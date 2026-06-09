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Σοκ στο Μπέλφαστ: Σουδανός έχει ξαπλώσει 40χρονο στον δρόμο και τον χτυπά με μαχαίρι στον λαιμό, δείτε βίντεο
Σοκ στο Μπέλφαστ: Σουδανός έχει ξαπλώσει 40χρονο στον δρόμο και τον χτυπά με μαχαίρι στον λαιμό, δείτε βίντεο
Βίντεο με ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ - Πολίτες χτύπησαν με ρόπαλο τον δράστη για τον αποτρέψουν - Το θύμα νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση - Για φρικτή και αποτρόπαιη επίθεση, μίλησε ο Κιρ Στάρμερ
Σοκαρισμένη είναι από το βράδυ της Δευτέρας η Βόρεια Ιρλανδία, μετά το σοκαριστικό περιστατικό σε δρόμο του Μπέλφαστ, όταν ένας άντρας επιχείρησε να αποκεφαλίσει έναν άλλο και περαστικούς να καταφέρνουν τελικά να τον αποτρέψουν.
Η αστυνομία της Βόρειας Ιρλανδίας συνέλαβε τον δράστη ως ύποπτο για απόπειρα ανθρωποκτονίας και τον έχει θέσει υπό κράτηση, ενώ το θύμα νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο.
Ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Κιρ Στάρμερ, χαρακτήρισε την επίθεση «φρικτή» και «αποτρόπαιη». «Δεν δείχνω καμία ανοχή απέναντι σε τόσο αποτρόπαιες σκηνές βίας στους δρόμους μας. Οι σκέψεις μου είναι πρωτίστως με το θύμα και ευχαριστώ τους πρώτους διασώστες, καθώς και τους πολίτες που παρενέβησαν», δήλωσε.
Η επίθεση σημειώθηκε περίπου στις 10:30 το βράδυ της Δευτέρας έξω από συγκρότημα διαμερισμάτων στο βόρειο Μπέλφαστ.
Βίντεο με ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει έναν άνδρα να βρίσκεται πάνω από άλλο άνδρα που έχει πέσει στο έδαφος και να τον χτυπά επανειλημμένα στο κεφάλι και στον λαιμό.
Στο ίδιο βίντεο διακρίνονται πολίτες που προσπαθούν να σταματήσουν την επίθεση, με έναν από αυτούς να χρησιμοποιεί ακόμη και μπαστούνι για να απομακρύνει τον δράστη.
Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι ο συλληφθείς είναι, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, Σουδανός, ηλικίας περίπου 30 ετών. Το θύμα, το όνομα του οποίου δεν έχει δοθεί στη δημοσιότητα, είναι περίπου 40 ετών.
Ο υπαρχηγός της τοπικής αστυνομίας δήλωσε ότι οι αρχές έχουν κηρύξει κατάσταση «σοβαρού περιστατικού» και ερευνούν τα κίνητρα της επίθεσης. «Αυτή η βίαιη επίθεση έχει προκαλέσει σοκ στην τοπική κοινωνία και εύλογη ανησυχία. Θέλω να διαβεβαιώσω τους κατοίκους ότι αντιμετωπίζουμε την υπόθεση με τη μέγιστη σοβαρότητα», ανέφερε.
Όπως είπε, οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο μέσα σε λίγα λεπτά. «Θέλουμε επίσης να αναγνωρίσουμε τη συμβολή των πολιτών που προσπάθησαν να σώσουν τον άνδρα από περαιτέρω επίθεση. Η προθυμία τους να βοηθήσουν έναν συνάνθρωπό τους αποτελεί παράδειγμα εξαιρετικού θάρρους και κοινωνικής αλληλεγγύης», πρόσθεσε.
Ο Χέντερσον κάλεσε επίσης το κοινό να μην κοινοποιεί ή αναδημοσιεύει φωτογραφίες και βίντεο της επίθεσης. «Η δημοσίευση αυτού του υλικού ενδέχεται να προκαλέσει επιπλέον τραύμα στους οικείους του τραυματία και να επηρεάσει την εν εξελίξει έρευνα», τόνισε.
Η υπουργός Δικαιοσύνης της κυβέρνησης της Βόρειας Ιρλανδίας, Ναόμι Λονγκ επανέλαβε την ίδια έκκληση, χαρακτηρίζοντας τις εικόνες «βαθιά σοκαριστικές και τραυματικές».
Η αστυνομία της Βόρειας Ιρλανδίας συνέλαβε τον δράστη ως ύποπτο για απόπειρα ανθρωποκτονίας και τον έχει θέσει υπό κράτηση, ενώ το θύμα νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο.
Ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Κιρ Στάρμερ, χαρακτήρισε την επίθεση «φρικτή» και «αποτρόπαιη». «Δεν δείχνω καμία ανοχή απέναντι σε τόσο αποτρόπαιες σκηνές βίας στους δρόμους μας. Οι σκέψεις μου είναι πρωτίστως με το θύμα και ευχαριστώ τους πρώτους διασώστες, καθώς και τους πολίτες που παρενέβησαν», δήλωσε.
Η επίθεση σημειώθηκε περίπου στις 10:30 το βράδυ της Δευτέρας έξω από συγκρότημα διαμερισμάτων στο βόρειο Μπέλφαστ.
Βίντεο με ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει έναν άνδρα να βρίσκεται πάνω από άλλο άνδρα που έχει πέσει στο έδαφος και να τον χτυπά επανειλημμένα στο κεφάλι και στον λαιμό.
Video with subtitles of yesterday’s attempted beheading of a young British man by a Somali migrant in Belfast. It’s a hard watch but Europeans must see it.— Visegrád 24 (@visegrad24) June 9, 2026
Those who intervened and smashed a shovel over the attackers’ head are heroes
They most likely saved that young man’s life pic.twitter.com/E912x0r3B3
Στο ίδιο βίντεο διακρίνονται πολίτες που προσπαθούν να σταματήσουν την επίθεση, με έναν από αυτούς να χρησιμοποιεί ακόμη και μπαστούνι για να απομακρύνει τον δράστη.
Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι ο συλληφθείς είναι, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, Σουδανός, ηλικίας περίπου 30 ετών. Το θύμα, το όνομα του οποίου δεν έχει δοθεί στη δημοσιότητα, είναι περίπου 40 ετών.
Ο υπαρχηγός της τοπικής αστυνομίας δήλωσε ότι οι αρχές έχουν κηρύξει κατάσταση «σοβαρού περιστατικού» και ερευνούν τα κίνητρα της επίθεσης. «Αυτή η βίαιη επίθεση έχει προκαλέσει σοκ στην τοπική κοινωνία και εύλογη ανησυχία. Θέλω να διαβεβαιώσω τους κατοίκους ότι αντιμετωπίζουμε την υπόθεση με τη μέγιστη σοβαρότητα», ανέφερε.
Όπως είπε, οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο μέσα σε λίγα λεπτά. «Θέλουμε επίσης να αναγνωρίσουμε τη συμβολή των πολιτών που προσπάθησαν να σώσουν τον άνδρα από περαιτέρω επίθεση. Η προθυμία τους να βοηθήσουν έναν συνάνθρωπό τους αποτελεί παράδειγμα εξαιρετικού θάρρους και κοινωνικής αλληλεγγύης», πρόσθεσε.
Ο Χέντερσον κάλεσε επίσης το κοινό να μην κοινοποιεί ή αναδημοσιεύει φωτογραφίες και βίντεο της επίθεσης. «Η δημοσίευση αυτού του υλικού ενδέχεται να προκαλέσει επιπλέον τραύμα στους οικείους του τραυματία και να επηρεάσει την εν εξελίξει έρευνα», τόνισε.
Η υπουργός Δικαιοσύνης της κυβέρνησης της Βόρειας Ιρλανδίας, Ναόμι Λονγκ επανέλαβε την ίδια έκκληση, χαρακτηρίζοντας τις εικόνες «βαθιά σοκαριστικές και τραυματικές».
Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο ηγέτης του κόμματος Reform UK, Νάιτζελ Φάρατζ, ζήτησε από τις αρχές να δημοσιοποιήσουν άμεσα την ταυτότητα και το μεταναστευτικό καθεστώς του υπόπτου.
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