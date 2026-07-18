Στο έλεος της φωτιάς οικισμός στη Νορβηγία: Καταστράφηκαν περισσότερα από 100 σπίτια, πάνω από 400 άτομα απομακρύνθηκαν, βίντεο και φωτογραφίες

Δεν υπάρχουν τραυματισμένοι ή αγνοούμενοι - Δύο άτομα έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο λόγω εισπνοής καπνού - Καλύτερη παρουσιάζεται η εικόνα του πύρινου μετώπου - «Πρόκειται για τη μεγαλύτερη πυρκαγιά στη σύγχρονη εποχή»





Σύμφωνα με πληροφορίες του nrk.no, η πυρκαγιά δεν έχει τεθεί ακόμα υπό έλεγχο, αλλά παρουσιάζει καλύτερη εικόνα από χθες. Στην περιοχή εξακολουθούν υπάρχουν κάποιες εστίες και ο κίνδυνος εξάπλωσης έχει μειωθεί σημαντικά. «Υπάρχουν αρκετές εστίες πυρκαγιάς εκεί, τις οποίες προσπαθούν αυτή τη στιγμή να αξιολογήσουν και να αντιμετωπίσουν», λέει ο αρχηγός της Διαδημοτικής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας του Vestfold, Jan Helge Kaiser.



A fire in Norway destroyed more than 100 homes



Due to the rapid spread of the flames in the municipality of Drammen, authorities evacuated several hundred residents.



One firefighter suffered minor injuries, and eight police officers were affected by smoke inhalation.… pic.twitter.com/DKywnbvFbt — NEXTA (@nexta_tv) July 18, 2026 Στην περιοχή βρίσκονται περισσότεροι από 100 πυροσβέστες με πέντε οχήματα και έξι ελικόπτερα, καθώς και δυνάμεις της Αστυνομίας. Παράλληλα, στο έργο συνδράμουν Ένοπλες Δυνάμεις και η Πολιτική Άμυνα της χώρας.



Όπως αναφέρει η Αστυνομία η πυρκαγιά φέρεται να ξεκίνησε από μία μεζονέτα και στη συνέχεια επεκτάθηκε σε άλλα σπίτια. Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες ή αγνοούμενους. Δύο άτομα έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο λόγω εισπνοής καπνού. Ένα από αυτά είναι μέλος της Πολιτικής Άμυνας. Ένας πυροσβέστης έχει επίσης υποστεί ελαφρά τραύματα, ενώ οκτώ αστυνομικοί έχουν εισπνεύσει καπνό.





Άλλα επτά ελικόπτερα βρίσκονται σε ετοιμότητα στη νότια Νορβηγία. Έως τώρα έχει γίνει ρίψη περίπου 800.000 λίτρων νερού από τα ελικόπτερα για την κατάσβεση της πυρκαγιάς.



Κλείσιμο NORWAY IS IN FLAMES 🇳🇴🇮🇱



A wildfire tore through townhouses, destroying hundreds of homes and forcing evacuations.



It happened two days after Norway voted to ban all goods and investments linked to illegal Israeli settlements in the West Bank.



Just a coincidence? pic.twitter.com/UDNtUy9C0T — Parody Jeff (@Parodyjeffx) July 18, 2026 «Πρόκειται για τη μεγαλύτερη πυρκαγιά στη σύγχρονη εποχή» «Πρόκειται για τη μεγαλύτερη πυρκαγιά αυτού του είδους που έχουμε καταγράψει στη Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας και Σχεδιασμού Έκτακτης Ανάγκης (DSB) στη σύγχρονη εποχή. Ευτυχώς, δεν έχουμε λάβει καμία αναφορά για σοβαρά τραυματισμένους ή θανάτους», δηλώνει ο διευθυντής της DSB, Λαρς Τζέικομπ Χίιμ.



Norway: Several row houses ablaze in Drammen https://t.co/KauQb9gQHO pic.twitter.com/NM1ec9M6Ls — Nordic News (@Nordic_News) July 17, 2026 Δεν έχει τέλος ο πύρινος εφιάλτης στην κατοικημένη περιοχή Krokstadelva του δήμου Ντράμμεν, στη Νορβηγία . Η φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής (17/7) σε έναν λόφο , γρήγορα πήρες μεγάλες διαστάσεις και εξαπλώθηκε στα σπίτια . Μέχρι στιγμής περισσότερα από 100 κατοικίες έχουν καταστραφεί ολοσχερώς, ενώ παραπάνω από 400 άτομα απομακρύνθηκαν.Σύμφωνα με πληροφορίες του nrk.no, η πυρκαγιά δεν έχει τεθεί ακόμα υπό έλεγχο, αλλά παρουσιάζει. Στην περιοχή εξακολουθούν υπάρχουν κάποιες εστίες και ο κίνδυνος εξάπλωσης έχει μειωθεί σημαντικά. «Υπάρχουν αρκετές εστίες πυρκαγιάς εκεί, τις οποίες προσπαθούν αυτή τη στιγμή να αξιολογήσουν και να αντιμετωπίσουν», λέει ο αρχηγός της Διαδημοτικής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας του Vestfold, Jan Helge Kaiser.Στην περιοχή βρίσκονται περισσότεροι από, καθώς και δυνάμεις της Αστυνομίας. Παράλληλα, στο έργο συνδράμουν Ένοπλες Δυνάμεις και η Πολιτική Άμυνα της χώρας.Όπως αναφέρει η Αστυνομία η πυρκαγιά φέρεται να ξεκίνησε από μία μεζονέτα και στη συνέχεια επεκτάθηκε σε άλλα σπίτια. Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες ή αγνοούμενους. Δύο άτομα έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο λόγω εισπνοής καπνού. Ένα από αυτά είναι μέλος της Πολιτικής Άμυνας. Ένας πυροσβέστης έχει επίσης υποστεί ελαφρά τραύματα, ενώ οκτώ αστυνομικοί έχουν εισπνεύσει καπνό.Άλλα επτά ελικόπτερα βρίσκονται σε ετοιμότητα στη νότια Νορβηγία. Έως τώρα έχει γίνει ρίψη περίπου 800.000 λίτρων νερού από τα ελικόπτερα για την κατάσβεση της πυρκαγιάς.αυτού του είδους που έχουμε καταγράψει στη Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας και Σχεδιασμού Έκτακτης Ανάγκης (DSB). Ευτυχώς, δεν έχουμε λάβει καμία αναφορά για σοβαρά τραυματισμένους ή θανάτους», δηλώνει ο διευθυντής της DSB, Λαρς Τζέικομπ Χίιμ.

Ξύλινα σπίτια σε συνδυασμό με ζέστη οφείλονται για την εξάπλωση της φωτιάς Ο Ruben Dobler Strand, ερευνητής στον τομέα των πυρκαγιών και λέκτορας στο Høgskulen på Vestland, δήλωσε στο NRK ότι οι πολλές ζεστές ημέρες έχουν οδηγήσει σε ξηρές καιρικές συνθήκες, οι οποίες δημιουργούν ιδανικές συνθήκες για την εκδήλωση πυρκαγιάς. Ο συνδυασμός των εξαιρετικά ξηρών ξύλινων σπιτιών που βρίσκονται σε απότομο έδαφος και του νότιου ανέμου προκάλεσε την ταχεία εξάπλωση της πυρκαγιάς.