Μπαχρέιν: Σειρήνες αντιαεροπορικού συναγερμού ήχησαν και πάλι
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Μπαχρέιν: Σειρήνες αντιαεροπορικού συναγερμού ήχησαν και πάλι

Η επίθεση με πυραύλους και drones εντάσσεται στα αντίποινα της Τεχεράνης μετά τις αμερικανικές επιχειρήσεις στο ιρανικό έδαφος

Μπαχρέιν: Σειρήνες αντιαεροπορικού συναγερμού ήχησαν και πάλι
Οι σειρήνες αεράμυνας ήχησαν για δεύτερη φορά σήμερα στο Μπαχρέιν, σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών.

Το Ιράν ανακοίνωσε νωρίτερα ότι εξαπέλυσε επιθέσεις με πυραύλους και drones εναντίον της βάσης του 5ου Στόλου των ΗΠΑ στο Μπαχρέιν, και εναντίον μιας άλλης βάσης στο Κουβέιτ, σε αντίποινα για αμερικανικά πλήγματα εναντίον του εδάφους του.

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