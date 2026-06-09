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Η Πολωνία πρέπει να συμμετέχει στις συνομιλίες που έχουν στόχο την κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία, δήλωσε ο Τουσκ
Η Πολωνία πρέπει να συμμετέχει στις συνομιλίες που έχουν στόχο την κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία, δήλωσε ο Τουσκ
«Οποιαδήποτε συμφωνία στην οποία δεν συμμετέχει η Πολωνία δεν θα είναι δεσμευτική για την Πολωνία», πρόσθεσε ο Πολωνός πρωθυπουργός
Η Πολωνία θα πρέπει να συμμετέχει σε οποιεσδήποτε συνομιλίες που έχουν στόχο τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, δήλωσε σήμερα ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ, αφότου οι ηγέτες της Βρετανίας, της Γερμανίας και της Γαλλίας συναντήθηκαν με τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Λονδίνο και δήλωσαν ότι υποστηρίζουν τις συνομιλίες για κατάπαυση του πυρός.
«Μίλησα με την πρωθυπουργό της Ιταλίας, Μελόνι, η οποία δεν είναι ενθουσιασμένη με την ύπαρξη αυτού του σχήματος», δήλωσε ο Ντόναλντ Τουσκ σε συνέντευξη Τύπου.
«Οποιαδήποτε συμφωνία στην οποία δεν συμμετέχει η Πολωνία δεν θα είναι δεσμευτική για την Πολωνία», πρόσθεσε.
«Μίλησα με την πρωθυπουργό της Ιταλίας, Μελόνι, η οποία δεν είναι ενθουσιασμένη με την ύπαρξη αυτού του σχήματος», δήλωσε ο Ντόναλντ Τουσκ σε συνέντευξη Τύπου.
Ponieważ dyplomacja nie przyniosła żadnych efektów, zwracam się publicznie do Prezydentów @NawrockiKn i @ZelenskyyUa o bezpośrednią i szczerą rozmowę. Zanim emocje zrujnują naszą solidarność, która narodziła się w obliczu rosyjskiego zagrożenia. Współpraca leży w interesie obu…— Donald Tusk (@donaldtusk) June 8, 2026
«Οποιαδήποτε συμφωνία στην οποία δεν συμμετέχει η Πολωνία δεν θα είναι δεσμευτική για την Πολωνία», πρόσθεσε.
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