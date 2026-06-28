Μπαχρέιν: Σειρήνες αντιαεροπορικού συναγερμού ήχησαν και πάλι
Μπαχρέιν: Σειρήνες αντιαεροπορικού συναγερμού ήχησαν και πάλι
Η επίθεση με πυραύλους και drones εντάσσεται στα αντίποινα της Τεχεράνης μετά τις αμερικανικές επιχειρήσεις στο ιρανικό έδαφος
Οι σειρήνες αεράμυνας ήχησαν για δεύτερη φορά σήμερα στο Μπαχρέιν, σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών.
Το Ιράν ανακοίνωσε νωρίτερα ότι εξαπέλυσε επιθέσεις με πυραύλους και drones εναντίον της βάσης του 5ου Στόλου των ΗΠΑ στο Μπαχρέιν, και εναντίον μιας άλλης βάσης στο Κουβέιτ, σε αντίποινα για αμερικανικά πλήγματα εναντίον του εδάφους του.
Το Ιράν ανακοίνωσε νωρίτερα ότι εξαπέλυσε επιθέσεις με πυραύλους και drones εναντίον της βάσης του 5ου Στόλου των ΗΠΑ στο Μπαχρέιν, και εναντίον μιας άλλης βάσης στο Κουβέιτ, σε αντίποινα για αμερικανικά πλήγματα εναντίον του εδάφους του.
US carried out strikes on 10 Iranian military targets at multiple locations around the Strait of Hormuz in response to Iran's drone attack on a vessel— Current Report (@Currentreport1) June 28, 2026
In response, IRGC targeted 8 key US military sites, including Ali Al-Salem air base in Kuwait and the US navy's 5th Fleet hq in… pic.twitter.com/3dCQdWCxMH
WSJ satellite images confirm Iran wrecked the Fifth Fleet base in Bahrain. Pentagon claimed “minor damage.” They lied and hid the real scale of the hit. pic.twitter.com/3lXnfoWA35— Stew Peters (@realstewpeters) June 28, 2026
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