Διχάζει τη Βρετανία νέα κούκλα εγκυμοσύνης με αφαιρούμενη κοιλιά: «Το σχεδίασε άνδρας;», δείτε βίντεο

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Ωστόσο, γυναίκες που έχουν υποστεί τραυματικούς τοκετούς και άλλες σοβαρές επιπλοκές θεωρούν ότι το προϊόν είναι «εξαιρετικά ενοχλητικό» και «παραπλανητικό».Η Ντίμπλ Μίστρι από το Χερτφορτσάιρ, δήλωσε στη Daily Mail: «Βρήκα τη διαφήμιση εξαιρετικά ενοχλητική. Ως άτομο που υπέστη ένα καταστροφικό τραύμα κατά τη διάρκεια του τοκετού, ήταν βαθιά οδυνηρό να τη βλέπω. Αν και κατανοώ ότι το προϊόν προορίζεται ως παιχνίδι, η εγκυμοσύνη και ο τοκετός είναι εξαιρετικά ευαίσθητα θέματα, ιδιαίτερα για όσες έχουν βιώσει τραυματική εμπειρία κατά τον τοκετό, αποβολή ή σοβαρές επιπλοκές».«Με ανησύχησε επίσης η μη ρεαλιστική απεικόνιση του σώματος της μητέρας. Η κούκλα φαίνεται να έχει εντελώς επίπεδη κοιλιά αμέσως μετά την αφαίρεση του μωρού, κάτι που δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα της περιόδου μετά τον τοκετό και ενισχύει μη ρεαλιστικές προσδοκίες για το σώμα των γυναικών μετά τη γέννηση. Η διαφήμιση δείχνει επίσης το μωρό να βγαίνει κατευθείαν από την κοιλιά της μητέρας, κάτι που θεώρησα παραπλανητικό», συμπλήρωσε.Σύμφωνα με την ίδια, «αν και τα παιχνίδια συχνά απλοποιούν πολύπλοκα θέματα, αυτό ενέχει τον κίνδυνο να δώσει στα μικρά παιδιά την εντύπωση ότι τα μωρά γεννιούνται συνήθως με αυτόν τον τρόπο, χωρίς να αναγνωρίζεται ότι οι περισσότεροι τοκετοί είναι κολπικοί. Για ένα παιχνίδι που εισάγει τα παιδιά στην εγκυμοσύνη και τον τοκετό, μοιάζει με χαμένη ευκαιρία να παρουσιαστεί το θέμα με πιο ακριβή και προσεκτικό τρόπο».«Βρήκα τη διαφήμιση τόσο οδυνηρή όσο και παραπλανητική. Πιστεύω ότι οι εταιρείες πρέπει να δείχνουν μεγαλύτερη προσοχή όταν διαφημίζουν προϊόντα που βασίζονται στην εγκυμοσύνη και τον τοκετό, δεδομένου του αριθμού των οικογενειών που έχουν βιώσει τραυματικούς τοκετούς», κατέληξε.