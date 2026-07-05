Νετανιάχου: Χριστιανικά χωριά στον Λίβανο έχουν ζητήσει να προσαρτηθούν στο Ισραήλ για προστασία από τη Χεζμπολάχ
ΚΟΣΜΟΣ
Μπενιαμίν Νετανιάχου Λιβανος

Νετανιάχου: Χριστιανικά χωριά στον Λίβανο έχουν ζητήσει να προσαρτηθούν στο Ισραήλ για προστασία από τη Χεζμπολάχ

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός δεν διευκρινίζει σε ποια χριστιανικά χωριά αναφέρεται, ούτε αν τα αιτήματα αυτά διατυπώθηκαν ιδιωτικά ή δημόσια

Νετανιάχου: Χριστιανικά χωριά στον Λίβανο έχουν ζητήσει να προσαρτηθούν στο Ισραήλ για προστασία από τη Χεζμπολάχ
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Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε σήμερα στο αμερικανικό δίκτυο Fox News ότι ορισμένα χριστιανικά χωριά του νοτίου Λιβάνου «ζήτησαν να προσαρτηθούν» στο Ισραήλ αναζητώντας, σύμφωνα με τον ίδιο, προστασία από τη φιλοϊρανική Χεζμπολάχ.

Ανάμεσα στα «χριστιανικά χωριά στον Λίβανο, ορισμένα ζήτησαν ακόμη και να προσαρτηθούν στο Ισραήλ, γιατί εμείς τα προστατεύουμε από τους φανατικούς της Χεζμπολάχ που θέλουν να τα αφανίσουν. Και κάνουμε το ίδιο πράγμα με τους χριστιανούς παντού» δήλωσε ο Νετανιάχου στην εκπομπή "The Sunday Briefing".

Το Ισραήλ κατέχει ένα τμήμα του νοτίου Λιβάνου κοντά στα σύνορα.

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