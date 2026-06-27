Γαλλία: Πνίγηκαν 74 άνθρωποι από τις 18 Ιουνίου λόγω του καύσωνα

Οι γαλλικές αρχές κατέγραψαναπό πνιγμό από τις 18 Ιουνίου στη χώρα λόγω του ακραίου καύσωνα που πλήττει τη, ανακοίνωσε σήμερα ο υπουργός Εσωτερικώνσε συνέντευξή του.Οι θάνατοι αυτοί σημειώθηκαν "σε μεγάλο βαθμό σε μη εξουσιοδοτημένες, μη εποπτευόμενες υδάτινες επιφάνειες: ποτάμια και μικρές λίμνες, μεταξύ άλλων", εξήγησε ο υπουργός Εσωτερικών σημειώνοντας ότι υπήρξαν επίσης "πνιγμοί σε ιδιωτικές πισίνες"."Υπάρχει ένα φαινόμενο υδροπληξίας, μερικές φορές από υπερδραστηριότητα... Διαπιστώνουμε πολλούς θανάτους από καρδιακή προσβολή", πρόσθεσε στη συνέντευξη στην εφημερίδαπου δημοσιεύτηκε στην ηλεκτρονική της έκδοση.