσιοδοτημένες, μη εποπτευόμενες υδάτινες επιφάνειες: ποτάμια και μικρές λίμνες, μεταξύ άλλων", εξήγησε ο υπουργός Εσωτερικών σημειώνοντας ότι υπήρξαν επίσης "πνιγμοί σε ιδιωτικές πισίνες".

"Υπάρχει ένα φαινόμενο υδροπληξίας, μερικές φορές από υπερδραστηριότητα... Διαπιστώνουμε πολλούς θανάτους από καρδιακή προσβολή", πρόσθεσε στη συνέντευξη στην εφημερίδα Le Parisien που δημοσιεύτηκε στην ηλεκτρονική της έκδοση.
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