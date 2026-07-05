Διάρρηξη στο μουσείο Lalique στη Γαλλία: Έκλεψαν κοσμήματα αξίας περίπου 4 εκατ. ευρώ
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Διάρρηξη στο μουσείο Lalique στη Γαλλία: Έκλεψαν κοσμήματα αξίας περίπου 4 εκατ. ευρώ

Οι Αρχές εξετάζουν το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας, προκειμένου να εντοπίσουν στοιχεία για τους δράστες

Διάρρηξη στο μουσείο Lalique στη Γαλλία: Έκλεψαν κοσμήματα αξίας περίπου 4 εκατ. ευρώ
Κοσμήματα αξίας πολλών εκατομμυρίων ευρώ εκλάπησαν έπειτα από το μουσείο του γαλλικού οίκου πολυτελών κρυστάλλων και κοσμημάτων Lalique, στη βορειοανατολική Γαλλία.

Σύμφωνα με πηγή που επικαλείται το Γαλλικό Πρακτορείο, ο δράστης ή οι δράστες εισέβαλαν στο μουσείο στο Wingen-sur-Moder περίπου στις 05:30 τα ξημερώματα της Κυριακής και κινήθηκαν απευθείας προς την αίθουσα όπου φυλάσσονταν τα κοσμήματα.

«Περίπου 20 κομμάτια κοσμημάτων εκλάπησαν. Η ζημιά βρίσκεται ακόμη υπό εκτίμηση, ωστόσο μπορεί να φτάνει αρκετά εκατομμύρια ευρώ, πιθανότατα κοντά στα 4 εκατομμύρια» ανέφερε πηγή με γνώση της έρευνας.

Μετά τη διάρρηξη, το μουσείο ανακοίνωσε ότι θα παραμείνει κλειστό για αρκετές ημέρες.

Όπως έγινε γνωστό, ο συναγερμός ενεργοποιήθηκε, ωστόσο μέχρι να ολοκληρώσει τους ελέγχους η εταιρεία ασφαλείας, πρώτη στο σημείο έφτασε μία εργαζόμενη στην καθαριότητα, η οποία ειδοποίησε την αστυνομία.

Οι Αρχές εξετάζουν το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας, προκειμένου να εντοπίσουν στοιχεία για τους δράστες.

Το μουσείο Lalique, αφιερωμένο στον διάσημο δημιουργό κοσμημάτων και γυάλινων αντικειμένων της Art Nouveau και της Art Deco, Ρενέ Λαλίκ, άνοιξε τις πόρτες του το 2011 κοντά στο εργοστάσιο της εταιρείας.

Η υπόθεση έρχεται μετά τη μεγάλη ληστεία κοσμημάτων στο μουσείο του Λούβρου στο Παρίσι τον περασμένο Οκτώβριο, η οποία είχε προκαλέσει έντονη συζήτηση για τα μέτρα ασφαλείας στα γαλλικά μουσεία. Τότε, οι δράστες είχαν καταφέρει μέσα σε λιγότερο από οκτώ λεπτά να αρπάξουν κοσμήματα αξίας 102 εκατομμυρίων δολαρίων.

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