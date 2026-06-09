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Κυρώσεις από Γαλλία, Βρετανία, Αυστραλία, Καναδά, Νέα Ζηλανδία και Νορβηγία σε Σμότριτς και εποίκους για τη Δυτική Όχθη
Κυρώσεις από Γαλλία, Βρετανία, Αυστραλία, Καναδά, Νέα Ζηλανδία και Νορβηγία σε Σμότριτς και εποίκους για τη Δυτική Όχθη
Στο στόχαστρο οργανώσεις εποίκων για τις τρομερές βιαιότητες που διαπράττουν στη Δυτική Όχθη εναντίον Παλαιστινίων αμάχων
Ανακοίνωση με την οποία ενημερώνει πως, μαζί με το Ηνωμένο Βασίλειο, την Αυστραλία, τον Καναδά και την Νορβηγία, προχωρούν στην επιβολή κυρώσεων εναντίων εποίκων που δρουν στην Δυτική Όχθη, εξέδωσε το μεσημέρι της Τρίτης το υπουργείο εξωτερικών της Γαλλίας.
Επιπλέον, το Παρίσι, σε συντονισμό με το Ηνωμένο Βασίλειο, τον Καναδά, την Αυστραλία, τη Νέα Ζηλανδία και τη Νορβηγία, απαγόρευσε την είσοδο στο γαλλικό έδαφος στον Ισραηλινό υπουργό Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμότριτς, καθώς και σε τέσσερις ηγέτες οργανώσεων εποίκων και 21 βίαιους εποίκους. Ανάλογη κίνηση είχε κάνει η Γαλλία τον Μάιο κατά του Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ.
Αναλυτικά η ανακοίνωση του Γαλλικού ΥΠΕΞ για τις κυρώσεις κατά των εποίκων αναφέρει:
«Μπροστά στην επιδείνωση της κατάστασης στη Δυτική Όχθη, εμείς, οι υπουργοί Εξωτερικών της Αυστραλίας, του Καναδά, της Γαλλίας, της Νορβηγίας και του Ηνωμένου Βασιλείου, ενεργήσαμε συντονισμένα για να επιβάλουμε κυρώσεις και άλλα μέτρα, ώστε οι εξτρεμιστές έποικοι να λογοδοτήσουν για τις τρομερές βιαιότητες που διαπράττουν εναντίον Παλαιστινίων αμάχων.
Οι βίαιοι εξτρεμιστές έποικοι, με την υποστήριξη των υποστηρικτών τους, συνεχίζουν να εξαπολύουν επιθέσεις κατά των Παλαιστινίων και να παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματά τους. Καταφεύγουν στη βία για να εκτοπίσουν τους Παλαιστινίους, να καταστρέψουν την περιουσία τους και να συνεχίσουν τον παράνομο εποικισμό, γεγονός που υπονομεύει τη βιωσιμότητα του Κράτους της Παλαιστίνης και τις προοπτικές ειρηνικής συνύπαρξης.
Εδώ και πάρα πολύ καιρό οι βίαιοι έποικοι ενεργούν σχεδόν με πλήρη ατιμωρησία, ενώ η επέκταση των οικισμών και η δημιουργία προκεχωρημένων φυλακίων συνεχίζονται με τη στήριξη και τη βοήθεια της ισραηλινής κυβέρνησης. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι έποικοι διαπράττουν βιαιότητες υπό την προστασία των ισραηλινών δυνάμεων ασφαλείας. Συνεχίζουμε να ζητούμε επιτακτικά από την ισραηλινή κυβέρνηση να λάβει μέτρα ώστε οι δράστες της βίας στη Δυτική Όχθη να λογοδοτήσουν πραγματικά. Η ισραηλινή κυβέρνηση οφείλει να διασφαλίσει ότι κάθε επίθεση θα οδηγεί άμεσα σε εις βάθος έρευνα, να λάβει μέτρα κατά των προκεχωρημένων φυλακίων και των οργανώσεων που υποθάλπουν τη βία και να θέσει τέλος στην υποκίνηση της βίας.
Είμαστε πεπεισμένοι ότι μόνο η εφαρμογή της λύσης των δύο κρατών μπορεί να οδηγήσει στην ειρήνη και την ασφάλεια τόσο για τους Ισραηλινούς όσο και για τους Παλαιστινίους. Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε από κοινού προς αυτόν τον σκοπό.
Η Αυστραλία, ο Καναδάς, η Γαλλία, η Νορβηγία και το Ηνωμένο Βασίλειο έχουν όλοι λάβει την ιστορική απόφαση να αναγνωρίσουν το Κράτος της Παλαιστίνης, προκειμένου να κατοχυρώσουν τα δικαιώματα του παλαιστινιακού λαού και στο πλαίσιο των κοινών μας προσπαθειών να διατηρηθεί η βιωσιμότητα της λύσης των δύο κρατών. Σήμερα, λάβαμε εκ νέου μέτρα που κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση.
Παραμένουμε έτοιμοι να λάβουμε νέα μέτρα, εάν η ισραηλινή κυβέρνηση δεν ενεργήσει γρήγορα για να αντιμετωπίσει την κατάσταση επί του πεδίου».
Σημειώνεται πως πρόκειται για μία σπάνια κίνηση από την πλευρά - ειδικά - της Γαλλίας προς τους εποίκους με μόνο την Κυβέρνηση των ΗΠΑ επί προεδρίας Τζο Μπάιντεν το 2023 να προχωρά σε αντίστοιχη κίνηση.
Επιπλέον, το Παρίσι, σε συντονισμό με το Ηνωμένο Βασίλειο, τον Καναδά, την Αυστραλία, τη Νέα Ζηλανδία και τη Νορβηγία, απαγόρευσε την είσοδο στο γαλλικό έδαφος στον Ισραηλινό υπουργό Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμότριτς, καθώς και σε τέσσερις ηγέτες οργανώσεων εποίκων και 21 βίαιους εποίκους. Ανάλογη κίνηση είχε κάνει η Γαλλία τον Μάιο κατά του Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ.
Αναλυτικά η ανακοίνωση του Γαλλικού ΥΠΕΞ για τις κυρώσεις κατά των εποίκων αναφέρει:
«Μπροστά στην επιδείνωση της κατάστασης στη Δυτική Όχθη, εμείς, οι υπουργοί Εξωτερικών της Αυστραλίας, του Καναδά, της Γαλλίας, της Νορβηγίας και του Ηνωμένου Βασιλείου, ενεργήσαμε συντονισμένα για να επιβάλουμε κυρώσεις και άλλα μέτρα, ώστε οι εξτρεμιστές έποικοι να λογοδοτήσουν για τις τρομερές βιαιότητες που διαπράττουν εναντίον Παλαιστινίων αμάχων.
Οι βίαιοι εξτρεμιστές έποικοι, με την υποστήριξη των υποστηρικτών τους, συνεχίζουν να εξαπολύουν επιθέσεις κατά των Παλαιστινίων και να παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματά τους. Καταφεύγουν στη βία για να εκτοπίσουν τους Παλαιστινίους, να καταστρέψουν την περιουσία τους και να συνεχίσουν τον παράνομο εποικισμό, γεγονός που υπονομεύει τη βιωσιμότητα του Κράτους της Παλαιστίνης και τις προοπτικές ειρηνικής συνύπαρξης.
Εδώ και πάρα πολύ καιρό οι βίαιοι έποικοι ενεργούν σχεδόν με πλήρη ατιμωρησία, ενώ η επέκταση των οικισμών και η δημιουργία προκεχωρημένων φυλακίων συνεχίζονται με τη στήριξη και τη βοήθεια της ισραηλινής κυβέρνησης. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι έποικοι διαπράττουν βιαιότητες υπό την προστασία των ισραηλινών δυνάμεων ασφαλείας. Συνεχίζουμε να ζητούμε επιτακτικά από την ισραηλινή κυβέρνηση να λάβει μέτρα ώστε οι δράστες της βίας στη Δυτική Όχθη να λογοδοτήσουν πραγματικά. Η ισραηλινή κυβέρνηση οφείλει να διασφαλίσει ότι κάθε επίθεση θα οδηγεί άμεσα σε εις βάθος έρευνα, να λάβει μέτρα κατά των προκεχωρημένων φυλακίων και των οργανώσεων που υποθάλπουν τη βία και να θέσει τέλος στην υποκίνηση της βίας.
Είμαστε πεπεισμένοι ότι μόνο η εφαρμογή της λύσης των δύο κρατών μπορεί να οδηγήσει στην ειρήνη και την ασφάλεια τόσο για τους Ισραηλινούς όσο και για τους Παλαιστινίους. Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε από κοινού προς αυτόν τον σκοπό.
Η Αυστραλία, ο Καναδάς, η Γαλλία, η Νορβηγία και το Ηνωμένο Βασίλειο έχουν όλοι λάβει την ιστορική απόφαση να αναγνωρίσουν το Κράτος της Παλαιστίνης, προκειμένου να κατοχυρώσουν τα δικαιώματα του παλαιστινιακού λαού και στο πλαίσιο των κοινών μας προσπαθειών να διατηρηθεί η βιωσιμότητα της λύσης των δύο κρατών. Σήμερα, λάβαμε εκ νέου μέτρα που κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση.
Παραμένουμε έτοιμοι να λάβουμε νέα μέτρα, εάν η ισραηλινή κυβέρνηση δεν ενεργήσει γρήγορα για να αντιμετωπίσει την κατάσταση επί του πεδίου».
Σημειώνεται πως πρόκειται για μία σπάνια κίνηση από την πλευρά - ειδικά - της Γαλλίας προς τους εποίκους με μόνο την Κυβέρνηση των ΗΠΑ επί προεδρίας Τζο Μπάιντεν το 2023 να προχωρά σε αντίστοιχη κίνηση.
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