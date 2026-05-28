Ρώσος μεγιστάνας dating apps πουλάει την έπαυλή του στο Λονδίνο, που θυμίζει σπίτι του Batman, αντί σχεδόν 30 εκατ. λιρών
Ο Σεργκέι Φρολόβιτσεφ αγόρασε την έπαυλη στην αριστοκρατική γειτονιά Χάμπστεντ αντί 13,35 εκατ. και «έριξε» δουλειά άλλων 15 εκατ., ωστόσο δεν την έχει τελειώσει ακόμα - Μετά την πώληση των dating apps με τις οποίες αναμίχθηκε, έχει μετακομίσει στην Ιταλία
Ένας Ρώσος επιχειρηματίας και λάτρης της τεχνολογίας, ο Σεργκέι Φρολόβιτσεφ, ο οποίος απέκτησε μεγάλη περιουσία συμβάλλοντας στην ανάπτυξη των εφαρμογών γνωριμιών Bumble και Badoo πριν πωληθούν στη Blackstone αντί 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων το 2019, έκανε το υπόγειο της πολυτελούς του έπαυλης στο Λονδίνο να θυμίζει τη «Batcave», την περίφημη σπηλιά - αρχηγείο του Μπάτμαν και στη συνέχεια έβγαλε το ακίνητο στο σφυρί έναντι σχεδόν 30 εκατομμυρίων λιρών.
Ο Φρολόβιτσεφ είχε αγοράσει το συγκεκριμένο σπίτι στην περιοχή Greenaway Gardens του Χάμπστεντ, της αριστοκρατικής γειτονιάς του βόρειου Λονδίνου, έναντι 13,35 εκατομμυρίων λιρών.
Στη συνέχεια δαπάνησε, σύμφωνα με εκτιμήσεις, περίπου 15 εκατομμύρια λίρες και πέντε χρόνια εργασιών για να ξηλώσει και να ανακατασκευάσει πλήρως το υπόγειο του σπιτιού, δημιουργώντας έναν υπερσύγχρονο χώρο εμπνευσμένο από τη μυστική βάση του Μπρους Γουέιν, του alter ego του Μπάτμαν.
Στα κόμικ της DC αλλά και στις κινηματογραφικές και τηλεοπτικές μεταφορές της ιστορίας, ο Μπάτμαν δημιουργεί τη «Batcave» κάτω από την έπαυλή του ως κρυφή βάση επιχειρήσεων για τη δράση του ως υπερήρωας.
Ο Φρολόβιτσεφ εμπνεύστηκε κυρίως από τη Batcave της ταινίας «The Dark Knight» του 2008, όπου ο Κρίστιαν Μπέιλ υποδύθηκε τον σούπερ ήρωα με αντίπαλο τον Τζόκερ του Χιθ Λέτζερ.
Η κατοικία διαθέτει ακόμη και «μυστική είσοδο» υπερηρωικού τύπου: στο μεγάλο δωμάτιο παιχνιδιών υπάρχουν αναδιπλούμενα ξύλινα πατώματα που αποκαλύπτουν κρυφή σκάλα προς το υπόγειο.
Οι επισκέπτες περνούν μέσα από διάδρομο με προθήκες έκθεσης που οδηγεί σε εργαστήριο ή χώρο στούντιο — ανάλογα με τις προτιμήσεις του μελλοντικού ιδιοκτήτη — με σχεδιασμό έντονα επηρεασμένο από την αισθητική της ταινίας.
Ο χώρος σχεδιάστηκε ώστε ο ιδιοκτήτης να μπορεί να κατασκευάζει τα… gadgets του επόμενου υπερήρωα ή, πιο ρεαλιστικά, να εργάζεται σε δύσκολες παρουσιάσεις PowerPoint.
Στο σπίτι υπάρχει επίσης πισίνα που αναδύεται από το δάπεδο ή μπορεί να αδειάσει και να καλυφθεί, ώστε να μετατραπεί σε πίστα χορού, καθώς και σύστημα στάθμευσης πολλαπλών επιπέδων για αυτοκίνητα.
Η κύρια κρεβατοκάμαρα καταλαμβάνει ολόκληρο το πλάτος της έπαυλης και διαθέτει δύο ιδιωτικές βεράντες αρκετά μεγάλες για ξαπλώστρες, δύο walk-in ντουλάπες και δύο ιδιωτικά μπάνια. Άλλα πέντε υπνοδωμάτια με ιδιωτικά λουτρά βρίσκονται στον πρώτο και δεύτερο όροφο, ενώ υπάρχει και ξεχωριστό δωμάτιο προσωπικού στο χαμηλότερο επίπεδο.
Το ακίνητο διαθέτει ακόμη έξι σαλόνια υποδοχής, τριπλού ύψους είσοδο, γραφείο, κουζίνα με βοηθητικό χώρο αποθήκευσης, αίθουσα media, spa, χαμάμ και σάουνα.
Εκτός από την κρυφή είσοδο, ανελκυστήρας μεταφέρει κατοίκους και επισκέπτες σε όλα τα επίπεδα της κατοικίας. Μια χαμηλότερη βεράντα οδηγεί επίσης σε αίθουσα παιχνιδιών με cocktail bar.
Συνολικά, η κατοικία διαθέτει 14.501 τετραγωνικά πόδια (περίπου 1.350 τ. μέτρα) εσωτερικών χώρων και 7.921 τετραγωνικά πόδια (περίπου 736 τ.μ.) εξωτερικών βεραντών, οι οποίες συνδέονται με το σπίτι μέσω τεράστιων τριπλών συρόμενων γυάλινων θυρών.
Το σπίτι δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμαΥπάρχει, ωστόσο, μία σημαντική λεπτομέρεια: ο νέος ιδιοκτήτης θα πρέπει να ολοκληρώσει μόνος του την κατασκευή. Παρότι έχουν πραγματοποιηθεί εκτεταμένες εργασίες ανακαίνισης στη νεογεωργιανή κατοικία — που κατασκευάστηκε το 1934 από τον αρχιτέκτονα Τσαρλς Χένρι Μπορν Κουένελ — το ακίνητο βρίσκεται ακόμη σε κατάσταση «shell and core», δηλαδή έχει ολοκληρωθεί μόνο ο βασικός σκελετός και τα μηχανολογικά συστήματα.
Το σπίτι διαθέτει ήδη υδραυλικές και ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, σύστημα γεωθερμικής θέρμανσης, ενδοδαπέδια θέρμανση και εξελιγμένο σύστημα εξαερισμού MVHR.
Όλα τα συστήματα ελέγχονται μέσω περίπου 48 πινάκων ελέγχου σε υπόγειο μηχανοστάσιο που, σύμφωνα με τους μεσίτες, θυμίζει εγκατάσταση μεσαίου μεγέθους γραφειακού συγκροτήματος.
Το μεσιτικό γραφείο Draper London αναφέρει ότι η κατοικία είναι «πλήρως προσαρμοσμένη για το μέλλον», ενώ διαθέτει ακόμη και ιδιωτικό πηγάδι στον σχεδιασμένο κήπο.
Στη Βρετανία από το 2005, πλέον ζει στην Ιταλία ο ΦρολόβιτσεφΟ Φρολόβιτσεφ, που θεωρεί «σπίτι» του το Ηνωμένο Βασίλειο τα τελευταία 20 χρόνια, αποφάσισε τελικά να σταματήσει το έργο και να αφήσει σε άλλον την ολοκλήρωσή του.
Μετακόμισε στη Βρετανία το 2005 μαζί με τον δισεκατομμυριούχο Αντρέι Αντρέεφ, συνεργάτη του στη μητρική εταιρεία της Bumble, τότε γνωστή ως MagicLab.
Η εταιρεία πουλήθηκε το 2019 στην αμερικανική Blackstone έναντι 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Έκτοτε, ο Φρολόβιτσεφ εγκαταστάθηκε στην Ιταλία με τη σύζυγό του και τα δύο παιδιά τους και δεν σκοπεύει, για την ώρα, να επιστρέψει στη Βρετανία. «Έχουμε μεγαλύτερο σπίτι στο Κόμο και μικρότερο διαμέρισμα στο Μιλάνο», δήλωσε σε βρετανική εφημερίδα.
Η τιμή πώλησης ανέρχεται στις 29,95 εκατομμύρια λίρες, ωστόσο οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υπολογίζουν επιπλέον 5 έως 7 εκατομμύρια λίρες και ακόμη 12 έως 18 μήνες εργασιών για την πλήρη ολοκλήρωση του ακινήτου — συμπεριλαμβανομένης της εξατομίκευσης της «Batcave».
Σύμφωνα με τους μεσίτες, όταν ολοκληρωθεί πλήρως, η αξία της κατοικίας θα ξεπερνά τα 40 εκατομμύρια λίρες, με την Draper London να εκτιμά ότι θα προσελκύσει κυρίως πλούσιους επιχειρηματίες του τεχνολογικού κλάδου.
Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Κρεγκ Ντρέιπερ, δήλωσε ότι ο νέος αγοραστής θα έχει πλήρη πρόσβαση στα αρχικά σχέδια και θα μπορεί είτε να συνεργαστεί με το αρχιτεκτονικό γραφείο SHH που συμμετείχε στο έργο είτε να ολοκληρώσει μόνος του την κατασκευή. «Η πώληση αυτή προσφέρει μια ευκαιρία που εμφανίζεται μία φορά σε κάθε γενιά για τη δημιουργία μίας από τις κορυφαίες νέες κατοικίες στο Χάμπστεντ», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Credits φωτογραφιών: Draper London/SHH
