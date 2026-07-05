Mε περισσότερους από 3.000 εργαζόμενους σε Ελλάδα και εξωτερικό, η εταιρεία αποτυπώνει στην πράξη τη δυναμική της σύγχρονης ελληνικής εξωστρέφειας
Νετανιάχου: Χριστιανικά χωριά στον Λίβανο έχουν ζητήσει να προσαρτηθούν στο Ισραήλ για προστασία από τη Χεζμπολάχ
Νετανιάχου: Χριστιανικά χωριά στον Λίβανο έχουν ζητήσει να προσαρτηθούν στο Ισραήλ για προστασία από τη Χεζμπολάχ
Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός δεν διευκρινίζει σε ποια χριστιανικά χωριά αναφέρεται, ούτε αν τα αιτήματα αυτά διατυπώθηκαν ιδιωτικά ή δημόσια
Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε σήμερα στο αμερικανικό δίκτυο Fox News ότι ορισμένα χριστιανικά χωριά του νοτίου Λιβάνου «ζήτησαν να προσαρτηθούν» στο Ισραήλ αναζητώντας, σύμφωνα με τον ίδιο, προστασία από τη φιλοϊρανική Χεζμπολάχ.
Ανάμεσα στα «χριστιανικά χωριά στον Λίβανο, ορισμένα ζήτησαν ακόμη και να προσαρτηθούν στο Ισραήλ, γιατί εμείς τα προστατεύουμε από τους φανατικούς της Χεζμπολάχ που θέλουν να τα αφανίσουν. Και κάνουμε το ίδιο πράγμα με τους χριστιανούς παντού» δήλωσε ο Νετανιάχου στην εκπομπή "The Sunday Briefing".
Το Ισραήλ κατέχει ένα τμήμα του νοτίου Λιβάνου κοντά στα σύνορα.
Ανάμεσα στα «χριστιανικά χωριά στον Λίβανο, ορισμένα ζήτησαν ακόμη και να προσαρτηθούν στο Ισραήλ, γιατί εμείς τα προστατεύουμε από τους φανατικούς της Χεζμπολάχ που θέλουν να τα αφανίσουν. Και κάνουμε το ίδιο πράγμα με τους χριστιανούς παντού» δήλωσε ο Νετανιάχου στην εκπομπή "The Sunday Briefing".
Το Ισραήλ κατέχει ένα τμήμα του νοτίου Λιβάνου κοντά στα σύνορα.
Netanyahu:— Clash Report (@clashreport) July 5, 2026
The Christian villages in Lebanon...
Some of them have actually asked to be annexed to Israel because we protect them against Hezbollah.pic.twitter.com/7WHIE90xIL
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα