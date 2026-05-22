Η Ολλανδία απαγορεύει εισαγωγές προϊόντων από ισραηλινούς οικισμούς
Η Ολλανδία είναι βασικός αγοραστής ισραηλινών προϊόντων αλλά η κυβέρνηση ποτέ δεν αποκάλυψε τον όγκο των προϊόντων που σήμερα εισάγονται από τους εβραϊκούς οικισμούς
Η ολλανδική κυβέρνηση συμφώνησε να επιβάλει απαγόρευση στις εισαγωγές προϊόντων που παράγονται σε εβραϊκούς οικισμούς στα υπό ισραηλινή κατοχή παλαιστινιακά εδάφη, δήλωσε σήμερα ο Ολλανδός πρωθυπουργός Ρομπ Γέτεν.
Η απαγόρευση έχει στόχο να αποτρέψει την «όποια συνεισφορά μέσω οικονομικών δραστηριοτήτων από την Ολλανδία στην παράνομη κατοχή», δήλωσε ο Γέτεν.
Η προηγούμενη ολλανδική κυβέρνηση πέρυσι δήλωσε ότι σχεδίαζε την απαγόρευση, που τώρα αναμένεται να τεθεί σε ισχύ στο δεύτερο εξάμηνο του έτους.
Η Ολλανδία είναι βασικός αγοραστής ισραηλινών προϊόντων αλλά η κυβέρνηση ποτέ δεν αποκάλυψε τον όγκο των προϊόντων που σήμερα εισάγονται από τους εβραϊκούς οικισμούς.
Οι περισσότερες διεθνείς δυνάμεις θεωρούν τους οικισμούς του Ισραήλ, σε γη που κατέλαβε τον πόλεμο του 1967, παράνομους. Πολυάριθμα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ καλούν το Ισραήλ να σταματήσει την όποια δραστηριότητα εποικισμού.
Το Ισραήλ το αμφισβητεί αυτό, λέγοντας ότι έχει ιστορικούς δεσμούς με αυτή τη γη.
