Τα παιχνίδια της Αλβανίας για την επένδυση στη Σβέρνιτσα μετά τα επεισόδια: Η δήθεν άγνοια Ράμα, οι «αδιάφθοροι» και η έρευνα της αστυνομίας

Ο Αλβανός πρωθυπουργός προσπαθεί να κατευνάσει τις αντιδράσεις που αγγίζουν και το εσωτερικό του κόμματός του, θυμίζοντας την «εξέγερση» που είχε αντιμετωπίσει για παρόμοια υπόθεση ο Φάτος Νάνο, όταν ήταν πρωθυπουργός

Αντίθετα, ο Ράμα, παίρνοντας αμυντική στάση στην οργή των πολιτών όπως διατυπώνεται στα κοινωνικά δίκτυα και τις εκκλήσεις για παραίτηση, «έπλεξε» μια αφήγηση στην οποία η αντίθεση στο έργο συνδέθηκε με παραπληροφόρηση, ξένα συμφέροντα, τα ελληνικά Μέσα Ενημέρωσης, πολιτικούς αντιπάλους και δημόσια πρόσωπα που έχουν εκφράσει την αντίθεσή τους στην επένδυση. Προσπάθησε μάλιστα να πείσει το αλβανικό κοινό ότι πίσω απ’ όλα βρίσκονται… οι ελληνικές εφημερίδες.



«Πώς είναι δυνατόν οι ελληνικές εφημερίδες να είναι σύμμαχοί σας στην προστασία του περιβάλλοντος της Αλβανίας; Ρωτήστε τους εαυτούς σας, πώς συμβαίνει αυτό. Οι ελληνικές εφημερίδες που σήμερα είναι γεμάτες με τον αγώνα σας. Κάτι δεν πάει καλά εδώ, ή βρέθηκε ο προδότης, βρέθηκε αυτός που ξεπουλάει την πατρίδα, βρέθηκε ο διεφθαρμένος, και είναι ο πρωθυπουργός σας», είπε ο Ράμα.



Ανησυχία στην Ελλάδα Το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας σε ανακοίνωσή του διαμαρτυρήθηκε στα Τίρανα ζητώντας διαλεύκανση της υπόθεσης και απόδοση ευθυνών, ωστόσο κατέγραψε «την πρώτη ανταπόκριση των αλβανικών Αρχών».



Η Αθήνα εξέφρασε ταυτόχρονα την έντονη ανησυχία της για τα επεισόδια και υπενθύμισε με νόημα ότι η συμμόρφωση με το ευρωπαϊκό κεκτημένο, αποτελεί προϋπόθεση για την ενταξιακή διαδικασία της Αλβανίας.



Η ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών «Το Υπουργείο Εξωτερικών εκφράζει την έντονη ανησυχία του για τα επεισόδια που σημειώθηκαν χθες, 30 Μαΐου 2026, στο Zvërnec της Αλβανίας, κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας κατοίκων για τα περιουσιακά τους δικαιώματα, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγεται και ένας Έλληνας πολίτης που τραυματίστηκε. Η Πρεσβεία της Ελλάδος στα Τίρανα προέβη άμεσα σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, προκειμένου να του παρασχεθεί κάθε αναγκαία προξενική και ιατρική συνδρομή.



Η Πρεσβεία της Ελλάδος στα Τίρανα προβαίνει παράλληλα στις αναγκαίες παραστάσεις προς την αλβανική πλευρά ζητώντας την πλήρη διαλεύκανση του επεισοδίου και την απόδοση ευθυνών. Καταγράφουμε στο πλαίσιο αυτό την πρώτη ανταπόκριση των αλβανικών Αρχών.

Υπογραμμίζουμε την ανάγκη πλήρους τήρησης του κράτους δικαίου, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας των δικαιωμάτων και των περιουσιών των μελών της Ελληνικής Εθνικής Μειονότητας, καθώς και τη σημασία αποτελεσματικής προστασίας προστατευόμενων περιβαλλοντικών περιοχών, στο πλαίσιο ευθυγράμμισης με το ευρωπαϊκό κεκτημένο, η συμμόρφωση προς το οποίο αποτελεί προϋπόθεση για την πρόοδο της ενταξιακής διαδικασίας».



Οι επενδυτές Η διαμαρτυρία στη Σβέρνιτσα της Αλβανίας αφορά την ανέγερση μεγάλου τουριστικού, αλλά και οικιστικού συγκροτήματος στην ευρύτερη προστατευόμενη περιοχή. Οι διαδηλωτές συγκρούστηκαν με άτομα που οι ίδιοι χαρακτήρισαν ως ιδιωτική ασφάλεια των εταιρειών που έχουν αναλάβει την κατασκευή του τουριστικού συγκροτήματος.



Οι διαδηλωτές επισημαίνουν την ανάγκη προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος και αντιτίθενται στα σχέδια δόμησης σε μια από τις πιο ευαίσθητες οικολογικά ζώνες των αλβανικών ακτών καθώς απειλείται η βιοποικιλότητα του Pishë Poro–Narta και ζητούν την άμεση διακοπή των έργων αλλά και να επανεξεταστεί το έργο.



Η ανάπτυξη του έργου φέρεται να είναι ανατεθειμένη στην εταιρεία «Zvërnec South Adriatic Development», η οποία σχετίζεται με διεθνείς επενδυτικές δομές στις οποίες εμπλέκονται ο Τζάρεντ Κούσνερ, η Ιβάνκα Τραμπ και επιχειρηματίες από το Κατάρ. Στα 4 δισεκατομμύρια ευρώ προσδιόρισε το ύψος της επένδυσης ο Έντι Ράμα.